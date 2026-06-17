Menekülnek a befektetők az ingatlanokból a távol-keleti szuperhatalomnál, a mesterséges intelligenciába áramlik a pénz

A 2024. szeptemberi gazdaságélénkítő intézkedések bejelentése előtti szintre estek vissza a kínai ingatlanfejlesztők részvényárfolyamai, ami az ágazat iránti tartós bizalomvesztést jelzi. A technológiai szektor felé áramló tőke miatt a befektetők egyre inkább elfordulnak az olyan, hagyományos gazdasági ágazatoktól, mint az ingatlan - írja a Bloomberg.

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A Bloomberg Intelligence kínai ingatlanfejlesztői indexe kedden mintegy 3 százalékot esett, miután a legfrissebb adatok a lakásárak csökkenésének gyorsulását mutatták. A Sunac China Holdings árfolyama 7,2 százalékkal, míg a Shimao Group Holdingsé 4,4 százalékkal gyengült. Az ingatlanpiaci index idén már csaknem 14 százalékot zuhant, miközben a félvezetőgyártókat tömörítő Star 50 index 30 százalékos pluszban tartózkodik.

A visszaesés jól mutatja, hogyan fordult el a befektetői érdeklődés a hagyományos iparágaktól a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai és chipgyártó részvények felé. Bár a pekingi vezetés 2024-es átfogó ösztönzőcsomagja hatalmas tőzsdei szárnyalást indított el, és a legtöbb irányadó index még mindig a 2024-es mélypontok felett jár, az ingatlanszektor mostanra a teljes akkori nyereségét elveszítette.

A kínai Országos Statisztikai Hivatal keddi adatai szerint a hetven legnagyobb városban az új lakások árai májusban havi szinten 0,2 százalékkal mérséklődtek, ami gyorsulást jelent az áprilisi 0,19 százalékos csökkenéshez képest. Bizonyos elemzőházak, például a Citigroup és a Bank of America szerint

az ágazat végre a stabilizáció jeleit mutatja, sokan mégis továbbra is szkeptikusak.

Jeff Csang, a Morningstar elemzője kifejtette, hogy a magasabb kategóriájú városokban érdemi javulás látható, az alacsonyabb besorolású településeken viszont az árak továbbra is nyomás alatt állnak, a szakértő várakozásai szerint az országos újlakás-árak trendje legkorábban 2027-ben fordulhat meg. A Morgan Stanley elemzői arra számítanak, hogy a használtlakás-eladások a harmadik negyedévben ismét visszaesnek, ezért

óvatos és szelektív befektetéseket javasolnak, mivel az ágazat kockázatai a májusi, közel 20 százalékos árfolyamesés ellenére is felülmúlják a várható hozamokat.

A féléves gyorsjelentési szezon közeledtével a befektetők elsősorban arra fókuszálnak, hogy stabilizálódik-e az ingatlanfejlesztők nyereségessége. A China Vanke az első negyedévben mintegy 6 milliárd jüan (körülbelül 272 milliárd forint) nettó veszteségről számolt be, és más meghatározó piaci szereplők, köztük a Gemdale is jelentős veszteségeket könyveltek el a közelmúltban.

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