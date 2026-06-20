Erdő, tó és megfizethető lakások: uniós milliárdokból épülhet fel Budapest új mintanegyede

Túl sok döntést bíztunk a piacra, hogy mi történik a városainkban – vélekedett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Edge Fest építészeti fesztiválon Rákosrendezőről tartott kerekasztal-beszélgetésen. A miniszter elmondta, hogy éppen azon dolgoznak, hogy a projekthez szükséges állami infrastruktúrafejlesztésekre legyen uniós forrás, és elárulta, hogy a projektet lehetséges, hogy kollégiumépítéssel bővítik, szintén EU-s pénzből. A beszélgetésen kiderült, hogy mi lehet a következő Rákosrendezőhöz hasonló léptékű barnamezős beruházás Budapest életében, és hogy hogyan vették fel a projekt tervezése során a harcot a tendenciával, ami az agglomerációba kényszeríti a többgyerekes családokat.

Dományi Bálint, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központnál (BFVK) Rákosrendező projektért felelős vezető előadását a terület történetének ismertetésével kezdte, kitérve a szocialista múltra, az arab befektető tervére („mini Dubaj”), ami végül a társadalmi tiltakozás nyomán kútba esett, végül arra, hogy egy elővásárlási jog kihasználásával a 86 hektáros terület a főváros tulajdonába került. Az önkormányzat fontos célja projekt során 25 hektár közpark kialakítása, 10 ezer megfizethető lakás építése, emellett a különböző közlekedési módokat összekötő csomópontok létrehozása.

Mint Dományi elmondta, a fejlesztés csak sok év múlva lesz kész, azonban addig is igyekeznek előhasznosítani a területet: terveik szerint nemsokára megnyitják parkként.

Versenyfutás az idővel

Ezt követően kezdetét vette egy kerekasztal-beszélgetés, amelyen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a Rákosrendező projekt tervpályázatában résztvevő stúdiók képviselői vettek részt.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a beszélgetésen elsősorban a nemzetközi tervpályázat zsűrijének társelnökeként vesz részt. A pályázatról elmondta, hogy „versenyfutás volt az idővel”, mivel a városvezetéssel igyekeztek világossá tenni a város ajánlatát „bárkinek, aki a kormány oldalán vezető szerepben lesz a választások után.”

Nem tudtuk, hogy éppen egyikőnk lesz az

– tette hozzá. A cél az volt, hogy létrejöhessen egy új városi alközpont, mivel „Budapest a történelme okán ezekből hiányt szenved, minden a belvárosban történik.”

Ondrej Svancara a cseh Chybik + Kristoftól arról beszélt, hogy mivel korábban is dolgoztak kelet-európai projekteken, ezért voltak hasonlóságok, például, hogy nagyobb barnamezős beruházásokat kellett tervezni. Azonban volt egy tényező, amiben egyedi volt a projekt. Ez – tekintettel a tervpályázat előtti hercehurcára a terület körül - „a város bátorsága” volt, ami inspiráló számukra. Nemcsak a cseh építészek merítkezhetnek szerinte Budapest példájából, hanem Pozsony is, ahol hasonló folyamatok zajlanak.

Vitézy Dávid a moderátor kérdésére kifejtette, hogy szerinte létezik az „európai város” koncepciója. „Ha látsz egy várost egymás mellett szorosan álló épületekkel, 6-7-8 emelettel, járdával, és éppen érkezik egy villamos, akkor az valószínűleg Európa. Létezik az európai dizájn, európai város. […] Látható, hogy ezek a városok mennyire fókuszálnak a tömegközlekedésre, biciklizésre, sétára.” Éppen emiatt a Rákosrendező projektnél is európai projektekre tekintettek példaként, Londont, Párizst és Bécset konkrétan is említette.

A holland kommunizmus és a magyar kapitalizmus esete

Vitézy később kitért arra, hogyha megnézzük Budapest központi tereinek településrendezési terveit, például a Váci utat vagy a Budafoki utat, ezek a 90-es évek közepén keletkeztek, és talán – a múlttal való szakítás jegyében – túl nagy teret hagytak a piacnak abban, hogy eldöntsék, hova, mi épül. Ehhez képest ami jelenleg Bécsben vagy Párizsban történik, kommunistának tűnik. A lakhatási válság és a 21. század számos kihívása közepette lehet, hogy itthon is újra kell gondolni az állami szerepvállalás mértékét az építések szabályozásában, mert korábban „átestünk a ló túloldalára”.

Kelet-Európában „minden döntést a piacra bíztunk, hogy mi történik a városainkban”.

Ezzel azonban a Rákosrendező projekt kapcsán szakítani akarnak. Azt továbbra sem fogják megmondani, hogy hol legyenek a konkrét házak vagy milyen színük legyen, de azt igen, hogy hol legyen az utca, vasútállomás, park, és milyen legyen a város struktúrája. Ilyen típusú és léptékű tervezésre volt már példa, a 19. században, illetve 50 éve a szocialista tömbházak tervezésének idején, és most „itt az ideje, hogy újra megpróbáljuk egy 21. századi módon.”

