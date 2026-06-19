Innen érkezik minden második magyar gyógyszer: hatalmas, környezetbarát központot adtak át

A 6550 négyzetméteres, zöldmezős beruházásként megvalósult komplexum
óránként akár ezer gyógyszerszállító láda feldolgozására is képes.
Kaló Tamás, az igazgatóság elnöke az épület átadásán elmondta, hogy az új győri központból naponta százezer doboz gyógyszer indul majd útnak. A 110 munkatársat foglalkoztató bázis Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye gyógyszertárait, kórházait, ezáltal pedig a térség lakosságát szolgálja ki.
A harmincéves, német tulajdonú vállalat Magyarország meghatározó gyógyszer-nagykereskedelmi vállalata,
minden második doboz gyógyszer a közvetítésükkel jut el a gyógyszertárakba és a kórházakba.
Az országos hálózat hat logisztikai központjából naponta 800 ezer doboz készítményt szállítanak ki, miközben a járműflotta tagjai napi 55 ezer kilométert tesznek meg.
A 650 embert foglalkoztató cég az elmúlt öt évben összesen húszmilliárd forintot fordított fejlesztésekre. A beruházások mellett a vállalat stabil növekedést produkált: a 2023-as 472,5 milliárd forintos árbevétele 2024-re 528,4 milliárd forintra nőtt, adózott nyeresége pedig 9,2 milliárdról 9,6 milliárd forintra emelkedett.
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