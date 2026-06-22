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Átlépte a bűvös határt a magyar termőföld ára: az egyik keleti vármegyében már 3 millió felett fizetnek egy hektárért
Ingatlan

Átlépte a bűvös határt a magyar termőföld ára: az egyik keleti vármegyében már 3 millió felett fizetnek egy hektárért

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Az OTP Termőföld Értéktérképe szerint 2025-ben jelentősen lassult a hazai termőföldpiac: a tranzakciók száma 14,4 százalékkal, az eladott földterület nagysága 16,5 százalékkal csökkent, miközben az átlagos hektárár mindössze 1,3 százalékkal emelkedett, 2,264 millió forintra. A legdrágább földek Hajdú-Bihar vármegyében találhatók, ahol az átlagár először lépte át a 3 millió forintos határt, a legolcsóbbak pedig továbbra is Nógrádban. A megyék között jelentős különbségek mutatkoznak: Zalában 21 százalékos áremelkedést, Pest és Veszprém vármegyében viszont 13-14 százalékos árcsökkenést mértek. A piac lassulása mögött a kedvezményes hitelprogramok korlátozott elérhetősége, a csökkenő kínálat, az aszályok és az alacsony felvásárlási árak állnak.
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Információ és jelentkezés

A termőföldpiac forgalma és az árak emelkedési üteme egyaránt lassult 2025-ben. Az OTP Termőföld Értéktérképe szerint tavaly 14,4 százalékkal kevesebb adásvétel történt, miközben az eladott földterület nagysága 16,5 százalékkal csökkent. A termőföldek átlagos hektárára országosan mindössze 1,3 százalékkal emelkedett, 2,236 millió forintról 2,264 millió forintra.

A megyei adatok jelentős eltéréseket mutatnak. A legnagyobb áremelkedést Zala vármegyében mérték, ahol 21 százalékkal nőttek az árak, míg Hevesben 14 százalékos drágulás következett be. Ezzel szemben Pest és Veszprém vármegyében 13-14 százalékos árcsökkenést regisztráltak.

A legdrágább földek

2025-ben Hajdú-Bihar vármegyében volt a legmagasabb az átlagos hektárár, amely először haladta meg a 3 millió forintot, elérve a 3,057 millió forintot. Fejér és Tolna vármegyében szintén 2,7 millió forint felett alakult az átlagár. A legalacsonyabb árakat továbbra is Nógrád vármegyében mérték, ahol egy hektár termőföld átlagosan 1,4 millió forintnál kevesebbe került.

Művelési áganként vizsgálva a gyep, valamint a kert- és gyümölcsös területek ára 6,5-7 százalékkal emelkedett, az erdőké 4,5 százalékkal, a szántóké 2,3 százalékkal, míg a szőlők esetében 1 százalék alatti drágulást mértek.

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Visszaeső forgalom

Az előzetes adatok szerint 2025-ben 34,3 ezer termőföld-adásvétel történt, szemben az előző évi 40,1 ezerrel.

A tranzakciószám legnagyobb mértékben Pest vármegyében csökkent, de jelentős visszaesést mértek Győr-Moson-Sopron és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is.

A tulajdonost váltó termőföldek összterülete 38,6 ezer hektár volt. A legtöbb földterületet Bács-Kiskun vármegyében értékesítették, mintegy 4,7 ezer hektárt, míg Komárom-Esztergomban mindössze 268 hektár cserélt gazdát. Az eladott földterület nagysága csak három vármegyében nőtt, a legnagyobb mértékben Csongrád-Csanádban.

A teljes forgalom közel 70 százalékát adó szántók esetében 19 százalékos visszaesést mértek, az eladott terület nagysága 26,7 ezer hektár volt. A kert-gyümölcsös és a szőlő kategóriában 20 százalékot meghaladó csökkenés következett be, míg az erdőterületeknél 11,2, a gyepeknél 2,5 százalékos volt a visszaesés.

A hosszabb távú adatok szerint egy 2010-ben vásárolt hektár termőföld értéke 2025-re átlagosan a négyszeresére nőtt. Ez megegyezik a lakóingatlanok ugyanezen időszakban mért árnövekedésével.

Az OTP szakértői szerint a piac lassulásához több tényező járul hozzá. Korlátozottan érhetők el a nagyobb földvásárlásokat támogató kedvezményes hitelprogramok, csökken a kínálat, miközben a növénytermesztés jövedelmezőségét az ismétlődő aszályok, az alacsony felvásárlási árak és a munkaerőhiány is rontja. A forgalmat emellett az is mérsékli, hogy egyre több gazdaságátadás történik, illetve csökken az állami földértékesítések volumene.

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