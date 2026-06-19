Golfütőről karbonvázra: a cégvezetők az adrenalin hajtotta bringázásban találják meg a networking igazi erejét

A kilencvenes évek egyik legendás vígjátékában, a Filofaxban James Belushi egy börtönből meglépett, laza figurát alakít, akihez véletlenül oda kerül egy óriásvállalat vezetőjének határidőnaplója, aminek következtében egy időre a két karakter egymás bőrébe bújik. Az „újdonsült” vezér természetesen kellően öntörvényű, így az sem zavarja, hogy noha az áhított deal nyélbe ütéséhez japán üzleti partnerét hagynia kellene nyerni teniszben, ő bizony valósággal lemossa a pályáról.

A golf is hasonló vibe-on alapul: valakinek muszáj veszítenie, és mivel a tenisz mellett időtlen idők óta volt ez az üzletkötés sportplatformja, az egyenlet ezen eleme mindig is magában hordozott egyfajta feszengős kényelmetlenséget. Arról nem beszélve, hogy igen idő- és költségigényes időtöltésről van szó, mialatt a fizikai állóképesség sem javul (sőt, az elfogyasztott italok, valamint szivarok miatt jellemzően inkább romlik).

Az utóbbi húsz évben egyre többen jöttek rá, hogy ez így inkább egy toxikus mix: csak az Egyesült Királyságban az elmúlt évtizedben harminc százalékkal csökkent a golfklubtagsággal rendelkezők száma, az USA-ban szintén hasonló az ív.

Új státuszszimbólum

Az átalakulás generációs jellegű is. Ahogy Max Levchin, a PayPal társalapítója megjegyezte a Business Insidernek, a golffal nem pusztán az a baj, hogy a fiatalabb menedzsereket nem igazán dobja fel, hogy valahol szép lassan sétálgassanak. Még ennél is fontosabb, hogy a golfot nem igazán lehet számszerűsíteni - márpedig ez mostanság igencsak számít,

az új generációt ugyanis nem maga a jó fizikai állapot, hanem a mérhető fizikai állapot érdekli. Ez ugyanis az új státuszszimbólum.

És itt jön be a golfot a nyeregből kiütő biciklizés, amely tökéletesen kielégíti a fenti igényt, és ráadásul Levchin szavait idézve azért is jó,

mert nem kell az edzőterembe mennem, hogy aztán rosszul érezzem magam egy órán át, és örüljek, amikor vége.

A bringázás üzletemberek körében történő felfutásához nagyban hozzájárult a Levchin által említett „felvágás” tényező is. Drága házzal ugyanis már nem divat villantani − egy sok milliós karbonvázas bringával és lenyűgöző Strava statisztikákkal viszont annál inkább.

Ez utóbbi jelenség persze jellemzően az elit csúcsára jellemző: a vállalati szféra szereplőit elsősorban azért mégis a sport szeretete és a közösségi élmény iránti vágy mozgatja, amikor nyeregbe pattannak.

Hasít a prémium

Tény, hogy a jellemzően teljesítmény mániás cégvezetőket tömegesen kezdte beszippantani a bringázás adrenalinja, hogy aztán egymásra licitálva osszák meg, hogy ki lett a KOM (King of the Mountain) egy-egy szakasz után.

És valóban, a kerékpározás ázsiójának általános növekedésével párhuzamosan a legerősebb számokat a prémiumszegmensben látjuk. A globális elitbiciklis piacot 7,8 milliárd dollárosra becsülik, évi 7-8%-os előrevetített növekedés mellett, míg az e-bike piac 2030-ra a csillagászati 72 milliárdosra tekerheti fel magát. Csak 2023-ban 4,7 millió prémium járgányt adtak el világszerte, ahol minden ötödik példány ára meghaladta az 5 ezer dollárt.

A nagy kerékpáros körversenyek (Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta d'Espana) nézettsége ugyancsak a sportág növekvő népszerűségéről árulkodik, elsősorban a streamingben és a digitális platformokon megfigyelhető bővülésnek köszönhetően. A Tour de France-t gyakran a világ 3–4 legnézettebb éves sporteseménye között említik, amelynek 21 versenynapja 20–40 millió egyedi felhasználót generál a streaming oldalakon, míg a helyszínen 10-15 millió, a tévében pedig 150-200 millió nézőt. A Giro 2022-es magyar futamán a három nap során több százezer ember látta a mezőnyt az útvonal mentén.

Ennek megfelelően ömlik a tőke az ágazatba: csak 2022 és 2024 között 780 millió dollárt locsoltak a kockázati és private equity vállalatok a kapcsolódó érdekeltségekbe.

Európát vizsgálva ugyanakkor jól látszik, hogy a 2024. évi adatok szerinti 18 milliárd eurós piacon évente 4-5%-kal csökken az eladott darabszám, az egy eladásra jutó ár azonban nő, nem utolsósorban az értékben magas e-bike-ok egyre intenzívebb térnyerése okán.

