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Letettek a saját otthonról a fiatalok Amerikában: hatalmas üzletet épít erre egy óriáscég
Ingatlan

Letettek a saját otthonról a fiatalok Amerikában: hatalmas üzletet épít erre egy óriáscég

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A magánhitelezési piac hullámzása miatt egyre több befektető fordul az ingatlanszektor felé, állítja a Pretium, az egyik legnagyobb amerikai lakóingatlan-befektető társaság. A vállalat társelnöke szerint az ingatlanfedezetű hitelek vonzereje azután nőtt meg, hogy a szoftveripar közelmúltbeli visszaesése érzékenyen érintette a vállalati magánhitelek piacát, miközben a mesterséges intelligencia térnyerése számos cég hosszú távú életképességét kérdőjelezte meg - számolt be a Bloomberg.
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a piacon rendkívül kedvező kereslet-kínálati dinamika alakult ki, mivel sok építőipari vállalkozás keres tőkét, miközben kevés a finanszírozó

- fejtette ki Jon Pruzan, a Pretium társelnöke a Bloomberg Intelligence podcastjában. A hagyományos bankok visszaszorulásával a magánhitelezők előtt új lehetőségek nyíltak meg, különösen a kisebb, regionális lakásépítő cégek finanszírozásában, amelyek korábban szinte kizárólag banki hitelekre támaszkodtak.

Noha az amerikai lakásépítői hangulat több mint tízéves mélypontra süllyedt, a lakásépítési engedélyek száma is 2020 óta nem látott szintre esett vissza, ráadásul a megfizethetőbb lakhatást követelő politikai nyomás nehezedik a szektorra, a Pretium továbbra is bizakodó. A mintegy 90 ezer bérbeadott lakóingatlant kezelő társaság optimizmusát támogatja, hogy

a saját otthont vásárolni nem tudó Y generáció tagjai folyamatosan növelik a bérleti keresletet,

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miközben a bérleti szerződések megújítási aránya is rendkívül magas marad.

A Pretium az általa nyújtott hiteleknél az úgynevezett fedezett egynapos finanszírozási ráta, azaz SOFR kamatláb felett 600-650 bázispontos felárat számít fel, amely tőkeáttétel alkalmazásával tíz százalék feletti hozamot eredményez. Ez jelentősen meghaladja a magas hozamú kötvény- és hitelpiacokon megszokott egyszámjegyű megtérülést, de ennek ára a likviditás feladása, hiszen

a befektetők tőkéje jellemzően öt évre le van kötve, idő előtti visszaváltási lehetőség nélkül.

A Pretium működését számos lakhatási aktivista és állami tisztségviselő bírálja az egylakásos családi házak nagyüzemi felvásárlása miatt, mivel véleményük szerint az intézményi bérbeadók jelenléte tovább rontja a lakások megfizethetőségét. Az amerikai kongresszus előtt jelenleg is fekszik egy olyan törvényjavaslat, amely korlátozná a Pretiumhoz hasonló nagyvállalatok lakásvásárlásait. Pruzan ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a cég jelentős beruházásokkal javítja az Egyesült Államok lakásállományának minőségét.

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