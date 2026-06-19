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Kézről kézre járt a milliárdos fővárosi luxusingatlan, most Matolcsy Ádám dubaji cégénél kötött ki
Ingatlan

Kézről kézre járt a milliárdos fővárosi luxusingatlan, most Matolcsy Ádám dubaji cégénél kötött ki

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Nem sokkal a kormányváltás után újabb nagy értékű tranzakció zajlott le a korábbi jegybankelnök fiához, Matolcsy Ádámhoz és barátjához, Száraz Istvánhoz köthető céghálózatban. Matolcsy György volt jegybankelnök fia egy dubaji vállalkozásán keresztül szerezte meg a Vörösmarty téren található, több mint egymilliárd forintot érő ingatlan tulajdonjogát, amely az elmúlt években többször is gazdát cserélt a volt jegybanki alapítványok és a Száraz Istvánhoz köthető érdekeltségek között - számolt be a 444.hu.

A pesti belvárosban, az egykori Luxus Áruház épületében található, Vörösmarty tér 3. szám alatti irodákat és lakásokat a Danube VRSMRT Projekt Kft. birtokolja, amely a Danube Hotel Invest Kft. leányvállalata. Utóbbi cég idén május végéig a Száraz István-féle Felis Magántőkealap tulajdonában állt, ekkor azonban a Matolcsy Ádámhoz köthető, dubaji székhelyű Minelley FZCO vette át felette az irányítást. Bár Matolcsy korábban is vett már át vállalkozásokat Száraztól,

a nyilvános adatok szerint ez az első olyan üzletük, amelynek részét képezi egy ilyen jelentős értékű, milliárdos ingatlan is.

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Fortepan / Erdei Katalin

A szóban forgó ingatlan az elmúlt négy évben valóságos körhintába került, és öt különböző tulajdonos kezén ment át:

  • a folyamat 2021 tavaszán indult, amikor Száraz István egyik érdekeltsége nem pénzbeli hozzájárulásként, azaz apportként egy frissen alapított cégbe vitte be az akkor 1,2 milliárd forintra értékelt vagyonelemet.
  • Két évvel később, 2023 nyarán a Matolcsy György korábbi jegybankelnök által létrehozott alapítványi hálózat lengyel leágazása, a GTC mintegy 3,5 millió euróért vásárolta fel az ingatlant birtokló vállalatot.
  • 2025 februárjában a céget visszavásárolta a Száraz-körhöz tartozó Danube Hotel Invest, valamint az Urban Estate Zrt., amelynek tulajdonosa a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Somlai Bálint egyik alkalmazottja volt. Somlaié az MNB-székház elhíresült felújítását végző Raw Development.
  • Ezt a tulajdonosi struktúrát váltotta fel most a dubaji Minelley FZCO.

A tulajdonost váltott Danube Hotel Invest a korábbi beszámolók alapján többmilliárdos értéket képvisel, bár a cégcsoport átszervezései és a jegybanki alapítványi cégekkel lebonyolított, ingatlanalapú cserék miatt a jelenlegi pontos érték nehezen határozható meg. A cégiratokból ugyanakkor kiderül, hogy az elmúlt időszakban nem ez volt az egyetlen közvetlen tranzakció a két barát között.

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A Dry Real Estate Zrt. tulajdonosi szerkezetéből tavaly augusztusban törölték a korábbi többségi tulajdonost, Száraz Istvánt. Helyét egy új tulajdonosi kör vette át, amelyben a legnagyobb, 47 százalékos részesedést a Matolcsy Ádám által képviselt dubaji Minelley FZCO szerezte meg. Mellette megjelent egy másik, hozzá köthető társaság, a Magyar Stratégiai Zrt., valamint az Aurum Securities Invest Kft. is, amely eredetileg Mudura Sándor erdélyi milliárdos tulajdonában állt, majd az Optima Zrt.-n keresztül került a jelenlegi cégstruktúrába. Emellett a dubaji Minelley FZCO már tavaly májusban,

NEM SOKKAL AZ MNB-BOTRÁNY KIROBBANÁSA UTÁN BEVÁSÁROLTA MAGÁT A SZÁRAZ-FÉLE CÉGBIRODALOM LEGFŐBB ALAPKEZELŐJÉBE IS.

A hatóságok egyébként már nyomoznak az MNB-alapítványok ügyében, erről itt írtunk részletesen.

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Címlapkép forrása: Fortepan / Golz Bernd

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