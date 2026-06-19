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Legkorábban jövő tavasszal indulhat a rég várt parkosítás a Városligetben
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Legkorábban jövő tavasszal indulhat a rég várt parkosítás a Városligetben

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése alapján legkorábban jövő tavasszal indulhat el a Városliget eddig lezárt területeinek parkosítása. A kormány tegnapi döntése szerint nem épülnek újabb épületek a parkban, hanem a zöldfelületek helyreállítására, a Hősök tere megújítására, valamint a teljesen autómentes Liget kialakítására helyezik a hangsúlyt. A miniszter csütörtökön, a kormányszóvivői tájékoztatón árult el részleteket a Városligettel kapcsolatos tervekről, és délután meg is jelent a rendezést lehetővé tévő határozat.
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A tárcavezető közösségi oldalán kifejtette, hogy a parkosítás megkezdése azért csúszik a következő évre, mert

a korábban lebontott épületek alapjainak és a törmelékeknek az eltávolítása komoly munkálatokat igényel.

Bár a tervezett új létesítmények végül nem épültek meg, a számukra kijelölt, kordonokkal elzárt területek már csaknem egy évtizede rontják a főváros második legnagyobb közparkjának összképét. A kormány a legutóbbi ülésén azonban határozott a kordonok elbontásáról, aminek köszönhetően a Városliget végre megszűnik építési terület lenni. A jelenlegi állapotok itt láthatóak.

Noha újabb épületek már nem kapnak helyet a Ligetben, a környezet rendezése folyamatosan zajlik majd: a tervek között szerepel

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  • a Hősök tere teljes megújításának előkészítése és
  • a Városliget autómentesítése is, hiszen tarthatatlan helyzetet teremt, hogy egy forgalmas közút szeli ketté Budapest leglátogatottabb parkját.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a már elkészült létesítményeket nem bontják el, és nem hagynak maguk után félbehagyott torzókat sem, ám a területet a jövőben kizárólag zöldfelületként fejlesztik tovább.

Amennyiben új kulturális intézményekre lenne szükség, azokat már nem a Városligetben, hanem olyan barnamezős övezetekben valósítják meg,

amelyek rehabilitációja egyúttal a lakhatási válság enyhítését is elősegítheti.

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