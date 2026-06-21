Megszólaltak a szektor fontos vezérei: hatalmas átalakulás előtt az ipari ingatlanpiac

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Portfolio: Kezdésként kérem mondják el, melyikük mikor és hogyan lett vezető a vállalatánál.

Nemes Rudolf: 2018-ban csatlakoztam a CTP-hez, azzal a céllal, hogy vezessem a magyarországi expanzióját és menedzseljem a portfóliót. Akkor körülbelül 450 ezer négyzetméternyi ingatlanállománnyal rendelkeztünk, egy viszonylag kis csapattal, tizenpár fővel és egy erősen startup-jellegű működés jellemezte a céget. Lapos szerkezetű menedzsment volt, nagyon sok feladat, és az üzletfejlesztés irányította a szervezet működését, sebességét, elvárásait. Ez nagyon nehéz feladat volt már akkor is, sokkal nagyobb sebességgel nőtt a cég, mint amit az emberek képesek lettek volna lekövetni. Ekkor Gondi Ferenc volt a Head of Legal a CTP-nél.

Nemes Rudolf a Portfolio Property X konferencián egy kerekasztal-beszélgetésen.

Gondi Ferenc: Nekem ez már az ötödik évem első számú vezetőként a CTP élén, és a tizedik évem a CTP-vel. 2017-ben én voltam a hetedik ember, akit felvettek. Elmondhatom, hogy azóta sem változott a startup-jelleg, annak ellenére, hogy közben tőzsdére mentünk, és csoportszinten 3 millióról 15 millió négyzetméterre nőtt a fejlesztéseink összterülete. Ugyanaz a tempó és elvárás megmaradt, azzal a különbséggel, hogy most egy nagyobb, de kimagaslóan kompetens csapat dolgozik Magyarországon, mindenki pontosan tudja, mettől-meddig mehet el önállóan, és végrehajtják a feladatokat - így lehet ezt a tempót elérni. Az elmúlt három év mindegyike újabb és újabb rekordév volt a CTP számára Magyarországon, folyamatosan túlteljesítjük a cégcsoport felé vállalt célokat.

Gondi Ferenc a Portfolio Property X konferencián egy kerekasztal-beszélgetésen.

Akkoriban, 2018-ban mi jellemezte az ipari ingatlanpiacot?

Gondi Ferenc: Abban az időszakban a CTP-n kívül senki nem mert építeni. Piacbizalmi vákuum volt, mindenki várt, senkit nem érdekelt ez a szegmens. Voltak ugyan, akik már foglalkoztak vele, de azok a külföldi tulajdonosok nem akartak ide tőkét allokálni. Ebben biztos, hogy változást hozott a CTP piackilépése. Remon Leonard Vos, aki az alapító és többségi tulajdonosa, hatalmas lendületet hozott. Ezzel tökéletes lehetőséget biztosított a betelepült cégeknek arra, hogy olyan fejlesztő partnerrel dolgozhassanak, aki képes gyorsan tőkét mozgósítani, előre megfejleszteni a projekteket, és ezáltal támogassa a piacnövekedést.

Ezek után az őrületes rekordévek után lehet, hogy nem is lesz rossz, ha egy kicsit megpihen ez a piac. Vagy önöknél ez a tempó nem fog lassulni?

Gondi Ferenc: Nagyon büszke vagyok a magyar piacra. Ha minden úgy lesz, ahogy az óvatos várakozások is jelzik, hogy fogyasztási növekedés lesz, és egy új, más irányú, magas hozzáadott értékű tőkebeáramlás jelentkezik majd, akkor továbbra is igény lesz az ipari logisztikai ingatlanokra. Amikor a fogyasztói kereslet bővül, az már azt jelzi, hogy az alsóbb rétegekben is növekedésnek indult a gazdaság, és a gazdaság összes metszetének szüksége van az általunk kínált ingatlan megoldásokra.

