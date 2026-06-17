Újjászületik a legendás rendezvényközpont a szigetország fővárosában: lenyűgöző újításokkal és óriási koncertteremmel tér vissza

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Az újjászületett komplexum középpontjában a 3800 fős befogadóképességű, az AEG Presents által üzemeltetett The British Airways ARC koncerthelyszín áll. A terem június 17-i megnyitóján elsőként a Mercury-díjra jelölt Self Esteem lépett fel, a következő hónapokban pedig brit és nemzetközi előadók sora követi majd. Az Olympia ezzel a zenei örökségét is feléleszti, hiszen egykor a Pink Floyd is koncertet adott itt.

Forrás: www.propertynewsint.com

Június 15-től a tetőteraszon több vendéglátóhely is megnyílt: a panorámás, szabadtéri helyszínek a reggeli brunchtól a késő esti koktélokig szolgálják ki a vendégeket.

Forrás: www.propertynewsint.com

A központi téren a nyár folyamán egy interaktív művészeti installáció látható, míg az Emberton Walk felett az Olympia 83 méter hosszú és 8 méter széles Samsung digitális kijelzője, a Canvas mutat be digitális műalkotásokat és élő tartalmakat.

A nyár folyamán

két szálloda is megnyitja kapuit, a Hyatt Regency London Olympia július 6-tól, míg a szomszédos citizenM London Olympia szintén a közeljövőben fogadja majd a vendégeket.

A komplexumban az év második felében kezdi meg működését a One Olympia, egy közel 51 ezer négyzetméteres irodaház. Ez az épület ad otthont többek között a Premier League Studios nemzetközi tartalomgyártó központjának, egy nemzetközi konferenciaközpontnak és a The Addison prémium társalgónak is. A British Airways Theatre tervezett megnyitása pedig 2027-re várható.

Forrás: www.propertynewsint.com

Az Olympia történelmi csarnokai idén nyáron is olyan rendezvényeknek adnak otthont, mint a London Wine Fair és a Hyper Japan, valamint első alkalommal rendezik itt meg ó a London Premier Padel P1 tornát, augusztus 4. és 9. között. A teljes üzembeállást követően

az Olympia évente több mint 600 millió fonttal járulhat hozzá a brit gazdasághoz, miközben 7000 közvetlen munkahelyet teremt és évente mintegy 10 millió látogatót fogad.

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