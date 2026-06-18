Hozzányúl a Városligethez a Tisza-kormány - Képeken az aktuális helyzet

Átfogó közparki rehabilitációról, a Hősök tere megújításáról, valamint a Városliget átmenő forgalmának megszüntetéséről döntött csütörtöki határozatában a kormány.

A tervek szerint

felszámolják az építési kordonokat,

autómentesítik a Városligetet és

újragondolják a Hősök tere leaszfaltozott részét is.

A projekt fontos pillére a Városliget régóta tervezett autómentesítése. Ennek keretében megakadályoznák, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező járműforgalom áthaladjon a parkon, így

a Kós Károly sétány valódi sétánnyá alakulhat.

A tervek szerint a fejlesztés a Hősök terét is érinti, amely korábban nem képezte részét a Liget-projektnek. A Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti aszfaltozott felületeket átépítik, hogy csökkentsék az autópálya-bevezető jellegű kialakítást.

A csütörtökön megjelent kormányhatározat kimondja: a tervek megvalósítása érdekében módosítani fogják a Városliget megújításáról szóló törvényt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán bevonásával fogják átalakítani a Városliget Zrt. működését, amelynek során kettéválasztják a társaság beruházói és üzemeltetői feladatait.

Az MTI készített csütörtökön egy fotóösszeállítást az aktusális helyzetről, amelyből válogattunk néhány képet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán