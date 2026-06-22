Nagy alkura készül Karácsony Gergely és a kormány a fővárosban

A Tisza-kormány sikeres tárgyalásainak köszönhetően megnyíló, több mint 16 milliárd eurós uniós helyreállítási alapból egymilliárd eurót szánnak a megfizethető lakhatást biztosító programokra. Az alap feltételrendszerét július végéig, a források átvezetését garantáló hazai projektalapot pedig augusztus végéig kell létrehozni. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter eddig két budapesti helyszínt, a Diákvárost és Rákosrendezőt nevezett meg lehetséges célpontként, ebből az előbbi eset az egyszerűbb, a Diákváros területe a kekvák vagyonának államosításával újra teljesen állami kézbe kerül.
Rákosrendező esetében jóval összetettebb a helyzet. A 80 hektáros területet a fővárosi tulajdonú Budapesti Közművek vásárolta meg elővásárlási jogával élve, amivel megakadályozta az Orbán-kormány arab befektetőkkel tervezett üzletét. Az 59 milliárd forintos vételárból azonban eddig csak az első, 12,7 milliárd forintos részletet egyenlítették ki.
A főváros szűkös anyagi helyzete miatt a fennmaradó összeg kifizetése helyett inkább egy állammal közös projektcégbe vinné be az ingatlant.
A birtokbaadás ráadásul még nem történt meg, a terület nagy részét továbbra is a MÁV használja, miközben a Tisza-kormánynak kellene teljesítenie a korábban megígért, 800 millió eurós állami infrastrukturális beruházásokat, amelyek között szerepel a Szegedi úti felüljáró megépítése és a kisföldalatti meghosszabbítása is.
Ezt a patthelyzetet az uniós források fogadására alkalmas közös projektcég alapítása oldhatná fel. Bár a hivatalos egyeztetések még nem kezdődtek meg, a háttérben már elindult az egyezkedés a kormány és a városvezetés között. A fejlesztési koncepcióban egyetértés mutatkozik, hiszen luxusfelhőkarcolók helyett mindkét fél megfizethető lakásokat, kiterjedt zöldfelületeket és színvonalas közösségi közlekedést szeretne, követve a modern, 15 perces város modellt.
A tulajdoni arányok megítélésében azonban még távoliak az álláspontok.
Karácsony Gergely főpolgármester szerint a 60–40 százalékos felosztás lenne reális a főváros javára, még akkor is, ha a további vételárrészleteket már nem fizetik be. Ezzel szemben a Népszava kormányzati forrásai szerint az állam 75–25 arányú többséget és az ezzel járó irányítási jogokat is elvárná, mivel lényegesen nagyobb anyagi terhet vállalna. Vitézy Dávid a közös vállalkozás kapcsán csupán annyit jelzett, hogy nyitottak a tárgyalásokra, amennyiben a főváros egyedül nem képes megvalósítani a beruházást.
A finanszírozási modell szerint az uniós támogatások mellé magántőkét is bevonnának a fejlesztésekbe. Az állami támogatás mértékét átlagosan 20 százalékban maximalizálnák a piaci torzulások elkerülése érdekében. A közös társaság megalapításának határidejét Karácsony Gergely augusztus végére, a kormányzati oldal pedig inkább szeptemberre datálja.
Címlapkép forrása: MTI
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