Nemes Rudolf: Amivel a CTP-nél találkoztam, és amiből utána a HelloParks is létrejött, az a felismerés, hogy spekulatív fejlesztés nélkül nincs piaci növekedés. Ezt akkor csak a CTP csinálta, és meg kellett érteni azt a modellt, hogy miért. A bérlők jelentős hányada nem képes elköteleződni, hogy területet béreljen az építkezés vagy a tervezés megkezdése előtt. Attól kezdve, hogy elkezdesz tervezni, pénzt költeni rá és építkezni, az a feladatod, hogy egy olyan dobozt építs, ami a lehető legtöbb funkciónak teret tud adni. Multifunkcionális dobozokat fejleszt a CTP is, és a HelloParks is, teljesen spekulatív alapon – ami azt jelenti, hogy nincs meg a bérlő akár arra a pillanatra sem, amikor elkészült az ingatlan. 2018-tól 2020-ig és utána a következő években nagyon alacsony volt az üresedési ráta, 2-3 százalékos, ami azt jelentette, hogy masszív kereslet volt a piacon, de nem volt hozzá kínálat társítva. Senki sem tudta mérni, hogy mi a valós kereslet: ezt csak úgy lehetett lemérni, ha az ember elkezd még több dobozt a piacra vinni. Ma pedig azt látjuk, hogy 15 százalékos üresedési rátánál tartunk.

Ez egészséges üresedési rátának számít?

Nemes Rudolf: Most sem azt mondom, hogy egészségtelen üresedés lenne, hanem egy átállás a piacon. A bérlők más dolgokat keresnek ma, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Nyilván azért, mert nagyobb a kínálat, és itt tudnak a szereplők jól teljesíteni. Ha magabiztos vagy, hogy az épületed minősége, hatékonysága, költségstruktúrája a bérlő szemszögéből kiváló, akkor hiába van mellette nagyobb üresedési ráta, hozzá fognak jönni.

Ebben mind a ketten azt hisszük, hogy mi vagyunk a legjobbak.

Az önök cégeinek üresedési rátája hogyan viszonyul a piacéhoz?

Nemes Rudolf: A CTP nagy előnye a nagy portfóliójában rejlik. Két különböző modellről beszélünk: ők egy portfóliót építenek, az eladás náluk ördögi bűn. A HelloParksnál realizáltuk ugyan, hogy van előnye a portfólióépítésnek, de mi sokkal óvatosabbak vagyunk annál, hogy vaktában tegyük ezt. Mi eladogatunk épületeket olyan nem szakmai, hanem pénzügyi befektetőknek leginkább, akik után a HelloParks Managementtel kézen fogva tudunk velük továbbmenni.

Akkor önök lényegében facility managerként viszik tovább a projektet?

Nemes Rudolf: Van, amikor megmaradunk, de van, amikor nem. Parkokat építünk, ugyanúgy, ahogy a CTP próbálja koncentráltan egy helyen fejleszteni, és akkor minél többet azon a helyen, mert az költséghatékony. Ilyenkor nem kell az infrastruktúrára kétszer vagy háromszor annyit költeni, mintha nem egy helyen tennénk. Az üzemeltetés is akkor hatékony, ha minél kevesebb ember minél nagyobb területet fed le. Ezért logikus lenne az üzemeltetést és a teljes parkmenedzsmentet magunknál tartani, de mégsem logikus, mert nem tudunk minden pénzügyi befektető fejével egyenként gondolkodni. A parkot mi üzemeltetjük: arra általában van egy nagyon alacsony parkmenedzsment díj, pár eurócent. Üzemeltetjük igény esetén az épületet is, de nem vállalkozunk hosszú távú szerződést.

Nem számítanak arra, hogy az új, nyugat-Európából érkező tőke kiszorítja a keleti irányból érkező cégeket?

Gondi Ferenc: Ez nagyon fontos kérdés, és bár az üveggömböt most nem hoztuk magunkkal, egyértelmű és éles váltás zajlik a gazdaságpolitikában. Az energiatároló ipar kialakult, és ebben biztos, hogy egy nagyon erős újragondolás van folyamatban, ami egyszerűen abból keletkezik, hogy magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket akar létrehozni a kormány, aminek más a hatása a nemzetgazdaság teljes szerkezetére. El tudom képzelni azt, hogy kevesebb, de magasabb minőségű újabb beruházások érkeznek, amelyek kiszolgálására mind az én cégem, mind a HelloParks készen állnak. Az épületeket, amelyeket építünk, 50 éves életciklusra tervezzük. Ennek megfelelően az ipari padló, a hőszigetelési együttható, a hűtés, a fűtés és az áramellátás mind hosszú távon versenyképes. Azt még fontos tudni, hogy az energiatárolóipar nem csak Ázsiából érkezik: nyugat-Európából is több országnak van delegációja jelenleg Magyarországon, akik azt vizsgálják, hogyan lehet ebben az iparágban kiteljesedni Magyarországon. Ugyanakkor keletről is érkeznek nagyon értékes beruházások, amelyeknek semmi közük nincs sem az autóiparhoz, sem az energiatároló üzletághoz.

