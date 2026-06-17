Létrejöhet az áhított kapcsolat a folyóval Dél-Budán: teljesen új sétány épülhet a Duna-part mentén

A tervek szerint ez lesz a kerület egyik legjelentősebb zöldfelületi fejlesztése. A cél egy olyan part menti sáv létrehozása, amely egyszerre lesz helyszíne a kikapcsolódásnak, a sportolásnak és a közösségi életnek. A tervek szerint a folyó mentén
- új gyalogos sétány,
- kerékpárutak és
- futópályák épülnek.
Kiemelt szempont a meglévő, természetközeli zöldfelületek megóvása és bővítése, emellett pihenőhelyeket, illetve különféle sport- és közösségi funkciókat ellátó tereket is kialakítanak. A beruházás eredményeként a Duna-part megközelíthetősége és átjárhatósága is jelentősen javul majd.
Az Újbuda Duna-parti sétány projekt tervezési területe a XI. kerületi Duna-parton, a Hengermalom út és a Hosszúréti-patak között helyezkedik el, mintegy 3,57 km hosszú és 20,5 hektár kiterjedésű partszakaszon. A projekt megrendelője a XI. kerület, Újbuda önkormányzata, finanszírozója a Metrodom Duna Bravo Kft., generáltervezője pedig az Open Air Design Kft.
A terv a további engedélyezési és kiviteli tervfázisok alapját képezi, a következő ütemben pedig szükséges lesz a műszaki és arculati elemeket részletes kidolgozni, illetve a hatósági, tulajdonosi és szakmai egyeztetéseket is lefolytatni.
A sétány megépítése a jelenlegi becslések szerint
a következő 3-8 évben, több ütemben valósul meg az állam, a Fővárosi Önkormányzat és a szomszédos ingatlanfejlesztők együttműködésével.
A terület történeti fejlődését a Duna szabályozása, majd a kelenföldi ipari zóna kialakulása határozta meg: a szabályozások előtt a Duna szélesen szétterülő, mocsaras-lápos területet alkotott, innen ered a Lágymányos elnevezés is, majd az 1838-as árvíz után megindultak a folyószabályozási munkák, 1870-1876 között pedig párhuzammű épült, amely a part fokozatos feltöltését eredményezte. A XX. század elején a térségben jelentős ipari funkciók jelentek meg, többek között a Budai Hengermalom, a Kelenföldi Hőerőmű, kábelgyár, gépgyár és hidrogéngyár, valamint a Duna-part mentén iparvágány-rendszer is kiépült.
A rendszerváltást követően az ipari funkciók fokozatosan megszűntek, a terület rozsdavezetetté vált, miközben a felhagyott iparterületeken és részben üresen álló műemléki épületek környezetében új városfejlesztési és ingatlanberuházások indultak el. A mai kihívást az ipari örökség, az új városi fejlesztések és a Duna-parti rekreáció összehangolása, valamint a partszakasz új identitásának kialakítása jelenti. A tervezési területen országos műemléki védettségű épület nem található, ugyanakkor
a Budai Hengermalom és silóépület kerületi műemléki védelem alatt áll, a terület egy része Natura 2000 érintettségű Duna-meder telkeket is magában foglal,
továbbá a SunDell beruházási területén található téglaépület fővárosi védettséget élvez, amelynek megtartása és új funkcióhoz igazított átalakítása tervezett.
Címlapkép forrása: Újbuda
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