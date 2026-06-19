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Utánajár a Hegyvidék, hogyan lehetne mégis szánkópálya a Normafán
Ingatlan

Utánajár a Hegyvidék, hogyan lehetne mégis szánkópálya a Normafán

Portfolio
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A XII. kerületi önkormányzat sem kapott előzetes értesítést arról, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal visszavonja a normafai sífutó-, szánkó- és gyereksípálya eredetileg 2035-ig szóló működési engedélyét. A döntés pontos okait jelenleg a kerület sem ismeri, de igyekszik kideríteni és minél előbb megtalálni a megfelelő megoldást - írta Facebook-bejegyzésében. A Portfolión itt írtunk az esetről.

Az érintett önkormányzatot előzetesen nem tájékoztatták a határozatról, így a visszavonás pontos okait egyelőre ők maguk is vizsgálják. A döntés értelmében jelenleg egyetlen téli sportoláshoz kapcsolódó létesítmény sem üzemelhet, így nem működhetnek majd a hóágyúk, a sífelvonó, sem a sífutó- és szánkópályák. Bár nyár van, a rendelkezésre álló idő az engedély újbóli megszerzéséhez relatíve rövid.

Az ügynek utánajárunk, és vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a helyzet rendezésére

- írta az önkormányzat.

Amennyiben a döntés változatlan formában marad fenn, az a Normafa téli sportolási lehetőségeit veszélyezteti.

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Az önkormányzat már a mostani döntés előtt, attól függetlenül megszervezte a Normafa Park egyeztető fórumát, amelyet július 9-én tartanak meg, azzal a céllal, hogy a Normafát érintő természetvédelmi kérdéseket áttekintsék és a szakmai párbeszédet erősítsék.

A fórumra az alábbi szervezetek kaptak meghívást:

  • Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény
  • Normafa Természetesen Civil Koalíció
  • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
  • WWF Magyarország
  • Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
  • Védegylet Egyesület

A fejleményekről tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A tiltás előzménye a Védegylet évek óta tartó jogi küzdelme az üzemeltetés ellen. A természetvédelmi szervezet álláspontja szerint a Budai-hegység éghajlati viszonyai és a mindössze 470 méteres tengerszint feletti magasság miatt a terület mára teljesen alkalmatlanná vált a téli sportokra. Érvelésük szerint a Normafán alig esik természetes hó, a műhó előállítása és megmaradása pedig környezeti szempontból fenntarthatatlan.

A pályák ráadásul védett természeti területen fekszenek. Bár a működéshez természetvédelmi engedélyre lett volna szükség, az eljárást korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították. A Fővárosi Törvényszék a múltban már kétszer is megsemmisítette a terület használatát engedélyező önkormányzati határozatot, ám a tényleges működést ez nem akadályozta meg, mivel a kormányhivatal eddig minden alkalommal újra kiadta a jóváhagyást.

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Címlapkép forrása: Fortepan / Szalay Zoltán

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