Jellemző-e az önök iparágaiban, hogy a bérlők arra hivatkozva nem hajlandóak megfizetni a bérleti díjakat, hogy azok túl magasak?

Nemes Rudolf: Magyarországon valójában nem alacsonyak a bérleti díjak. Vannak országok, ahol magasabbak, vannak országok, ahol alacsonyabbak: Lengyelországnál drágábbak vagyunk, Csehországnál olcsóbbak. Mindegyikre van magyarázat, hogy miért. Nyilván mi befektetőknek építünk, ti meg portfóliót építetek. Most is látszik a piacon, hogy két különböző ár van. Mi 6 euró környékén szeretnénk tartani a bérleti díjakat, míg például a CTP körülbelül fél euróval alacsonyabban.

Gondi Ferenc: Volt olyan piaci szereplő is, amelyik Budapesten és a regionális piacon is aktív, és a bérleti díja négy és fél és öt euró között mozgott.

Nemes Rudolf: Így másfél eurós különbség is lehet, ami körülbelül 25 százalékot jelent a bérleti díjban. Mi mind a ketten (a CTP és a HelloParks) bizonyos kérdésekben együtt mozgunk, de vannak kérdések, amelyekben kicsit másképp. Sokszor versenyzünk egymással a bérlőkért, és néha tényleg fájdalmas pillanatok is vannak. De a végén azt azért ki lehet mondani, hogy mi vagyunk ketten a piac lényegi része, a többiek nem tudják tartani itthon a versenyt.

Gondi Ferenc: Összességében

amikor versenyzünk, az mindig árverseny, nem pedig minőségi verseny.

De nekünk a CTP-nél 1500 bérlőnk van 11 országban, mi tudunk például package dealt prezentálni, ez egy különlegességünk.

AHelloParks tervei között szerepel a nemzetközi terjeszkedés?

Nemes Rudolf: Ez 2022-23 óta mindenképpen szerepel a tervek között. Mi akkor komoly energiákat fektettünk a lengyel piac megismerésébe, ki is alakítottunk egy kis csapatot helyi partnerrel. Csakhogy időközben a lengyel piac rettenetesen kompetitívvá vált, és azt a tudást, ami itthon megvolt, nem lehetett jól exportálni, vagy nem tudtam, hogyan kell jól exportálni. Aztán a CTP ismét gőzerővel, rengeteg tőkével a háta mögött visszatért a lengyel piacra, és szerintem le is tarolta azt. Felvette a versenyt a fő konkurens Panattonival, bár teljesen más üzleti modell alapján. Lengyelországba végül nem léptünk be, mert akkora árverseny alakult ki, és az elérhető telkek kisebb szereplők számára rettenetesen drágák voltak, ráadásul rossz minőségűek is. Azóta is nézegetünk, van külön szervezeti egységünk a külföldi terjeszkedésre. Nagyon nehéz a magyarországi sztorinkat megismételni külföldön – leginkább nem is megismételni kell, hanem a helyi viszonyokhoz egy újat lefejleszteni. Most több országot vizsgálunk, vannak már aláírt szerződések, de nagyon korai még erről beszélni. A startup korszakból kezdünk kinőni, de nem szeretnénk nagyvállalati irányba elmenni, hanem inkább átvenni onnan a használható elemeket, amelyek még egy kis szervezet számára jól működnének – meg kell találnunk a legjobb lehetőséget.

Hogy hat a gazdálkodásukra az erős forint?

Gondi Ferenc: Mindenképpen meg kell várni, hogy hol stabilizálódik a forint árfolyama, és az alapján lehet döntéseket hozni. Az idei évben a kivitelezési munkáink túlnyomó részét euróban szerződtünk le, euróban finanszíroznak majd a bankok. Ilyen szempontból ez nem egy rizikós év nekünk. Ami egyéb területeken keletkezik árfolyamkülönbözet, azt valahogy kigazdálkodjuk, hiszen éves szinten szoros büdzsén belül működünk. Idén azt gondolom, hogy ezzel még meg tudjuk oldani, a jövő évi tervezésnél már nyilván egy másik árfolyamot fogunk figyelembe venni.

