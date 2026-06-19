Utánajár a Hegyvidék, hogyan lehetne mégis szánkópálya a Normafán

Az érintett önkormányzatot előzetesen nem tájékoztatták a határozatról, így a visszavonás pontos okait egyelőre ők maguk is vizsgálják. A döntés értelmében jelenleg egyetlen téli sportoláshoz kapcsolódó létesítmény sem üzemelhet, így nem működhetnek majd a hóágyúk, a sífelvonó, sem a sífutó- és szánkópályák. Bár nyár van, a rendelkezésre álló idő az engedély újbóli megszerzéséhez relatíve rövid.
Az ügynek utánajárunk, és vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a helyzet rendezésére
Amennyiben a döntés változatlan formában marad fenn, az a Normafa téli sportolási lehetőségeit veszélyezteti.
Az önkormányzat már a mostani döntés előtt, attól függetlenül megszervezte a Normafa Park egyeztető fórumát, amelyet július 9-én tartanak meg, azzal a céllal, hogy a Normafát érintő természetvédelmi kérdéseket áttekintsék és a szakmai párbeszédet erősítsék.
A fórumra az alábbi szervezetek kaptak meghívást:
- Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény
- Normafa Természetesen Civil Koalíció
- Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
- WWF Magyarország
- Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
- Védegylet Egyesület
A fejleményekről tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.
A tiltás előzménye a Védegylet évek óta tartó jogi küzdelme az üzemeltetés ellen. A természetvédelmi szervezet álláspontja szerint a Budai-hegység éghajlati viszonyai és a mindössze 470 méteres tengerszint feletti magasság miatt a terület mára teljesen alkalmatlanná vált a téli sportokra. Érvelésük szerint a Normafán alig esik természetes hó, a műhó előállítása és megmaradása pedig környezeti szempontból fenntarthatatlan.
A pályák ráadásul védett természeti területen fekszenek. Bár a működéshez természetvédelmi engedélyre lett volna szükség, az eljárást korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították. A Fővárosi Törvényszék a múltban már kétszer is megsemmisítette a terület használatát engedélyező önkormányzati határozatot, ám a tényleges működést ez nem akadályozta meg, mivel a kormányhivatal eddig minden alkalommal újra kiadta a jóváhagyást.
Címlapkép forrása: Fortepan / Szalay Zoltán
Tízezreket érintő változás jön a magyar webáruházakban
Könnyebbé válik az ügyfelek dolga.
Kézről kézre járt a milliárdos fővárosi luxusingatlan, most Matolcsy Ádám dubaji cégénél kötött ki
A jegybanki alapítványok és Száraz István köre között vándorol az épület.
MNB: 5 százalékkal csökkent a kötelező biztosítások díja
Zárul az olló: a biztosítói kárráfordítás eközben 11,8 százalékkal nőtt.
Nagyot fordult a világ Trumppal: korábban szentül hitte Ukrajna vereségét, de aztán valami megváltozott
Ez sok mindent megmagyaráz.
Kritikus állapotban a magyar víziközmű-hálózat és jön a kánikula
Ezermilliárdok hiányoznak a rendszerből.
Jön a béke, nyílik Hormuz, ebbe kell most fektetni
Megszólaltak a stratégák.
Legkorábban jövő tavasszal indulhat a rég várt parkosítás a Városligetben
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint.
Azbeszt került a magyar turistautakra: térképen a veszélyes útszakaszok
Súlyos egészségkárosító hatása lehet.
Hagyaték helyett biztonság: mit tud az életbiztosítás, amit az öröklés nem?
Sokan úgy gondolják, hogy egy életbiztosítás egyszerűen "örökség más formában". Valójában azonban a biztosítási szolgáltatás jogilag és pénzügyileg is egészen másként működik, mi
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?