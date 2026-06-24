Egyetlen pillanat alatt bénult meg a teljes vasúti hálózat Németországban: minden vonatot megállítottak

Németországban szerdán helyreállt a vasúti forgalom - közölte az országos vasúttársaság, azt követően, hogy a vasúti rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt előző este leállt a forgalom az egész országban.

A Deutsche Bahn (DB) szerint

kedd este az ország összes vonatát "műszaki okok miatt megállították az állomásokon".

A társaság később honlapján közölte, hogy az incidenst megoldották, és a forgalom újraindult, ugyanakkor figyelmeztette az utasokat, hogy zavarokra számíthatnak. A Deutsche Bahn által üzemeltetett regionális és elővárosi vasúti társaságok szintén közölték, hogy a forgalom fokozatosan újraindul.

A zavar a Deutsche Bahn hálózatán a vasúti üzemeltetéshez és kommunikációhoz használt digitális rádiórendszert érintette.

Több évtizedes alulfinanszírozás után, amely a vonatok pontosságának romlásához vezetett, Németország hatalmas állami beruházások segítségével igyekszik gyorsan modernizálni elavult vasúti hálózatát.

Északon a Metropol nevű magán regionális vasúttársaság vonatai is teljesen leálltak a vasúti rádió "nagyszabású meghibásodása" miatt - derült ki a vállalat honlapjáról. A társaság Hamburg, Bréma és Hannover környékén üzemeltet regionális vonalakat, weboldala szerint naponta több mint 120 ezer utast szállít.

Sikerült stabilizálnunk a helyzetet egy vészhelyzeti rendszer segítségével. Most meg kell állapítanunk az okot

- nyilatkozta Evelyn Palla, a DB vezérigazgató a Bild újságnak. A vállalat közölte, hogy taxival és szállodai utalványokkal segíti az érintett utasokat.

A leállás a Deutsche Bahn által üzemeltetett egyes elővárosi vasúti járatokat is érintette, mint például Berlin teljes S-Bahn-hálózatát. Több város helyi közlekedési vállalatai is jelezték a járatok felfüggesztését vagy késéseit, míg más városi közlekedési rendszerek, köztük a hamburgi metróhálózat, normálisan működtek.

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