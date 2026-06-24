PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Fordulat a magyar ingatlanpiacon: már a vidéki lakások is gyorsabban kelnek el a budapesti paneleknél
Ingatlan

Fordulat a magyar ingatlanpiacon: már a vidéki lakások is gyorsabban kelnek el a budapesti paneleknél

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az eladók egyik legfontosabb kérdése, hogy mennyi idő alatt találnak vevőt – és erre jelenleg nincs egységes válasz, mert az értékesítési idő régiónként és ingatlantípusonként jelentősen eltér. Sőt, a Duna House elemzése alapján néhány szegmensben alapvetően megváltozott a megszokott sorrend. A legbeszédesebb fordulat a fővárosi panelpiacon zajlik: a budai panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, és ezek a lakások már lassabban kelnek el, mint a hasonló vidéki ingatlanok.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A budai panel értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt, vagyis közel a duplájára nyúlt. A lassulás végigkísérte az évet:

  • a budai panel értékesítése januárban még 57 nap körül zárult,
  • februárra 82 napra ugrott, és
  • azóta tartósan 75–81 nap között mozog.

A pesti oldal hasonló irányba mozdult, ott 52 napról 70 napra hosszabbodott a folyamat.

A vidéki panel ezzel szemben gyorsult: Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82 napról 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő.

Az eredmény szokatlan: ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban.

Még több Ingatlan

Rossz hírt kapott, aki most építkezne: kilőttek a budapesti telekárak

Egyetlen pillanat alatt bénult meg a teljes vasúti hálózat Németországban: minden vonatot megállítottak

Figyelmeztetés érkezett: fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrfőkapitány Budapesten

„Ez a lassulás nem a kereslet eltűnését jelzi, hanem a vevőkör átalakulását” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A magas árszint mellett leginkább a saját otthonukat kereső, árérzékenyebb vásárlók lépnek a piacra, akik megfontoltabban döntenek. Ehhez jön, hogy a kereslet súlypontja a belső, befektetői kerületekből a nagyobb alapterületű, beköltözhető lakások felé tolódott – ez a fajta vásárlás pedig természeténél fogva több időt vesz igénybe."

A használt téglalakások piacán fordított a tendencia: itt a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés.

  • A legnagyobb javulás a budapesti belvárosban látható, ahol egy év alatt 92 napról 79 napra csökkent az átlagos értékesítési idő,
  • de a budai tégla is gyorsult (99-ről 86 napra),
  • és Nyugat-Magyarországon is rövidült a folyamat (122-ről 111 napra).
  • A pesti tégla némileg lassult (94-ről 102 napra),
  • Kelet-Magyarországon pedig stabil maradt a kép.

A téglalakások ugyanakkor továbbra is lassabban értékesíthetők a paneleknél: országosan jellemzően 80–110 nap körül mozognak, szemben a panelek 56–81 napjával.

Az eladóknál a tanulság, hogy az értékesítési időt most nem érdemes egységes piaci átlagként kezelni: a tempót főleg a szegmens és a lokáció határozza meg, nem a piac egésze. „Aki most lép piacra, annak a saját szegmensére jellemző időtávval és reális irányárral érdemes terveznie” – tette hozzá Szegő Péter. „A pontosan belőtt induló ár és a vevői igényekhez igazított állapot ma többet számít, mint az OSP által felpörgetett tavaly őszi időszakban – ezekkel az eladó akkor is rövidítheti az értékesítési időt, amikor a piac általános üteme épp lassul.”

Kapcsolódó cikkünk

Rossz hírt kapott, aki most építkezne: kilőttek a budapesti telekárak

Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Az egész világnak üzent Irán, miután szétbombázták a Közel-Keletet: maradnak a rakéták, erről nincs tárgyalás
Egyetlen pillanat alatt bénult meg a teljes vasúti hálózat Németországban: minden vonatot megállítottak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility