PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Egyetlen pillanat alatt bénult meg a teljes vasúti hálózat Németországban: minden vonatot megállítottak
Ingatlan

Egyetlen pillanat alatt bénult meg a teljes vasúti hálózat Németországban: minden vonatot megállítottak

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Németországban szerdán helyreállt a vasúti forgalom - közölte az országos vasúttársaság, azt követően, hogy a vasúti rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt előző este leállt a forgalom az egész országban.

A Deutsche Bahn (DB) szerint

kedd este az ország összes vonatát "műszaki okok miatt megállították az állomásokon".

A társaság később honlapján közölte, hogy az incidenst megoldották, és a forgalom újraindult, ugyanakkor figyelmeztette az utasokat, hogy zavarokra számíthatnak. A Deutsche Bahn által üzemeltetett regionális és elővárosi vasúti társaságok szintén közölték, hogy a forgalom fokozatosan újraindul.

A zavar a Deutsche Bahn hálózatán a vasúti üzemeltetéshez és kommunikációhoz használt digitális rádiórendszert érintette.

Még több Ingatlan

Figyelmeztetés érkezett: fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrfőkapitány Budapesten

Saját fejlesztésébe költözik a Wing

Elképesztő összegből épít 100 ezres szuperstadiont a Manchester United, elhagyják az ikonikus stadiont

Több évtizedes alulfinanszírozás után, amely a vonatok pontosságának romlásához vezetett, Németország hatalmas állami beruházások segítségével igyekszik gyorsan modernizálni elavult vasúti hálózatát.

Északon a Metropol nevű magán regionális vasúttársaság vonatai is teljesen leálltak a vasúti rádió "nagyszabású meghibásodása" miatt - derült ki a vállalat honlapjáról. A társaság Hamburg, Bréma és Hannover környékén üzemeltet regionális vonalakat, weboldala szerint naponta több mint 120 ezer utast szállít.

Sikerült stabilizálnunk a helyzetet egy vészhelyzeti rendszer segítségével. Most meg kell állapítanunk az okot

- nyilatkozta Evelyn Palla, a DB vezérigazgató a Bild újságnak. A vállalat közölte, hogy taxival és szállodai utalványokkal segíti az érintett utasokat.

A leállás a Deutsche Bahn által üzemeltetett egyes elővárosi vasúti járatokat is érintette, mint például Berlin teljes S-Bahn-hálózatát. Több város helyi közlekedési vállalatai is jelezték a járatok felfüggesztését vagy késéseit, míg más városi közlekedési rendszerek, köztük a hamburgi metróhálózat, normálisan működtek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyengült a forint Varga Mihály szavai után
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility