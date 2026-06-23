Figyelmeztetés érkezett: fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrfőkapitány Budapesten

Budapest rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére a hétvégére - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a fokozott ellenőrzés - amelyet június 26-án 20 órától június 28-án 8 óráig rendeltek el - célja

a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása.

Harminchat ország magyarországi képviselete és nyolc Magyarországon is működő külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot hétfőn a szombaton kezdődő 31. Budapest Pride kapcsán. Az aláírók üdvözölték az új kormány álláspontját, amely szerint Magyarország minden magyar otthona, és mindenki érezheti úgy, hogy helye van a nemzetben.

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