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Nagyszerű hír az autósoknak: a vakáció kezdetére végeztek a munkálatokkal a forgalmas magyar autópályán
Ingatlan

Nagyszerű hír az autósoknak: a vakáció kezdetére végeztek a munkálatokkal a forgalmas magyar autópályán

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Befejeződtek a nyári csúcsforgalom előtti nagykarbantartási munkálatok az M7-es autópályán, így a nyári szünetben már nem várhatók előre tervezett forgalomkorlátozások az M0-s autóút és Balatonvilágos közötti szakaszon. Az üzemeltető a korábbi évekhez hasonlóan idén is felfüggeszti a burkolatfelújításokat a vakáció idejére, hogy ezzel is megkönnyítse a Balaton megközelítését - jelentette a Magyar Építők.

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint

a kivitelezők a változékony időjárás ellenére a tervezettnél négy nappal korábban, már június közepén befejezték a munkálatokat Székesfehérvár térségében.

A felújítási program utolsó fázisában főként burkolatjavításokat végeztek, valamint a forgalomszervezést segítő forgalomszámláló és sebességmérő detektorokat telepítették vissza az úttestbe.

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Forrás: Magyar Építők

A tavaszi munkálatok során a Budapest felé vezető oldalon, az agárdi csomópontnál volt szükség komolyabb beavatkozásra a korábbi állapotfelmérések alapján. Itt a külső sávban cserélték ki az aszfaltrétegeket, egy szakaszon pedig mélyebb pályaszerkezeti rekonstrukciót végeztek, ami az aszfalt alatti beton alapréteg cseréjével járt. Bár a munkálatok miatt májusban ideiglenesen le kellett zárni a csomópont fel- és lehajtóágait, magukon a lehajtókon nem történt beavatkozás, mivel azokat már 2025-ben korszerűsítették.

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Az elmúlt évek gyakorlatát követve a társaság önként vállalta, hogy a 2026-os nyári szünet ideje alatt, egészen augusztus 31-ig egyik irányban sem végez előre tervezett burkolatmegújítást az M0-s autóút és Balatonvilágos között. Az autópálya biztonságos működéséhez elengedhetetlen, folyamatos üzemeltetési és fenntartási feladatokat természetesen a nyári hónapokban is ellátják, ám ezek időzítésekor

kiemelten figyelnek az aktuális forgalmi viszonyokra, hogy a lehető legkevésbé akadályozzák az utazókat.

Címlapkép forrása: Magyar Építők

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