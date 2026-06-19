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Ingatlan

Itt a belépőszint: ennyi pénz kell minimum egy új lakáshoz Magyarországon

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Bár az új lakások piacát továbbra is a főváros és annak környéke uralja, a vidéki – különösen a balatoni – térségekben is jelentős ingatlanfejlesztési hullám zajlik. A vidéki városokban már 30 millió forinttól elérhetők új építésű ingatlanok, miközben a kínálat és az árazás régiónként hatalmas eltéréseket mutat.

Noha az új házak és lakások több mint fele Budapesten és Pest megyében található, a Balaton környékén és több megyeszékhelyen is gőzerővel zajlanak az építkezések - írja elemzésében a zenga.hu. Somogy, Veszprém és Hajdú-Bihar megyében ezres nagyságrendben kínálnak új ingatlanokat, míg Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád is egyre növeli a részesedését az országos piacon.

1_új építésű lakások kínálata vidéken

Lakosságarányosan

  • a legszélesebb választékot Somogy megyében találjuk, ami elsősorban a tóparti beruházásoknak köszönhető.
  • Ezt a budapesti agglomeráció,
  • majd a szintén balatoni Veszprém követi.
  • A nagyobb ipari központok, mint Bács-Kiskun vagy Hajdú-Bihar szintén jól teljesítenek,
  • ezzel szemben Békés, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szinte egyáltalán nem indulnak új lakáscélú beruházások.

A vidéki vásárlók számára a belépőszintet a mintegy 30 millió forintos összeg jelenti. Ebből a keretből jellemzően kisebb városokban – például Komáromban, Sopronban, Nyíregyházán, Szolnokon vagy Szombathelyen – épülő garzonlakásokat lehet vásárolni. Egy kétszobás lakás esetében viszont már legalább 40 millió forintos költségvetéssel érdemes számolni.

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A négyzetméterárak a vidéki vármegyék többségében jellemzően 1 millió forint körül mozognak. Békés és Nógrád a két legolcsóbb terület, ahol 800 ezer forint alatti átlaggal is találkozni. Ennek szöges ellentéte a balatoni régió, amely szorosan felzárkózott az 1,79 millió forintos fővárosi átlaghoz, hiszen Veszprém megyében 1,70 millió, Somogyban pedig 1,61 millió forint egy új lakás átlagos négyzetméterára.

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A tóparti prémium beruházásoknál akár 500 millió forintos vételár is előfordulhat.

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője rámutatott arra, hogy a megyék közötti árkülönbség az új lakásoknál jóval mérsékeltebb, mint a használtak piacán. Ennek oka, hogy az új építésű ingatlanok műszaki és energetikai színvonala jóval egységesebb, ellentétben a használt otthonokkal, ahol az állapotbeli eltérések drasztikus árkülönbségeket eredményeznek.

Futó Péter
zenga.hu, elemzési vezető
A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez
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