Hollandiában például nagy vita folyik arról, hogy vajon elértük-e már a kommunizmust – abban az értelemben, hogy mi számít megengedettnek (az építési szabályok tekintetében – a szerk.)

– mondta Martin Sobota a holland Cityförstertől. A vita elmondása szerint arról szól, hogy „önkormányzatként milyen követelményeket kérhetsz, ami nem teszi drágább a lakhatást?” Szerinte ha nem változtatják 2 évente a szabályokat, akkor az ingatlanfejlesztők elkezdhetnek az adott szabályok mellett versenyezni, és sok mindent el lehet érni. Hollandiában egyébként az egyik ilyen kikötés, hogy az épület 2 százalékát közösségi tereknek kell kitennie.

Vitézy kiemelte, hogy "igyekeztünk annyi városi szintű érdeket beleszuszakolni a projektbe, amennyit csak tudtunk." Emiatt nem engedélyezték a felhőkarcolók létrehozását, és tértek el a jelenlegi építési szabályzattól. Az ugyanis lakásonként egy parkoló létrehozását írja elő, még akkor is, ha konkrétan a metró mellett van az épület, és így drágítja a lakhatást. Ők ezért a lakásonként átlagosan 0,3-0,4 parkoló létrehozása mellett döntöttek, a miniszter azonban hangsúlyozta, hogy ez csak a projekt léptéke miatt lehetséges, hiszen így a városnegyeden belül el tudták osztani a kevesebb, illetve több parkolóval ellátott tereket.

A szabályok felülírására azért volt lehetőség, mert amikor az előző kormány még az arab beruházóval kötött nemzetközi szerződést, akkor abban szerepelt, hogy minden magyar építési szabálytól el lehet tekinteni, ha a befektető úgy akarja. Budapest pedig megörökölte ezt a jogot. „Bizonyos értelemben kötöttünk egy nemzetközi szerződést a főváros és a magyar kormány közt.” A lehetőséggel pedig éltek is, mivel ugyan nem túl régi a magyar építési szabályzat, néha több mint 50 évesnek tűnik – szúrt oda Lázár Jánosnak.

A miniszter arra a kérdésre, hogy hogyan lehet biztosítani a terület társadalmi sokszínűségét, az állami beavatkozást látta megoldásnak, és kiemelte, hogy a tervpályázat követelményeiben legalább 20 százaléknyi támogatott lakás szerepelt.

Talán magasabbnak, többnek kellene lennie, de ez egy első lépés azután, hogy évtizedekig 0 volt. […] Tudjuk, hogy ez Bécsben jelenleg 67% körüli arány, szóval még van tér fejlődni.

Lehetséges azonban, hogy végül az eredeti, 20 százaléknyi támogatott lakásnál magasabb arányt is el tudnak érni. „Szociális lakhatásra és kollégiumépítésre most először lesz uniós pénz az általunk felszabadított forrásokból, és szerintem ennek a projektnek is része lehet ilyen elem. Ugyanígy a projekthez szükséges közlekedési beruházásokat is szeretnénk uniós pénzekből finanszírozni, tehát a Szegedi úti felüljárót, az új Rákosrendező vasútállomás építését és a kisföldalatti meghosszabbítását.”

Hozzátette, hogy sok mindennel lehet majd kísérletezni, a tervek szerint például az átlagos lakásméret 20 százalékkal magasabb lesz, mint ami jelenleg Budapesten jellemző. A miniszter kifejtette, hogy az ingatlanfejlesztők számára legnyereségesebb méretű lakás 45 négyzetméter körül van, és szerinte a „két hálószobás lakást veszteséget termelő beruházásnak tekintik”. Így viszont a második, vagy harmadik gyerekük nevelésére készülő családoknak nincs igazán alternatívájuk az agglomerációba költözésen kívül, ami megterheli a városi közlekedési rendszereket.

Hol lesz a következő Rákosrendező?

Végül Vitézyt megkérdezték, hogy melyik lehet a következő nagy barnamezős projekt Rákosrendező után. A miniszter szerint meg kell különböztetni a magántulajdonban és az állami tulajdonban lévő területeket, előbbiek esetében szabályozással meg kell könnyíteni, hogy magánberuházók fejleszthessék ezeket.

Az állami tulajdonban lévő barnamezős övezetek kapcsán is lépni kell, és nemcsak Budapesten, hanem „Debrecenben vagy Győrben is, ahol szintén lakhatási válság van kialakulóban.”

A fővárosban Józsefváros egyes részei, vagy a Diákváros területe jöhet szóba, ami pár héten belül a kekvák vagyonának államosításával visszakerül köztulajdonba.

Milyen lesz Rákosrendezőn élni?

„Szerintem azoknak, akik először regisztrálnak, kivételes lehetőségben lesz részük, mert gyakorlatilag egy erdő lesz a lakásuk mellett. És a Rákos-patak is fontos része a megközelítésünknek, amit ki akarunk szélesíteni tónak, ahol a nyári napokon kikapcsolódhatnak az emberek” – beszélt víziójáról a nyertes tervpályázatot készítő csapat egy tagja.

A győztes csapat látványtervének egy részlete. Forrás: Városháza.

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