Nemes Rudolf: Körülbelül 70 százalék euró és 30 százalék forint a beruházási költségek aránya. A kivitelezéseknél van forintkitettségünk is, és euróban van finanszírozásom is. az üzemeltetési költség viszont fix, amit a bérlők nagyon szeretnek, viszont most jön az a pillanat, hogy fenntartható-e ebben a fix költségben maradni. Az üzemeltetés valójában nem profit center nálunk, ezért kicsi a marzsunk is, igazából egy pufferzóna, ez most összecsukódott.

Az új kormányzattal kapcsolatban mi az elvárásuk, várakozásuk, milyen törvényeknek kellene változnia ahhoz, hogy jobb működési környezet alakuljon ki?

Gondi Ferenc: Amit azonnal látunk, akár a plázastop kapcsán, hogy a szakmát elkezdték jobban bevonni és megkérdezni, ez mindenképpen egy frissítő újdonság. Az én beszélgetéseim alapján azt látom, hogy ez ugyanígy várható a jövőben is, sőt egyre szélesebb spektrumban fogja az állam bevonni a piacot a döntéselőkészítésbe. Ez optimizmusra ad okot. Amit nem győzök eléggé hangsúlyozni, az az infrastruktúra-fejlesztés. A közműinfrastruktúrában nagyon komoly fennakadások vannak, amelyek valós beruházás-ellehetetlenülésekre is okot adhatnak.

Az engedélyezési folyamatokon is nagyon sokat lehetne javítani.

Van olyan hely Magyarországon, ahol hét hónapja várnak egy használatbavételi engedélyre. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos feladat lehet.

Ez a helyi döntéshozó feladata lenne, vagy a kormányhivatalé?

Gondi Ferenc: A közművek és az engedélyezési folyamat az a kettő, ami gyorsaságot ad, és ha gyorsaság van, akkor a HIPA és az ügynökségek sokkal könnyebben tudnak Magyarországon lokációkat mutatni befektetőknek. A másik a munkaerő. Hiába akarja bármilyen gazdaságpolitika célzottan küldeni a cégeket, ha a cégek nem hisznek ebben bármilyen oknál fogva, akkor ugyanúgy Budapestre fog települni bármelyik cég, mint az összes előtte.

Mi az, ami kimpndottan javítaná az ország versenyképességét?

Nemes Rudolf: Szerintem minden piactorzító állami beavatkozást felül kellene vizsgálni. És ebből rengeteg van. Egyrészt a logisztikai parkok intézménye problematikus. Lehet, hogy a cél és az elképzelés mögött volt racionalitás, de mi nem tudunk erről. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások köre is ilyen.

Az akkumulátorgyárak kapcsán mi most a helyzet?

Nemes Rudolf: Amit szerintem nagyon helyre kellene tenni, az az, hogy a politikusok számára is világos legyen, hogy mit is jelent az akkumulátorgyártás, az akkumulátortárolás. Nyilván az ehhez kapcsolódó szabályozásokat is tisztázni kell, tehát a katasztrófavédelem igenis járjon ki, nézze meg, fontos a biztonság és a kontroll. De nem az akkumulátorgyártás a legveszélyesebb Magyarországon: ennél sokkal veszélyesebb üzemek is vannak, például egy hűtőház.

Gondi Ferenc: A hűtőházak sokkal közelebb vannak a lakott területekhez, mégis sokkal kisebb figyelem irányul rájuk. Azt fontos megjegyezni ebben a témában, hogy

az állam most lépéskényszerében van a közbizalom helyreállítása miatt.

Fontos lenne, hogy az ilyen nagy nyilvánosságot kapott ügykategóriákat tisztázzák, hiszen az ország GDP-jének egy jelentős részét az akkumulátoripar adja. Ez lehet bármilyen megítélésű, ezt nekünk nem szándékunk eldönteni, mi abban tudunk segíteni a magyar államnak, hogy az egyik legnagyobb magyarországi holland befektetőként ipari logisztikai épületeket építünk aszerint, amit a magyar állam előír.

