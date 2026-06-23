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Elképesztő összegből épít 100 ezres szuperstadiont a Manchester United, elhagyják az ikonikus stadiont
Ingatlan

Elképesztő összegből épít 100 ezres szuperstadiont a Manchester United, elhagyják az ikonikus stadiont

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A Manchester United megszerezte az új, százezer férőhelyes stadion felépítéséhez szükséges földterület jelentős részét. A klub hétfői bejelentése szerint a Premier League-ben szereplő együttes a jelenlegi Old Trafford közvetlen szomszédságában tervezi megvalósítani Nagy-Britannia legnagyobb arénáját.

A klub hivatalos közleménye alapján egy mintegy tízhektáros területet vásároltak meg az Old Traffordtól nagyjából 350 méterre északnyugatra az Indurent ipari ingatlanszolgáltatótól, valamint a Blackstone befektetési csoport egyik portfólióvállalatától.

AZ ÚJ STADION FELÉPÍTÉSÉNEK BECSÜLT KÖLTSÉGE ELÉRI A KÉTMILLIÁRD FONTOT, AMI mai árfolyamon KÖRÜLBELÜL 816 MILLIÁRD FORINTNAK FELEL MEG.

Collette Roche, az új stadionprojektért felelős vezérigazgató kiemelte, hogy az Old Trafford közvetlen szomszédságában történő építkezés lehetőséget ad a hagyományok és szokások megőrzésére.

Az Old Trafford már 1910 óta szolgál a tizenháromszoros angol bajnokcsapat otthonául. A több mint 74 ezer férőhelyes létesítményben legutóbb 2006-ban végeztek nagyobb rekonstrukciós munkálatokat, így az elmúlt években már számos infrastrukturális problémával, például beázó tetővel, elégtelen vízelvezetéssel és rágcsálók elszaporodásával küszködött.

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A klubban mintegy 29 százalékos tulajdonrésszel rendelkező, és a sportszakmai döntésekért felelős kisebbségi tulajdonos, Jim Ratcliffe a meglévő stadion felújítása helyett kezdettől fogva egy teljesen új aréna felépítését szorgalmazta. Omar Berrada, a klub vezérigazgatója ugyanakkor már tavaly márciusban felhívta a figyelmet arra, hogy egy ekkora horderejű beruházás akár öt évre is visszavetheti a játékoskeret megerősítését és a csapat versenyképességét.

A Manchester United a legutóbbi szezonban Michael Carrick vezetésével a harmadik helyen zárt a bajnokságban, amivel két idényt követően ismét biztosította a helyét a Bajnokok Ligája főtábláján.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via Getty Images

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