Fordulat a magyar ingatlanpiacon: már a vidéki lakások is gyorsabban kelnek el a budapesti paneleknél

A budai panel értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt, vagyis közel a duplájára nyúlt. A lassulás végigkísérte az évet:
- a budai panel értékesítése januárban még 57 nap körül zárult,
- februárra 82 napra ugrott, és
- azóta tartósan 75–81 nap között mozog.
A pesti oldal hasonló irányba mozdult, ott 52 napról 70 napra hosszabbodott a folyamat.
A vidéki panel ezzel szemben gyorsult: Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82 napról 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő.
Az eredmény szokatlan: ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban.
„Ez a lassulás nem a kereslet eltűnését jelzi, hanem a vevőkör átalakulását” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A magas árszint mellett leginkább a saját otthonukat kereső, árérzékenyebb vásárlók lépnek a piacra, akik megfontoltabban döntenek. Ehhez jön, hogy a kereslet súlypontja a belső, befektetői kerületekből a nagyobb alapterületű, beköltözhető lakások felé tolódott – ez a fajta vásárlás pedig természeténél fogva több időt vesz igénybe."
A használt téglalakások piacán fordított a tendencia: itt a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés.
- A legnagyobb javulás a budapesti belvárosban látható, ahol egy év alatt 92 napról 79 napra csökkent az átlagos értékesítési idő,
- de a budai tégla is gyorsult (99-ről 86 napra),
- és Nyugat-Magyarországon is rövidült a folyamat (122-ről 111 napra).
- A pesti tégla némileg lassult (94-ről 102 napra),
- Kelet-Magyarországon pedig stabil maradt a kép.
A téglalakások ugyanakkor továbbra is lassabban értékesíthetők a paneleknél: országosan jellemzően 80–110 nap körül mozognak, szemben a panelek 56–81 napjával.
Az eladóknál a tanulság, hogy az értékesítési időt most nem érdemes egységes piaci átlagként kezelni: a tempót főleg a szegmens és a lokáció határozza meg, nem a piac egésze. „Aki most lép piacra, annak a saját szegmensére jellemző időtávval és reális irányárral érdemes terveznie” – tette hozzá Szegő Péter. „A pontosan belőtt induló ár és a vevői igényekhez igazított állapot ma többet számít, mint az OSP által felpörgetett tavaly őszi időszakban – ezekkel az eladó akkor is rövidítheti az értékesítési időt, amikor a piac általános üteme épp lassul.”
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