Nemes Rudolf: Mindketten racionális emberek vagyunk, jót akarunk a környezetnek, nem pedig ártani neki. De voltunk közmeghallgatáson, ami teljesen irracionális érzés volt – hogy nem akarsz rosszat, de ezen a meghallgatáson lényegében mi voltunk a patás ördög.

Van már párbeszéd a kormányzattal, vannak konkrét javaslataik?

Gondi Ferenc: Európai példák alapján már van egy belső elképzelésünk, ha majd esetleg megkeresés érkezik, akkor vannak javaslataink. Tehát

ha kérdések merülnek fel kormányoldalról, vagy államigazgatási oldalról, akkor azokra tudunk reagálni.

Nemes Rudolf: Illetve, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal ipari munkacsoportján keresztül fogalmazunk meg javaslatokat, és már fogalmaztunk is meg, most várjuk a visszajelzéseket.

Mi a véleményük a jelenlegi építőanyagárakról?

Gondi Ferenc: Épp egy jelentős csökkenést látunk: egyszerűen nincs az államnak a kivitelezői, építőipari piacon meg az a jelenléte, amely korábban akár az építőipari kapacitás 50-60 százalékát lefedte. Most ez markánsan visszaszorult, nagyon nagy az elérhető kapacitás építőipari oldalon, mind eszközben, mind emberben. Az anyagok pedig nem mutatnak olyan jelentős emelkedést: volt egy időszak, amikor megijedt a piac, a betonacél ára teljesen elszállt. (A beszélgetés június 3-án készült, amikor le volt zárva a Hormuzi-szoros.)

Nemes Rudolf: Az orosz-ukrán háború kitörése után sokkal nagyobb volt a drágulás. Magyarországon szerintem inkább az a kérdés, hogy létre tud-e jönni egy piaci alapú generálkivitelezői közeg, egészséges versennyel.

Önök dolgoznak-e nagy magyar generálkivitelezőkkel?

Gondi Ferenc: Mi kis és közepes magyar vállalatokkal dolgozunk, nagyokkal nem.

Nemes Rudolf: Mi építettünk és próbáltunk építtetni nagy magyar generálkivitelezőkkel, és nagyon látszódott, hogy amikor ők úgy érezték, szeretnék az adott munkát valamilyen okból megnyerni, akkor nagyon jó árakat tudtak kínálni, amikor pedig úgy éreztük, nem volt motiváció bennük, akkor horrorisztikus árakat is adtak. Zéró verseny van sajnos.

Gondi Ferenc:

A verseny hiányának ráadásul inflációs hatása is van.

Megtendereztettünk bizonyos projekteket a nagyok között. Volt olyan lokáció, ahol dupla akkora volt az ajánlat összege, mint amennyiért házon belül benchmark projektek alapján kiszámoltuk, hogy megvalósítható a projektet. A piacnak saját magát kell szabályoznia, és ehhez a piacnak lényegében újra létre kell jönnie.

Nemes Rudolf: Az államnak vissza kellene vonulnia a nagy megrendelői oldalról. Nyilván infrastrukturális beruházások esetében szükséges az állami jelenlét, de ne legyen túlsúlyban.

Az államnak ki kell vonulnia a piaci beruházásokból.

Az AI milyen hatással lesz a szektorra a következő három évben?

Nemes Rudolf: Szerintem ez olyan szempontból izgalmas, hogy az AI segítségével sokkal hatékonyabbá lehet tenni egy kivitelezést, egy bérlői kapcsolattartást. Nagyon sok helyen jól lehet alkalmazni, és mi is elkezdtük használni. A csapat elkezdte használni, elkezdett programokat írni AI-jal. Gyorsabban kiszámolja, hozzáteszi az építési jogszabálytárat, építési engedélyhez, és felteszek egy banális kérdést, hogy lehet-e itt ilyen akkumulátort ilyen mennyiségben tárolni, és perceken belül kidobja, hogy igen vagy nem. Az a folyamat, ami eddig hetekig tartott, most már percek kérdése is lehet.

Gondi Ferenc: Mindenképpen gyorsít, tehát az első, amit szerintem mindenki látni fog, az az, hogy a back office-funkciók és a döntéstámogatás sokkal hatékonyabbak lesznek, ami bérköltség-megtakarítást is eredményez. Mi például egy alaprajztervező AI-programot használunk. Amit korábban mondjuk egy nap volt megalkotni öt verzióban, azt most 20 perc alatt kiadja a gép. A jogi, könyvelési területen, illetve szerződésadminisztrációnál is remekül be lehet ezeket vezetni.