Magyarországon hasonló folyamatok figyelhetők meg. Miközben az alsó-középkategóriás, hagyományos analóg kerékpárok (belépő szintű MTB-k, trekkingek) piaca stagnál vagy enyhén zsugorodik, az értékbeli növekedést szinte kizárólag a prémium és elektromos szegmens hajtja. Az ez utóbbi típusú termékek iránti vásárlóerőt ugyanis a makrogazdasági labilitás semmilyen mértékben nem érintette. Az évi 220-270 ezer eladott új bicikliből egyre több a bőven millió feletti vagy akár sok milliós darab.

Két keréken üzletelni

A kerékpározás menővé válása önmagában persze egy dolog. A sportág azonban mára önmagán túlmutató jelentőségre tett szert, és a top vállalatvezetők networking platformájává vált, amelyre egész iparág épült. A high-end ruházat, kiegészítők, kütyük és a kapcsolódó szolgáltatások a specialty kávézóktól a bortúra koncepciókig mind azt mutatják: a prémium iránti masszív keresletben óriási potenciál rejlik a bringás terepen is.

Világszerte látunk zászlóshajó kezdeményezéseket, amelyek mindezt sikerrel lovagolják meg. Az egyik korai erőfeszítés az idén huszadik évfordulóját ünneplő Cycle to Cannes, ahol eredetileg Londonból bringáztak a résztvevők 4-6 nap alatt csapatváltó formációban a cannes-i ingatlancsúcsra, a MIPIM-re. Most már közben Luxembourgból és Párizsból is meg lehet tenni az utat, amely karitatív, pénzgyűjtési célokkal is párosul.

Másnaposságűzéssel kezdődött

Szintén a Riviéra egyik fellegvárához kötődik a Cannes Lions International Festival of Creativity apropóján szervezett Adobe Offsite networking tekerés. Az eredetileg másnaposság űző céllal indult kerekezés mostanra valóságos mozgalommá nőtte ki magát, ahol minden konferencia résztvevő megtalálja a számítását a sima coffee ride-októl az Alpok kaptatóit is magukban foglaló túrákig, amelyeket olykor sztárversenyzők kísérnek.

De említhetjük a szintén évtizedes múltra visszatekintő BDOVELO-t is, amely Angliában szervez nagy sikerű közösségi tekeréseket. A klub tagsága fixen fele-fele arányban oszlik meg a BDO belső szakértői, valamint a külső ügyfelek és partnerek között. Az igazi áttörést azonban a közös tekerések pszichológiája hozta el: a klub szigorú „no-drop” (senkit sem hagyunk lemaradni) elvet követ. Mind a brit országúti túrákon, mind a Zwift platformon futó virtuális eseményeken bekapcsolják a "Keep Together" funkciót, így egy kezdő bringás, egy tapasztalt jogász, vagy akár a meghívott olimpiai bajnokok is végig egymás mellett tekernek.

Hollandiában az ExecRides nyolc főben maximált csoportos networking bringázást kínál alaposan megszűrt jelentkezések alapján, ahol garantált, hogy a startup vagy a corporate világ magas rangú döntéshozója ül a szomszédos nyeregben. Az ausztrál Cycling Execs programjáról pedig azt írják, hogy

a résztvevői értékelések LinkedIn ajánlásokként hatnak − azzal a különbséggel, hogy ez esetben a megszólalók komolyan is gondolják, amit írnak.

A közös sportolás közepette nemcsak ismeretségek, hanem komoly üzletek is köttetnek. Az egyik ilyen emlékezetes deal a 130 milliárd dolláros Vodafone-Verizon tranzakció, amelyet szintén bringázás közben hoztak tető alá - még ha speciel arra egy hotel edzőtermében is került sor.

A Portfolio az élen

Idehaza is kezd a piac ráérezni annak az ízére, hogy markáns igény van vállalati döntéshozói részről a hasonló eseményekre. A Portfolio e tekintetben is élen jár: élménykonferenciája, a telt házas Portfolio Property X ingatlanpiaci csúcs idén már közel 150 kerékpárost vonzott, hogy megtegye az utat az Etele Plázától a füredi Anna Grand Hotelig.

A mintegy 150 kilométeres távon különleges frissítőpontok segítették a teljesítést, a helyszínen pedig többek között padel kupa, grillezés és reggeli networking futás tette felejthetetlenné az eseményt.

Az említett Property X nulladik napján hasító X-Cycling Day-en túl a Portfolio más konferenciákhoz kapcsolódóan is szervez hasonló tekeréseket. Ilyen például a Portfolio Építőipari Konferencia apropóján megvalósult Network on Wheels, amely Budapest környékén kínál egy 80 km-es kört a bringázni és kapcsolatépítésre vágyóknak.

A rendezvények fejlődési ívét elnézve megállapítható:

a vállalatvezetők egyre nagyobb számban keresik a networking bringás formáját és azokat a minőségi kereteket, ahol mindezt professzionális keretek között élhetik meg.

Címlapkép forrása: Portfolio