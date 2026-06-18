Hozzányúl a Városligethez a Tisza-kormány - Képeken az aktuális helyzet

Átfogó közparki rehabilitációról, a Hősök tere megújításáról, valamint a Városliget átmenő forgalmának megszüntetéséről döntött csütörtöki határozatában a kormány.
A tervek szerint
- felszámolják az építési kordonokat,
- autómentesítik a Városligetet és
- újragondolják a Hősök tere leaszfaltozott részét is.
A projekt fontos pillére a Városliget régóta tervezett autómentesítése. Ennek keretében megakadályoznák, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező járműforgalom áthaladjon a parkon, így
a Kós Károly sétány valódi sétánnyá alakulhat.
A tervek szerint a fejlesztés a Hősök terét is érinti, amely korábban nem képezte részét a Liget-projektnek. A Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti aszfaltozott felületeket átépítik, hogy csökkentsék az autópálya-bevezető jellegű kialakítást.
A csütörtökön megjelent kormányhatározat kimondja: a tervek megvalósítása érdekében módosítani fogják a Városliget megújításáról szóló törvényt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán bevonásával fogják átalakítani a Városliget Zrt. működését, amelynek során kettéválasztják a társaság beruházói és üzemeltetői feladatait.
Az MTI készített csütörtökön egy fotóösszeállítást az aktusális helyzetről, amelyből válogattunk néhány képet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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