Hogyan változtatja meg az AI és az automatizáció az ipari ingatlanok iránti keresletet?

Gondi Ferenc: Az AI valóban jelentős hatással lesz a bérlői keresletre, elsősorban a belső operációs hatékonyság növelése révén. Az alacsony marzsú üzletágaknál, mint például a logisztika, ez különösen jelentős lehetőséget teremt, bár a beruházási költség várhatóan magas lesz. Valószínű, hogy a cégek újragondolják, mekkora terület kell valójában a működésükhöz. A gyártásnál az AI főként a robotikával együtt teljesen másfajta épülettípusokat fog igényelni: sokkal nagyobb áramkapacitást, valószínűleg nagyobb belmagasságot. A padlóterhelhetőség és az áramkapacitás lesz a két kulcsmomentum, ami a gépesítésnél és automatizálásnál felmerül.

Ez azt jelenti, hogy a speciális, automatizált épületek sosem lesznek spekulatívak?

Nemes Rudolf: Pontosan. A nagyon magas belmagasságú, speciális épületek sosem lesznek spekulatívak. Azok olyan épületek lesznek, amelyek egy adott funkcióra és célra vannak megépítve. Lehet ilyet csinálni, de a bérlőnek már jó előre tudnia kell, hogy egy ilyet szeretne. Ez azonban csak a piac kis hányada lesz, mindig is voltak ilyen nagyon speciális épületek.

Hogyan alakítja át az AI a vállalatok csapatösszetételét?

Nemes Rudolf: Az AI nagyon át fogja alakítani a csapatösszetételt. Már a HelloParks felépítésénél is láttuk ezt a trendet. Volt egy jó összehasonlítási alapunk, mert mellettünk működik a Cordia lakóingatlanokkal, irodaházakkal és bevásárlóközpontokkal. Amikor jött a HelloParks, sokkal magasabb bérekszintekhez érkeztek a munkatársak, mint a másik két üzletágban. Azonban nem arról volt szó, hogy sokkal jobban fizet a HelloParks, hanem arról, hogy már abban a korszakban építettük fel a céget, ahol a manuális munkavégzésből egyre kevesebbre volt szükség. Nagyon speciális, magas tudású szakemberekre volt szükség, akik jól tudnak kérdéseket feltenni és szintetizálni a problémahalmazt. Kvalitatív elvárások voltak leginkább, és ehhez nem kellett nagy supporting team.

Az AI ezt fogja elérni: a kreatívabb, okosabb emberekből fog állni egy cég működtetése, nem pedig titkárokból és asszisztensekből.

Meséljenek az idei fejlesztési pipelineról!

Gondi Ferenc: A CTP-nél itthon jelenleg összesen 175 ezer négyzetméter áll kivitelezés alatt, ez tulajdonképpen az idei év célja. Ezt az ország különböző pontjain valósítjuk meg.

Nemes Rudolf: A HelloParksnál 45 ezer négyzetméternyi épületünk áll kivitelezés alatt Maglódon, amit szeptemberben adunk át. Még egyet el fogunk indítani, és lehet, hogy még egyet ebben az évben, ez összesen további 90 ezer négyzetméter. Ez attól függ, sikerül-e azokat a bérleti szerződéseket aláírni, amelyek tárgyalás alatt állnak.

Bizakodó vagyok, hogy az idei sokkal jobb év lesz számunkra, mint az előző.

Hogyan áll az épületeladások terén a HelloParks?

Nemes Rudolf: Épp most adunk el egy épületet Fóton, már aláírtuk a szerződést, a vevő nem publikus. Van egy fejlődési folyamat abban, hogy kinek és hogyan értékesítünk: amikor befejeztük az első épületeket, összeomlott a befektetői piac, és megemelkedtek a hozamszintek nemcsak Magyarországon, hanem világszerte. Ez egy jó tanulási időszak volt arra, hogy hogyan lehet jól értékesíteni.

Hogyan változik most a befektetői környezet?

