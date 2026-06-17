ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Menekülnek a befektetők az ingatlanokból a távol-keleti szuperhatalomnál, a mesterséges intelligenciába áramlik a pénz
Ingatlan

Menekülnek a befektetők az ingatlanokból a távol-keleti szuperhatalomnál, a mesterséges intelligenciába áramlik a pénz

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A 2024. szeptemberi gazdaságélénkítő intézkedések bejelentése előtti szintre estek vissza a kínai ingatlanfejlesztők részvényárfolyamai, ami az ágazat iránti tartós bizalomvesztést jelzi. A technológiai szektor felé áramló tőke miatt a befektetők egyre inkább elfordulnak az olyan, hagyományos gazdasági ágazatoktól, mint az ingatlan - írja a Bloomberg.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A Bloomberg Intelligence kínai ingatlanfejlesztői indexe kedden mintegy 3 százalékot esett, miután a legfrissebb adatok a lakásárak csökkenésének gyorsulását mutatták. A Sunac China Holdings árfolyama 7,2 százalékkal, míg a Shimao Group Holdingsé 4,4 százalékkal gyengült. Az ingatlanpiaci index idén már csaknem 14 százalékot zuhant, miközben a félvezetőgyártókat tömörítő Star 50 index 30 százalékos pluszban tartózkodik.

sunac

A visszaesés jól mutatja, hogyan fordult el a befektetői érdeklődés a hagyományos iparágaktól a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai és chipgyártó részvények felé. Bár a pekingi vezetés 2024-es átfogó ösztönzőcsomagja hatalmas tőzsdei szárnyalást indított el, és a legtöbb irányadó index még mindig a 2024-es mélypontok felett jár, az ingatlanszektor mostanra a teljes akkori nyereségét elveszítette.

shimao

A kínai Országos Statisztikai Hivatal keddi adatai szerint a hetven legnagyobb városban az új lakások árai májusban havi szinten 0,2 százalékkal mérséklődtek, ami gyorsulást jelent az áprilisi 0,19 százalékos csökkenéshez képest. Bizonyos elemzőházak, például a Citigroup és a Bank of America szerint

az ágazat végre a stabilizáció jeleit mutatja, sokan mégis továbbra is szkeptikusak.

Még több Ingatlan

Balatonakarattyán már 2,5 millió forintot kérnek el egy új építésű lakás négyzetméteréért

Bajban a régiónk irodapiaca: mélypontra kerültek az új fejlesztések, öregszik az állomány

Budapest lefékezett, Debrecen hat fővárosi kerületnél is drágább, de megjelent a trónkövetelő

Jeff Csang, a Morningstar elemzője kifejtette, hogy a magasabb kategóriájú városokban érdemi javulás látható, az alacsonyabb besorolású településeken viszont az árak továbbra is nyomás alatt állnak, a szakértő várakozásai szerint az országos újlakás-árak trendje legkorábban 2027-ben fordulhat meg. A Morgan Stanley elemzői arra számítanak, hogy a használtlakás-eladások a harmadik negyedévben ismét visszaesnek, ezért

óvatos és szelektív befektetéseket javasolnak, mivel az ágazat kockázatai a májusi, közel 20 százalékos árfolyamesés ellenére is felülmúlják a várható hozamokat.

A féléves gyorsjelentési szezon közeledtével a befektetők elsősorban arra fókuszálnak, hogy stabilizálódik-e az ingatlanfejlesztők nyereségessége. A China Vanke az első negyedévben mintegy 6 milliárd jüan (körülbelül 272 milliárd forint) nettó veszteségről számolt be, és más meghatározó piaci szereplők, köztük a Gemdale is jelentős veszteségeket könyveltek el a közelmúltban.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre több vállalat dönt úgy globálisan, hogy végleg kiszervezi ezt a feladatot

Kettészakadt a hatalmas gazdaság: az export száguld, miközben a belföldi piac a mélybe zuhant

Fordulat jöhet a keleti nagyhatalom ingatlanpiacán: olyasmi történt, amire csaknem három éve nem volt példa

Megállíthatatlan a zuhanás az ingatlanpiacon: hiába lépett a kínai kormány, még nincs itt a mélypont

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Budapest lefékezett, Debrecen hat fővárosi kerületnél is drágább, de megjelent a trónkövetelő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility