Döntött a fővárosi kerület: a lakóközösségek maguk tilthatják be a rövid távú lakáskiadást

Józsefváros vezeti be - Terézváros után - Budapest második legszigorúbb Airbnb-szabályozását - írta közösségi oldalán Shakkour Aram, a VIII. kerületi Népszínháznegyed egyéni önkormányzati képviselője. A jövő héten elfogadandó intézkedéscsomag értelmében az önkormányzat nem ad ki több új engedélyt, korlátozza a szálláshelyek arányát, a társasházaknak pedig lehetőséget biztosít a rövid távú lakáskiadás betiltására.

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A kerületben a korábban lezajlott konzultáció eredményei alapján Shakkour Aram szerint a józsefvárosiak szigorúbb fellépést várnak el a rövid távú lakáskiadással szemben. A visszajelzések alapján a belvárosi részek egyre inkább elveszítik lakóövezeti jellegüket, ami megnehezíti a helyiek – köztük a fiatalok és a családok – otthonteremtését, emellett a lakók gyakran panaszkodnak a turizmussal járó együttélési problémákra is.

A politikus a témában korábban egy videóban is bemutatta a környéken uralkodó állapotokat. A szigorítás témájában itt is írtunk.

Az önkormányzat a lakossági jelzésekre reagálva új szabályozási koncepciót fogad el: ennek értelmében a jelenlegi, 3,5 százalékos kerületi felső határ érvényben marad, így a jövőben egyáltalán nem adnak ki új magánszálláshely-kiadási engedélyeket. Különös figyelmet fordítanak a Corvin-negyedre és a Palotanegyedre, ahol

a rövid távú lakáskiadás arányának öt százalék alá szorítása a cél.

A társasházakon belüli korlátot egységesen 20 százalékban határozzák meg, amelyet ezentúl nem az albetétek, vagyis a lakások száma, hanem a teljes alapterület alapján számítanak ki.

A szigorítás legjelentősebb eleme, hogy

erzsébetvárosi mintára érdemi döntési jogkört adnak a lakóközösségek kezébe.

Ha egy társasház úgy dönt, hogy nem kívánja megtűrni az épületben a rövid távú lakáskiadást, és megvonja a hozzájárulását, akkor az önkormányzat is visszavonja az érintett szálláshely működési engedélyét. Az intézkedés célja, hogy a kerületi ingatlanok újra elsősorban otthonként, ne pedig szállodaként vagy befektetési eszközként funkcionáljanak.

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