Utánajár a Hegyvidék, hogyan lehetne mégis szánkópálya a Normafán

Az érintett önkormányzatot előzetesen nem tájékoztatták a határozatról, így a visszavonás pontos okait egyelőre ők maguk is vizsgálják. A döntés értelmében jelenleg egyetlen téli sportoláshoz kapcsolódó létesítmény sem üzemelhet, így nem működhetnek majd a hóágyúk, a sífelvonó, sem a sífutó- és szánkópályák. Bár nyár van, a rendelkezésre álló idő az engedély újbóli megszerzéséhez relatíve rövid.

Az ügynek utánajárunk, és vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a helyzet rendezésére

- írta az önkormányzat.

Amennyiben a döntés változatlan formában marad fenn, az a Normafa téli sportolási lehetőségeit veszélyezteti.

Az önkormányzat már a mostani döntés előtt, attól függetlenül megszervezte a Normafa Park egyeztető fórumát, amelyet július 9-én tartanak meg, azzal a céllal, hogy a Normafát érintő természetvédelmi kérdéseket áttekintsék és a szakmai párbeszédet erősítsék.

A fórumra az alábbi szervezetek kaptak meghívást:

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény

Normafa Természetesen Civil Koalíció

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

WWF Magyarország

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Védegylet Egyesület

A fejleményekről tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A tiltás előzménye a Védegylet évek óta tartó jogi küzdelme az üzemeltetés ellen. A természetvédelmi szervezet álláspontja szerint a Budai-hegység éghajlati viszonyai és a mindössze 470 méteres tengerszint feletti magasság miatt a terület mára teljesen alkalmatlanná vált a téli sportokra. Érvelésük szerint a Normafán alig esik természetes hó, a műhó előállítása és megmaradása pedig környezeti szempontból fenntarthatatlan.

A pályák ráadásul védett természeti területen fekszenek. Bár a működéshez természetvédelmi engedélyre lett volna szükség, az eljárást korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították. A Fővárosi Törvényszék a múltban már kétszer is megsemmisítette a terület használatát engedélyező önkormányzati határozatot, ám a tényleges működést ez nem akadályozta meg, mivel a kormányhivatal eddig minden alkalommal újra kiadta a jóváhagyást.

Címlapkép forrása: Fortepan / Szalay Zoltán