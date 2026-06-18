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Kimondta a kormány: nem lesz új épület a Városligetben
Ingatlan

Kimondta a kormány: nem lesz új épület a Városligetben

Portfolio
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Parkosításról, a Hősök tere átfogó megújításáról, valamint a Városliget átmenő forgalmának megszüntetéséről döntött csütörtöki határozatában a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a közlekedési és beruházási minisztert, Vitézy Dávidot bízta meg a feladatok koordinálásával, akinek kora őszig kell javaslatot tennie a beruházások részleteire és azok finanszírozására. A főváros fejlesztése is téma lesz a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján, érdemes lesz ott lenni!
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A kormányhatározat értelmében a Városligetben

korábban építési területként lezárt részeken új közparkokat hoznak létre.

A fejlesztések azonban nem állnak meg a park határainál, hiszen a tervek szerint az átalakítást a Hősök tere teljes rekonstrukciója, valamint a Liget átmenő autóforgalomtól való mentesítése egészíti ki.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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A tervek megvalósítása érdekében módosítani fogják a Városliget megújításáról szóló törvényt.

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A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán bevonásával fogják átalakítani a Városliget Zrt. működését, amelynek során kettéválasztják a társaság beruházói és üzemeltetői feladatait.

Az építtetői feladatkört, valamint a korábban megkezdett előkészítő munkák jogutódlását egy új, a közlekedési miniszter által kijelölt szervezet veszi át.

Korábban a Városliget Zrt. építtette meg többek között a nagyjátszóteret, a Magyar Zene Házát és a Néprajzi Múzeum épületét, de a működését sok kritika kísérte civilek és helyi lakosok részéről - ők a területen szívesebben láttak volna nagyobbrészt zöldfelületet és kevesebb építményt, illetve szerettek volna társadalmi egyeztetést látni a projekttel kapcsolatban.

A Ligetvédők közössége még márciusban tizenegy pontos követeléslistát fogalmazott meg a Városliget jövőjével kapcsolatban: a civilek éppen az újabb építkezések – köztük az Új Nemzeti Galéria, az Innováció Háza és a Városligeti Színház – leállítását, a 2016-ban felállított kerítések lebontását, valamint a korábbi építési területek parkosítását sürgették. Követeléseik között szerepelt a széles körű társadalmi és önkormányzati egyeztetés elindítása, emellett a Biodóm-projekt teljes körű vizsgálatát is kérték, beleértve a befejezés költségeinek, észszerűségének és a korábbi döntéshozók felelősségének feltárását.

Mostantól így fejlődik a Liget

A kiemelt városfejlesztési feladatok irányítását tehát Vitézy kapta meg, a tárcavezetőnek az alábbi feladatai lesznek:

  • meg kell vizsgálnia, hogy a munkálatok finanszírozhatók-e európai uniós forrásokból.
  • A konkrét beruházási döntésekre vonatkozó javaslatait 2026. augusztus 31-ig kell benyújtania, majd
  • a feltételes közbeszerzési eljárások lezárása után haladéktalanul előterjesztést kell készítenie a költségek ütemezett biztosításáról.

A határozat egy nagyobb léptékű városrendezési elképzelést is előrevetít, amelynek értelmében a miniszternek 2026 szeptemberének végéig be kell mutatnia egy átfogó koncepciót a Városliget és a Budai Vár között húzódó turisztikai tengely közterületi fejlesztésére.

A változásokról csütörtökön először Vitézy Dávid, valamint Velkey György László külügyi államtitkár, Zugló és Erzsébetváros országgyűlési képviselője beszélt egy közösségi oldalon közzétett videóban.

A tranzitforgalom kiszorításával a Kós Károly sétány valódi, élhető gyalogosövezetté válik, így egy kipufogógázoktól mentes, csendesebb parkot vehetnek birtokba a gyalogosok, a kerékpárosok és a rollerezők. A Magyar Kerékpárosklub szintén bejegyzésben kéri, hogy a részletek kidolgozása során a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, különösen a szomszédos kerületek felé vezető kapcsolatok kiépítése is kapjon kiemelt szerepet.

A projekt másik fő pillére a Városliget átfogó tájépítészeti és közparki rehabilitációja. A kormány döntése alapján elbontják azokat a kordonokat, amelyek az előző vezetés által leállított beruházások helyszíneit övezik. A tíz éve lebontott Közlekedési Múzeum és a volt Petőfi Csarnok területén felhalmozott építési törmeléket elszállítják, a felszabaduló részeket pedig parkosítják.

A tervek szerint a fejlesztés a Hősök terét is érinti, amely korábban nem képezte részét a Liget-projektnek.

A Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti indokolatlanul nagy, a fél évszázaddal ezelőtti várostervezési elveket tükröző aszfaltozott felületeket átépítik.

A cél az autópálya-bevezető jelleg megszüntetése és a zöldfelületek növelése, hogy a terület a kulturális intézményekhez és a nemzeti emlékhelyhez méltó közösségi térré váljon.

Legyen a fővárosé! - kéri a főpolgármester

A bejelentést szintén Facebook-bejegyzésben üdvözölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki úgy fogalmazott:

A jelenlegi pénzügyi helyzetben az a reális, ha ezeket az állam készíti elő, de hosszabb távon Budapest számára csak az elfogadható, ha a város pénzügyi helyzetének rendezését követően a város visszakapja a ligetét.

Karácsony Gergely
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester
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Elmondása szerint azért is örül a döntésnek, mert

tizenhárom éve küzdök a Városliget beépítése ellen. A Liget ugyanis egy park, nem építési telek.

A főváros cégei ezeket a feladatokat végzik most a parkban:

  • a fűnyírást, kertészetet a Főkert,
  • a szemétről és a köztisztaságról az FKF gondoskodik,
  • a belső utak szabályozásáért a BKK Közút felel,
  • a rendet pedig a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) garantálja.

A turisztikai és gazdaságpolitikai szempontból is jelentős beruházások lebonyolítását a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kezdi meg, a munkálatok során pedig szorosan együttműködnek a Fővárosi Önkormányzattal és Zugló önkormányzatával.

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