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Hozzányúl a Városligethez a Tisza-kormány - Képeken az aktuális helyzet
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Hozzányúl a Városligethez a Tisza-kormány - Képeken az aktuális helyzet

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Átfogó rehabilitációra készül az új kormány a Városligetben - dőlt el a legutóbbi kormányülésen, amelynek a részleteit csütörtökön ismertette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, majd meg is jelent az erről szóló kormányhatározat. Most az MTI friss fotóinak segítségével mutatjuk meg Városliget átalakításáról szóló terv leginkább érintett részeit.

Átfogó közparki rehabilitációról, a Hősök tere megújításáról, valamint a Városliget átmenő forgalmának megszüntetéséről döntött csütörtöki határozatában a kormány.

A tervek szerint

  • felszámolják az építési kordonokat,
  • autómentesítik a Városligetet és
  • újragondolják a Hősök tere leaszfaltozott részét is.

A projekt fontos pillére a Városliget régóta tervezett autómentesítése. Ennek keretében megakadályoznák, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező járműforgalom áthaladjon a parkon, így

a Kós Károly sétány valódi sétánnyá alakulhat.

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A tervek szerint a fejlesztés a Hősök terét is érinti, amely korábban nem képezte részét a Liget-projektnek. A Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti aszfaltozott felületeket átépítik, hogy csökkentsék az autópálya-bevezető jellegű kialakítást. 

A csütörtökön megjelent kormányhatározat kimondja: a tervek megvalósítása érdekében módosítani fogják a Városliget megújításáról szóló törvényt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán bevonásával fogják átalakítani a Városliget Zrt. működését, amelynek során kettéválasztják a társaság beruházói és üzemeltetői feladatait.

Az MTI készített csütörtökön egy fotóösszeállítást az aktusális helyzetről, amelyből válogattunk néhány képet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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