Nemes Rudolf: Már látszik, hogy egy bázisponttal csökkentek a kötvénykamatok Magyarországon. Ez biztosan kihatással lesz a befektetési árakra is közép- és hosszú távon. Már látjuk a befektetői érdeklődés növekedését, a nyugat-európai vagy más régiókból érkező befektetők visszatérését. A ticket size, a befektetési érték is nagyobb már, mint korábban, ez pedig várhatóan további hozamcsökkenéssel is jár. Persze nagyon sok függ attól, hogy a jelenlegi kormány hogyan implementálja azt, amit ígért, ez a következő pár hónapban ki fog derülni.

Milyen szerepe van a zöld kötvényeknek a finanszírozásban?

Gondi Ferenc: A zöld kötvény-kibocsátások a lehetőségek széles eszköztárát hozták el számunkra. Részvénytársasági forma szabályozottsága mellett ki tudjuk bocsátani a zöld kötvényeket. A zöld kötvények fontos versenyelőnyt jelentenek a CTP számára, mert ezzel a megoldással olcsón tudunk forrásokat bevonni. Mivel kiváló minősítésű épületeket építünk, ezért tudunk kedvező forrásokat bevonni. Ezek a források egy központi poolba érkeznek, a cégcsoport teljes tevékenysége alapján tervezzük meg a forrásbevonást.

Vezetőként egymáshoz képest hogy látják magukat, milyen a vezetői stílusuk?

Gondi Ferenc: Rudival hosszan dolgoztam, 2-3 évet. Ő olyan vezető volt, aki mutat egy irányt, és akkor menjetek. A mikromenedzsment sokkal kevésbé volt a sajátja. Ahogy én a saját vezetői működésemet kialakítottam, abszolút az első prioritás volt az, hogy mindig önazonos legyek, mert ez a fajta önazonosság az, ami hosszú távon az embert meg tudja tartani. Nálunk a cégen belül nagyon fontos a kontroll, mi ilyen szempontból egy lapos szervezet vagyunk, én vagyok a "single point of contact", a kapcsolódási pont a tulajdonos vezérigazgató felé. Nálam minden információnak össze kell gyűlnie. Nekem van a legrosszabb irodám, amit soha nem használok, mert mindig valakivel együtt ülök és együtt dolgozom. Szerintem így tudom bemutatni azt, hogy itt van egy hajó, amit együtt evezünk. Tehát nem én ütöm a dobot, hanem én is húzom az evezőt. Az elmúlt öt év tapasztalata számomra az, hogy a CTP Magyarországon elért, csoportszinten is kimagasló eredményeit a csapat elkötelezettségének köszönheti.

A teljesítmény és az eredmények a kiváló kollégák érdeme, akiket volt szerencsém megismerni, megbíztak bennem annyira, hogy a CTP-nél dolgozzanak, és kihoztuk egymásból és a cégből a legjobbat.

Nemes Rudolf: Feri ki tudott építeni egy lojalitást maga köré. Amikor én elmentem, nagyon fluid volt az a szervezet, nagy fluktuációval, és Feri tudta ezt igazán stabilizálni, amit a személyisége hoz. Ad egy olyan megnyugtató stabilitást, amit az emberek nagyon értékelnek, és valószínűleg azokat az impulzusokat, amelyeket felülről kap, nem engedi át a szervezetre – afféle pufferzóna. Szerintem egy jó vezetőnél hiába mond a tulajdonos valamit, neki a célt kell tudni értelmezni és lefordítani a szervezet nyelvére. Én egy kicsit másképp működöm, de elég hasonlóan, mint Feri. Nekem sincs irodám, hanem a menedzsmentcsapattal ülünk egy szobában, ugyanis nálam mindenki jobban ért az adott területhez, mint én az ő területéhez. Viszont én egy dologhoz értek: motiválni az embereket arra, hogy kollaboráljanak, a legjobbat hozzák ki magukból, és mindezt jó hangulatban, boldogan tegyék. Ez jól látszik a HelloParks növekedésén is, hogy akkora drive-val, élvezettel, flowban csináltuk és csináljuk még mindig, annak ellenére, hogy voltak nehéz piaci helyzetek. Minden alagút végén van fény, és minden rossz pillanatban ezt kell az ember szeme előtt tartania.

Egy vezetőnek ezt kell tudnia mutatni, hogy hiába rossz most épp a helyzet, biztosan ott az a fény.

Címlapkép forrása: Portfolio

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