Kézről kézre járt a milliárdos fővárosi luxusingatlan, most Matolcsy Ádám dubaji cégénél kötött ki

A pesti belvárosban, az egykori Luxus Áruház épületében található, Vörösmarty tér 3. szám alatti irodákat és lakásokat a Danube VRSMRT Projekt Kft. birtokolja, amely a Danube Hotel Invest Kft. leányvállalata. Utóbbi cég idén május végéig a Száraz István-féle Felis Magántőkealap tulajdonában állt, ekkor azonban a Matolcsy Ádámhoz köthető, dubaji székhelyű Minelley FZCO vette át felette az irányítást. Bár Matolcsy korábban is vett már át vállalkozásokat Száraztól,

a nyilvános adatok szerint ez az első olyan üzletük, amelynek részét képezi egy ilyen jelentős értékű, milliárdos ingatlan is.

Fortepan / Erdei Katalin

A szóban forgó ingatlan az elmúlt négy évben valóságos körhintába került, és öt különböző tulajdonos kezén ment át:

a folyamat 2021 tavaszán indult, amikor Száraz István egyik érdekeltsége nem pénzbeli hozzájárulásként, azaz apportként egy frissen alapított cégbe vitte be az akkor 1,2 milliárd forintra értékelt vagyonelemet.

az akkor 1,2 milliárd forintra értékelt vagyonelemet. Két évvel később, 2023 nyarán a Matolcsy György korábbi jegybankelnök által létrehozott alapítványi hálózat lengyel leágazása, a GTC mintegy 3,5 millió euróért vásárolta fel az ingatlant birtokló vállalatot.

mintegy 3,5 millió euróért vásárolta fel az ingatlant birtokló vállalatot. 2025 februárjában a céget visszavásárolta a Száraz-körhöz tartozó Danube Hotel Invest , valamint az Urban Estate Zrt. , amelynek tulajdonosa a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Somlai Bálint egyik alkalmazottja volt. Somlaié az MNB-székház elhíresült felújítását végző Raw Development.

, valamint az , amelynek tulajdonosa a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Somlai Bálint egyik alkalmazottja volt. Somlaié az MNB-székház elhíresült felújítását végző Raw Development. Ezt a tulajdonosi struktúrát váltotta fel most a dubaji Minelley FZCO.

A tulajdonost váltott Danube Hotel Invest a korábbi beszámolók alapján többmilliárdos értéket képvisel, bár a cégcsoport átszervezései és a jegybanki alapítványi cégekkel lebonyolított, ingatlanalapú cserék miatt a jelenlegi pontos érték nehezen határozható meg. A cégiratokból ugyanakkor kiderül, hogy az elmúlt időszakban nem ez volt az egyetlen közvetlen tranzakció a két barát között.

A Dry Real Estate Zrt. tulajdonosi szerkezetéből tavaly augusztusban törölték a korábbi többségi tulajdonost, Száraz Istvánt. Helyét egy új tulajdonosi kör vette át, amelyben a legnagyobb, 47 százalékos részesedést a Matolcsy Ádám által képviselt dubaji Minelley FZCO szerezte meg. Mellette megjelent egy másik, hozzá köthető társaság, a Magyar Stratégiai Zrt., valamint az Aurum Securities Invest Kft. is, amely eredetileg Mudura Sándor erdélyi milliárdos tulajdonában állt, majd az Optima Zrt.-n keresztül került a jelenlegi cégstruktúrába. Emellett a dubaji Minelley FZCO már tavaly májusban,

NEM SOKKAL AZ MNB-BOTRÁNY KIROBBANÁSA UTÁN BEVÁSÁROLTA MAGÁT A SZÁRAZ-FÉLE CÉGBIRODALOM LEGFŐBB ALAPKEZELŐJÉBE IS.

A hatóságok egyébként már nyomoznak az MNB-alapítványok ügyében, erről itt írtunk részletesen.

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