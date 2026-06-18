Letettek a saját otthonról a fiatalok Amerikában: hatalmas üzletet épít erre egy óriáscég

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a piacon rendkívül kedvező kereslet-kínálati dinamika alakult ki, mivel sok építőipari vállalkozás keres tőkét, miközben kevés a finanszírozó

- fejtette ki Jon Pruzan, a Pretium társelnöke a Bloomberg Intelligence podcastjában. A hagyományos bankok visszaszorulásával a magánhitelezők előtt új lehetőségek nyíltak meg, különösen a kisebb, regionális lakásépítő cégek finanszírozásában, amelyek korábban szinte kizárólag banki hitelekre támaszkodtak.

Noha az amerikai lakásépítői hangulat több mint tízéves mélypontra süllyedt, a lakásépítési engedélyek száma is 2020 óta nem látott szintre esett vissza, ráadásul a megfizethetőbb lakhatást követelő politikai nyomás nehezedik a szektorra, a Pretium továbbra is bizakodó. A mintegy 90 ezer bérbeadott lakóingatlant kezelő társaság optimizmusát támogatja, hogy

a saját otthont vásárolni nem tudó Y generáció tagjai folyamatosan növelik a bérleti keresletet,

miközben a bérleti szerződések megújítási aránya is rendkívül magas marad.

A Pretium az általa nyújtott hiteleknél az úgynevezett fedezett egynapos finanszírozási ráta, azaz SOFR kamatláb felett 600-650 bázispontos felárat számít fel, amely tőkeáttétel alkalmazásával tíz százalék feletti hozamot eredményez. Ez jelentősen meghaladja a magas hozamú kötvény- és hitelpiacokon megszokott egyszámjegyű megtérülést, de ennek ára a likviditás feladása, hiszen

a befektetők tőkéje jellemzően öt évre le van kötve, idő előtti visszaváltási lehetőség nélkül.

A Pretium működését számos lakhatási aktivista és állami tisztségviselő bírálja az egylakásos családi házak nagyüzemi felvásárlása miatt, mivel véleményük szerint az intézményi bérbeadók jelenléte tovább rontja a lakások megfizethetőségét. Az amerikai kongresszus előtt jelenleg is fekszik egy olyan törvényjavaslat, amely korlátozná a Pretiumhoz hasonló nagyvállalatok lakásvásárlásait. Pruzan ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a cég jelentős beruházásokkal javítja az Egyesült Államok lakásállományának minőségét.

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