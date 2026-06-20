Nagyszerű hír az autósoknak: a vakáció kezdetére végeztek a munkálatokkal a forgalmas magyar autópályán

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint

a kivitelezők a változékony időjárás ellenére a tervezettnél négy nappal korábban, már június közepén befejezték a munkálatokat Székesfehérvár térségében.

A felújítási program utolsó fázisában főként burkolatjavításokat végeztek, valamint a forgalomszervezést segítő forgalomszámláló és sebességmérő detektorokat telepítették vissza az úttestbe.

Forrás: Magyar Építők

A tavaszi munkálatok során a Budapest felé vezető oldalon, az agárdi csomópontnál volt szükség komolyabb beavatkozásra a korábbi állapotfelmérések alapján. Itt a külső sávban cserélték ki az aszfaltrétegeket, egy szakaszon pedig mélyebb pályaszerkezeti rekonstrukciót végeztek, ami az aszfalt alatti beton alapréteg cseréjével járt. Bár a munkálatok miatt májusban ideiglenesen le kellett zárni a csomópont fel- és lehajtóágait, magukon a lehajtókon nem történt beavatkozás, mivel azokat már 2025-ben korszerűsítették.

Az elmúlt évek gyakorlatát követve a társaság önként vállalta, hogy a 2026-os nyári szünet ideje alatt, egészen augusztus 31-ig egyik irányban sem végez előre tervezett burkolatmegújítást az M0-s autóút és Balatonvilágos között. Az autópálya biztonságos működéséhez elengedhetetlen, folyamatos üzemeltetési és fenntartási feladatokat természetesen a nyári hónapokban is ellátják, ám ezek időzítésekor

kiemelten figyelnek az aktuális forgalmi viszonyokra, hogy a lehető legkevésbé akadályozzák az utazókat.



Címlapkép forrása: Magyar Építők