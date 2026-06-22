Átlépte a bűvös határt a magyar termőföld ára: az egyik keleti vármegyében már 3 millió felett fizetnek egy hektárért

A termőföldpiac forgalma és az árak emelkedési üteme egyaránt lassult 2025-ben. Az OTP Termőföld Értéktérképe szerint tavaly 14,4 százalékkal kevesebb adásvétel történt, miközben az eladott földterület nagysága 16,5 százalékkal csökkent. A termőföldek átlagos hektárára országosan mindössze 1,3 százalékkal emelkedett, 2,236 millió forintról 2,264 millió forintra.
A megyei adatok jelentős eltéréseket mutatnak. A legnagyobb áremelkedést Zala vármegyében mérték, ahol 21 százalékkal nőttek az árak, míg Hevesben 14 százalékos drágulás következett be. Ezzel szemben Pest és Veszprém vármegyében 13-14 százalékos árcsökkenést regisztráltak.
A legdrágább földek
2025-ben Hajdú-Bihar vármegyében volt a legmagasabb az átlagos hektárár, amely először haladta meg a 3 millió forintot, elérve a 3,057 millió forintot. Fejér és Tolna vármegyében szintén 2,7 millió forint felett alakult az átlagár. A legalacsonyabb árakat továbbra is Nógrád vármegyében mérték, ahol egy hektár termőföld átlagosan 1,4 millió forintnál kevesebbe került.
Művelési áganként vizsgálva a gyep, valamint a kert- és gyümölcsös területek ára 6,5-7 százalékkal emelkedett, az erdőké 4,5 százalékkal, a szántóké 2,3 százalékkal, míg a szőlők esetében 1 százalék alatti drágulást mértek.
Visszaeső forgalom
Az előzetes adatok szerint 2025-ben 34,3 ezer termőföld-adásvétel történt, szemben az előző évi 40,1 ezerrel.
A tranzakciószám legnagyobb mértékben Pest vármegyében csökkent, de jelentős visszaesést mértek Győr-Moson-Sopron és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is.
A tulajdonost váltó termőföldek összterülete 38,6 ezer hektár volt. A legtöbb földterületet Bács-Kiskun vármegyében értékesítették, mintegy 4,7 ezer hektárt, míg Komárom-Esztergomban mindössze 268 hektár cserélt gazdát. Az eladott földterület nagysága csak három vármegyében nőtt, a legnagyobb mértékben Csongrád-Csanádban.
A teljes forgalom közel 70 százalékát adó szántók esetében 19 százalékos visszaesést mértek, az eladott terület nagysága 26,7 ezer hektár volt. A kert-gyümölcsös és a szőlő kategóriában 20 százalékot meghaladó csökkenés következett be, míg az erdőterületeknél 11,2, a gyepeknél 2,5 százalékos volt a visszaesés.
A hosszabb távú adatok szerint egy 2010-ben vásárolt hektár termőföld értéke 2025-re átlagosan a négyszeresére nőtt. Ez megegyezik a lakóingatlanok ugyanezen időszakban mért árnövekedésével.
Az OTP szakértői szerint a piac lassulásához több tényező járul hozzá. Korlátozottan érhetők el a nagyobb földvásárlásokat támogató kedvezményes hitelprogramok, csökken a kínálat, miközben a növénytermesztés jövedelmezőségét az ismétlődő aszályok, az alacsony felvásárlási árak és a munkaerőhiány is rontja. A forgalmat emellett az is mérsékli, hogy egyre több gazdaságátadás történik, illetve csökken az állami földértékesítések volumene.
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