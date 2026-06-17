ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Létrejöhet az áhított kapcsolat a folyóval Dél-Budán: teljesen új sétány épülhet a Duna-part mentén
Ingatlan

Létrejöhet az áhított kapcsolat a folyóval Dél-Budán: teljesen új sétány épülhet a Duna-part mentén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elkészült az újbudai Duna-part Hengermalom utca és Fibula utca közötti szakaszának zöldfelület-fejlesztési koncepcióterve. A beruházás célja egy mintegy 3,5 kilométer hosszú, összefüggő sétány kialakítása, amelynek részleteit június 16-án egy lakossági fórumon mutatták be az érdeklődőknek, észrevételeket és javaslatokat pedig június 24-ig várja a kerület főépítésze. A városfejlesztés is szóba kerül majd a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján, érdemes lesz eljönni!
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A tervek szerint ez lesz a kerület egyik legjelentősebb zöldfelületi fejlesztése. A cél egy olyan part menti sáv létrehozása, amely egyszerre lesz helyszíne a kikapcsolódásnak, a sportolásnak és a közösségi életnek. A tervek szerint a folyó mentén

  • új gyalogos sétány,
  • kerékpárutak és
  • futópályák épülnek.

Kiemelt szempont a meglévő, természetközeli zöldfelületek megóvása és bővítése, emellett pihenőhelyeket, illetve különféle sport- és közösségi funkciókat ellátó tereket is kialakítanak. A beruházás eredményeként a Duna-part megközelíthetősége és átjárhatósága is jelentősen javul majd.

7f7116f3-1da4-4d6e-8739-7be518e0f014
A koncepcióterv. Forrás: Újbuda

Az Újbuda Duna-parti sétány projekt tervezési területe a XI. kerületi Duna-parton, a Hengermalom út és a Hosszúréti-patak között helyezkedik el, mintegy 3,57 km hosszú és 20,5 hektár kiterjedésű partszakaszon. A projekt megrendelője a XI. kerület, Újbuda önkormányzata, finanszírozója a Metrodom Duna Bravo Kft., generáltervezője pedig az Open Air Design Kft.

A terv a további engedélyezési és kiviteli tervfázisok alapját képezi, a következő ütemben pedig szükséges lesz a műszaki és arculati elemeket részletes kidolgozni, illetve a hatósági, tulajdonosi és szakmai egyeztetéseket is lefolytatni.

Még több Ingatlan

Menekülnek a befektetők az ingatlanokból a távol-keleti szuperhatalomnál, a mesterséges intelligenciába áramlik a pénz

Balatonakarattyán már 2,5 millió forintot kérnek el egy új építésű lakás négyzetméteréért

Bajban a régiónk irodapiaca: mélypontra kerültek az új fejlesztések, öregszik az állomány

87dbba71-6cb0-469f-9c7d-78de616f4c9f
Koncepcióterv. Forrás: Újbuda

A sétány megépítése a jelenlegi becslések szerint

a következő 3-8 évben, több ütemben valósul meg az állam, a Fővárosi Önkormányzat és a szomszédos ingatlanfejlesztők együttműködésével.

A terület történeti fejlődését a Duna szabályozása, majd a kelenföldi ipari zóna kialakulása határozta meg: a szabályozások előtt a Duna szélesen szétterülő, mocsaras-lápos területet alkotott, innen ered a Lágymányos elnevezés is, majd az 1838-as árvíz után megindultak a folyószabályozási munkák, 1870-1876 között pedig párhuzammű épült, amely a part fokozatos feltöltését eredményezte. A XX. század elején a térségben jelentős ipari funkciók jelentek meg, többek között a Budai Hengermalom, a Kelenföldi Hőerőmű, kábelgyár, gépgyár és hidrogéngyár, valamint a Duna-part mentén iparvágány-rendszer is kiépült.

A rendszerváltást követően az ipari funkciók fokozatosan megszűntek, a terület rozsdavezetetté vált, miközben a felhagyott iparterületeken és részben üresen álló műemléki épületek környezetében új városfejlesztési és ingatlanberuházások indultak el. A mai kihívást az ipari örökség, az új városi fejlesztések és a Duna-parti rekreáció összehangolása, valamint a partszakasz új identitásának kialakítása jelenti. A tervezési területen országos műemléki védettségű épület nem található, ugyanakkor

a Budai Hengermalom és silóépület kerületi műemléki védelem alatt áll, a terület egy része Natura 2000 érintettségű Duna-meder telkeket is magában foglal,

továbbá a SunDell beruházási területén található téglaépület fővárosi védettséget élvez, amelynek megtartása és új funkcióhoz igazított átalakítása tervezett.

Kapcsolódó cikkünk

Végre lebonthatják a főváros legmegosztóbb felüljáróját, mutatjuk a grandiózus terveket

Hatalmas lakásépítési boom Budapesten: több ezer új otthon jöhet jövőre

Egy korszak vége: elhagyja történelmi, de már beázással küzdő otthonát az egyik legnépszerűbb magyar múzeum

Vitézy Dávid: meg fogjuk menteni az Iparművészeti Múzeum épületét

Címlapkép forrása: Újbuda

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
Budapest lefékezett, Debrecen hat fővárosi kerületnél is drágább, de megjelent a trónkövetelő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility