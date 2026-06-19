Sikeres külföldi módszerrel motiválnák a természet állapotának javítására az építtetőket

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Magyarországon naponta tizenegy-tizenhárom futballpályányi természetes területet építenek be. Bár a különböző lakópark- és irodaház-fejlesztések megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak, mégis, csupán az épített környezet terjeszkedése miatt is csökkentik a biológiai sokféleséget. A másik gond, hogy a gyakorlatban a gazdasági érdekek gyakran felülírják a természetvédelmi szempontokat, amit jól példáz a gödi Samsung-gyár folyamatos bővítése is. Itt az illetékes kormányhivatal rendre úgy ítélte meg, hogy a munkálatoknak nincs jelentős környezeti hatásuk, így részletes hatásvizsgálatra sincs szükség. Mivel a természeti környezet pusztulása mérhető gazdasági károkat okoz,

érdemes lenne piacbarát, de ökológiai szempontból ambiciózusabb szabályozást bevezetni.

Sikeres alternatívát jelent az Egyesült Királyságban működő nettó biodiverzitás-növekedési rendszer (Biodiversity Net Gain – BNG). Ennek lényege, hogy a beruházóknak jogszabályi kötelezettségük legalább tízszázalékos nettó biodiverzitás-növekedést elérniük a fejlesztések során. Ez azt jelenti, hogy

a kivitelezés befejezése után a természetnek mérhetően jobb állapotba kell kerülnie, mint amilyenben az építkezés előtt volt,

a frissen létrehozott élőhelyeket pedig legalább harminc évig kötelező fenntartani.

Biodiversity Net Gain Map. Forrás: bngmap.org

A brit szabályozás egy logikus hierarchiára épül, amely szerint a beruházónak elsősorban az építkezés helyszínén kell javítania a természet állapotán. Amennyiben ez fizikailag nem megoldható,

máshol is finanszírozhat természetvédelmi projekteket,

például földtulajdonosoktól vagy zöldszervezetektől vásárolhat biodiverzitási egységeket. Csak a legvégső esetben vehet állami krediteket, amelyekből a brit kormány kizárólag új élőhelyek létrehozását támogatja. Bár a brit modell sem mentes a kihívásoktól – a helyi hatóságok esetenként kapacitáshiánnyal küzdenek, és akadnak kiskapukat kereső vállalatok is –, az eredmények kifejezetten biztatóak.

A szabályozás egy teljesen új piacot hozott létre, amely munkahelyeket teremt, és mentőövet nyújt az ökológiailag értékes területeknek.

Gyura Gábor rámutatott, hogy a brit modell hazai adaptálása érdemi megoldást jelenthetne,

különösen annak fényében, hogy az Ökológiai Kutatóközpont becslései szerint Magyarországon mintegy hatmillió hektárnyi zöldfelület van kedvezőtlen állapotban.

Egy ilyen szabályozás nyomán például egy hatalmas logisztikai központ építtetője a Tisza menti vizes élőhelyek helyreállításának finanszírozásával is eleget tehetne a kötelezettségének.

Egy ilyen rendszer bevezetése mellett több nyomós érv is szól.

Egyrészt igazságos, hiszen az fizet a helyreállításért, aki a környezeti terhelést okozza.

hiszen az fizet a helyreállításért, aki a környezeti terhelést okozza. Másrészt automatikus és folyamatos finanszírozást biztosít, amely lépést tart a fejlesztések ütemével, ezzel tehermentesítve a központi költségvetést.

és folyamatos finanszírozást biztosít, amely lépést tart a fejlesztések ütemével, ezzel tehermentesítve a központi költségvetést. Harmadrészt olyan közhasznú természetvédelmi beruházások juthatnának magántőkéhez, amelyek banki hitelekből sosem valósulhatnának meg.

A modell ráadásul rendkívül rugalmas, így akár fokozatosan, a legnagyobb projektektől kiindulva is bevezethető lenne. A legnagyobb társadalmi haszna pedig abban rejlik, hogy a gasdasági szereplőket nem elvonásokkal bünteti, hanem értékálló környezeti fejlesztések megvalósítására ösztönzi.

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