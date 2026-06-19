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Jön a hatalmas lakásreform az Egyesült Államokban: sok kicsi építkezésiszabály-módosítás sokra megy
Ingatlan

Jön a hatalmas lakásreform az Egyesült Államokban: sok kicsi építkezésiszabály-módosítás sokra megy

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Az Egyesült Államok évek óta súlyos lakáshiánnyal küzd, ami a lakásárak növeledését messze a jövedelmek és a pénzromlás üteme fölé emelte. A becslések szerint egymillió és ötmillió közötti lakás hiányzik a piacról, ezért az egyes államok és városok most különféle módszerekkel, például a szabályozások lazításával és az építési költségek csökkentésével próbálják kezelni a helyzetet - írta meg a WSJ. Az USA-beli megoldásokból mi is sokat tanulhatunk.
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A változások egyik úttörője éppen Kalifornia, amely évtizedekig az építkezéseket gátló bürokrácia jelképe volt. Az állam nemrég engedélyezte a hátsó kertekbe építhető, úgynevezett anyóslakások, azaz kiegészítő lakóegységek kialakítását, amelyekből 2023-ban már több mint húszezer készült el. Egy újabb törvény pedig lehetővé teszi, hogy az ingatlanfejlesztők a tömegközlekedési csomópontok félmérföldes körzetében akár kilencemeletes társasházakat is felhúzhassanak, felülírva a szigorú helyi övezeti szabályozást. Minneapolis és Austin eközben

eltörölte a kötelező parkolóépítési előírásokat, ami jelentősen farag az építési költségekből, és értékes helyet szabadít fel az új otthonok számára.

Elsőre apróságnak tűnhet, de valójában komoly könnyítést jelent a lépcsőházakra vonatkozó szabályok módosítása. Texas, Tennessee és Oregon nemrég elfogadott törvényei ugyanis lehetővé teszik, hogy a társasházakban a korábbi kettő helyett egyetlen központi lépcsőházat alakítsanak ki, így sokkal több hely marad a családok számára alkalmas, nagyobb lakások tervezésére.

Az építési költségek lefaragásában a moduláris építési technológia is ígéretes alternatívát nyújt. A kaliforniai Norwalkban jelenleg az Egyesült Államok legnagyobb moduláris lakópark-fejlesztése zajlik 374 lakással, és a beruházó szerint ez a módszer 30 százalékkal olcsóbb a hagyományos kivitelezésnél. A technológia tömeges elterjedését azonban lassítja, hogy

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  • a helyi építési szabályzatok településenként rendkívül eltérőek,
  • a befektetők és a hitelezők pedig még mindig tartanak a viszonylag új eljárás kockázataitól.

Különösen súlyos a hiány a fiatal családoknak szánt, úgynevezett belépő szintű otthonokból. Míg évtizedekkel ezelőtt az újonnan épített házak több mint egyharmada 130 négyzetméternél kisebb alapterületű volt, 2024-re ez az arány mindössze 10 százalékra zsugorodott, mivel a beruházók a magasabb profitot biztosító, tehetősebb vásárlókat célzó nagyobb ingatlanok felé fordultak. Edward Pinto, az American Enterprise Institute lakáspiaci kutatóközpontjának társigazgatója szerint

a minimális telekméretek állami szintű csökkentése hozhatna áttörést.

Példaként Houstont említi, ahol a szabályozás lazítása révén 2010 óta több mint 80 ezer kistelkes családi ház és sorház épülhetett fel. Washington, Kansas, Virginia és Idaho államok a közelmúltban már el is fogadtak hasonló, a kisebb telekméreteket engedélyező jogszabályokat.

Az olcsó finanszírozás biztosítására felmerült, hogy a Fannie Mae és a Freddie Mac államilag támogatott jelzáloghitel-intézetek kapjanak nagyobb szerepet, és a piaci szintnél kedvezőbb kamatozású mezzanin hitelekkel támogassák a társasház-fejlesztéseket. A javaslat

  • pártolói szerint ez évente több százezer lakással bővíthetné a kínálatot,
  • a bírálók viszont arra figyelmeztetnek, hogy a projektfinanszírozás sokkal kockázatosabb a kész ingatlanok hitelezésénél, így egy esetleges piaci visszaesés esetén a számlát végül az adófizetők állnák.
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