Saját fejlesztésébe költözik a Wing

Közös székhelyre költözik szeptemberben a Wing és lakóingatlan-fejlesztési márkája, a Living: mindkét csapat a Wing által fejlesztett és tulajdonolt Liberty vegyes funkciós komplexumban folytatja működését - közölte a cégcsoport.

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A Wing a IX. kerületi, szintén saját fejlesztésű Máriássy Házban töltött több mint húsz évet hagy maga mögött, amelynek során pár fős csapatból a közép-európai ingatlanpiac meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A költözés hátterében a vállalat folyamatos növekedése, a hazai több mint 200 fős szervezet és a több helyszínen működő csapatok integrációjának igénye áll. Az új központ hatékonyabb együttműködést és még vonzóbb munkakörnyezetet biztosít - közölték.

A Wing lakófejlesztésekre specializálódott márkája, a Living a XIII. kerületi Klapka utcából helyezi át székhelyét és bemutatótermét.

A költözés egy kivételesen aktív időszakban valósul meg a Wing Csoport számára. A vállalat a működésének több mint 25 éve alatt egy diverzifikált, többféle ingatlantípust lefedő hazai és nemzetközi portfóliót épített fel, amely számos, meghatározó fejlesztést foglal magában Budapesten, Berlinben, Varsóban és további lengyel nagyvárosokban. A 2017-ben alapított, 10 éves jubileumához közeledő Living eközben folyamatosan bővülő portfóliójával - többek között a Kassák Projekt, Le Jardin, a Park West és a Greenway Apartments fejlesztésekkel - Magyarország egyik legaktívabb lakóingatlan-fejlesztőjévé vált.

A Liberty a Wing egyik meghatározó budapesti fejlesztése. A Telekom Campusszal együtt mára a Népliget környékét dinamikusan fejlődő irodai és üzleti helyszínné formálta. A vegyes funkciójú komplexum irodákat, éttermeket, szállodákat – utóbbi részeként skybárt, konferenciatereket -, tetőteraszt és zöld közösségi tereket ötvöz. Az itt megvalósult kortárs építészeti megoldások és művészeti projektek – köztük Szalay Péter WING Lemniszkáta című köztéri alkotása – egyaránt a Wing értékalapú, hosszú távú fejlesztői szemléletét tükrözik - emlékeztettek.

Címlapkép forrása: Wing