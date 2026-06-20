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Bejelentette a miniszter: végleg eldőlt, hol lesz a híres magyar múzeum
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Bejelentette a miniszter: végleg eldőlt, hol lesz a híres magyar múzeum

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Végleg lekerült a napirendről a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetése, az intézmény így a kőbányai Északi Járműjavító területén marad - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton, a Múzeumok Éjszakája eseménysorozat kapcsán tartott sajtótájékoztatón.

Vitézy már a kezdetektől fogva ellenezte az intézmény vidékre helyezését, és véleménye szerint elődje, Lázár János a megosztásra épülő politikai kultúra túszává tette a múzeum ügyét. Szerinte az így kialkult vita alkalmas volt arra, hogy a fővárosi és a vidéki lakosságot egymás ellen hangolja.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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A debreceni költözés ötletére végül az egyértelmű bejelentés tett pontot: Vitézy most megerősítette, hogy

a Közlekedési Múzeum Kőbányán, az Északi Járműjavítóban marad.

Ezzel a döntéssel a hosszú ideje húzódó ellentét gyakorlatilag lezárult, és az intézmény jövője megnyugtatóan rendeződik a fővárosban. Az eseményen egyébként részt vett Magyar Péter miniszterelnök is.

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Címlapkép forrása: Forrás: Közlekedési Múzeum

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