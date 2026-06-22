Nemzetközi befektető vásárolta meg a HelloParks fóti logisztikai csarnokát

A HelloParks megállapodást kötött a fóti megaparkjában található FT1 logisztikai csarnokának értékesítéséről egy nemzetközi befektetőtársasággal. A tranzakció aláírására 2026. május 20-án került sor. A magas fenntarthatósági minősítéssel rendelkező épület teljes kihasználtsággal és stabil bérlői körrel működik. A megállapodás a nemzetközi befektetők visszatérését jelzi, akik többek között a csökkenő országkockázatra is reagálnak - közölte a Helloparks.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A 46 ezer négyzetméteres FT1 csarnok teljes területét bérlők hasznosítják. A bérleti szerződések súlyozott átlagos hátralévő futamideje négy év, ami kiszámítható bevételtermelő képességet biztosít az új tulajdonos számára. A bérlők között olyan nemzetközi vállalatok szerepelnek, mint a kínai BYD és a koreai HTNS.

Az épület megfelel a fenntartható befektetésekre vonatkozó EU Taxonómia követelményeinek és kiérdemelte a BREEAM New Construction kategóriájának kiváló, „Excellent” szintű minősítését is, amely a világ egyik vezető fenntarthatósági tanúsítványa az ingatlanfejlesztések területén. Az értékelés során olyan szempontokat vizsgálnak, mint az energiahatékonyság, a vízfelhasználás, az alkalmazott anyagok minősége, a felhasználói komfort és az üzemeltetés hatékonysága. Mindez alacsonyabb működési kockázatot, kiszámíthatóbb költségszintet és hosszú távon is értékállóbb ingatlant eredményez.

„A nemzetközi tőke az elmúlt hetekben egyértelműen újra Magyarországra figyel, miközben a hazai eszközök a régiós piacokhoz képest továbbra is alulsúlyozottak a befektetői portfóliókban. Látványosan csökkentek a kockázati felárak és az államkötvényhozamok, ami érdemben javította Magyarország befektetői megítélését. Mindez jelentős likviditásbővülést és hozamcsökkenést vetít előre az ipari-logisztikai ingatlanpiacon. A mostani tranzakció ennek a folyamatnak az egyik első, kézzelfogható jele” – emelte ki Futó Gábor, a HelloParks és a Futureal-csoport alapítója.

A fóti megapark iránti erős piaci keresletet jól mutatja, hogy mind a négy elkészült csarnok – összesen 160 ezer négyzetméter – teljes egészében bérlőre talált. A teljes kihasználtság azt jelzi, hogy Budapest északi agglomerációjában továbbra is kiemelt értéket képviselnek a jól megközelíthető, magas műszaki színvonalon megvalósított ipari fejlesztések, különösen akkor, ha azok gyorsan képesek alkalmazkodni a bérlők egyedi működési igényeihez.

A vevő képviselője elmondta, hogy a befektetési döntés során az ingatlan elhelyezkedése, fenntarthatósági jellemzői és bérlői összetétele mellett fontos szempontot jelentett a HelloParks professzionális üzemeltetési platformja és bizonyított fejlesztői szakértelme is. Kiemelten értékelték a HelloParks bérlők működési igényeivel kapcsolatos mélyreható ismeretét, amely az akvizíciós folyamat teljes időtartama alatt meghatározó szerepet játszott. A vevőt a jogi átvilágítás során a Baker McKenzie Hungary, míg a műszaki átvilágításban a Teknik támogatta.

A HelloParks célja, hogy korszerű, energiahatékony és rugalmasan alakítható csarnokaival, valamint helyszíni szakértői támogatásával olyan működési környezetet teremtsen, amely hosszú távon is versenyképes alapot biztosít partnerei számára.

„A hazai eszközök átárazódása mára nem várakozás, hanem piaci realitás: a kötvény-, deviza- és CDS-piacok néhány hét alatt érzékelhetően árazták be a csökkenő országkockázatot. Az EU-források fokozatos visszaáramlása és a várható kamatcsökkentési ciklus további lendületet adhat a folyamatnak. Mindez a prime ipari ingatlanszegmensben fokozatos hozamcsökkenést eredményezhet, amely középtávon közelebb hozhatja a magyar piacot a varsói és prágai benchmarkokhoz” – mutatott rá Treiber Olivér, a HelloParks befektetési igazgatója.

Címlapkép forrása: Portfolio