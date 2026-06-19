Innen érkezik minden második magyar gyógyszer: hatalmas, környezetbarát központot adtak át

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

A 6550 négyzetméteres, zöldmezős beruházásként megvalósult komplexum

óránként akár ezer gyógyszerszállító láda feldolgozására is képes.

A 4100 négyzetméteres raktárterületen egy automata rendszer önállóan szolgálja ki a napi rendelések hatvan százalékát, mintegy 1700-féle terméket kezelve. A speciális tárolást igénylő készítmények számára egy 114 négyzetméteres hűtőraktárt is kialakítottak. Az épület A+ energetikai besorolással rendelkezik, az energiaellátását pedig egy 260 kilowattos teljesítményű napelemrendszer és egy 200 kilowattórás akkumulátoros energiatároló támogatja.

Forrás: Phoenix Pharma

Kaló Tamás, az igazgatóság elnöke az épület átadásán elmondta, hogy az új győri központból naponta százezer doboz gyógyszer indul majd útnak. A 110 munkatársat foglalkoztató bázis Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye gyógyszertárait, kórházait, ezáltal pedig a térség lakosságát szolgálja ki.

A harmincéves, német tulajdonú vállalat Magyarország meghatározó gyógyszer-nagykereskedelmi vállalata,

minden második doboz gyógyszer a közvetítésükkel jut el a gyógyszertárakba és a kórházakba.

Az országos hálózat hat logisztikai központjából naponta 800 ezer doboz készítményt szállítanak ki, miközben a járműflotta tagjai napi 55 ezer kilométert tesznek meg.

A 650 embert foglalkoztató cég az elmúlt öt évben összesen húszmilliárd forintot fordított fejlesztésekre. A beruházások mellett a vállalat stabil növekedést produkált: a 2023-as 472,5 milliárd forintos árbevétele 2024-re 528,4 milliárd forintra nőtt, adózott nyeresége pedig 9,2 milliárdról 9,6 milliárd forintra emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images