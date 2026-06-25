Elárulta az MNB: 18 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt, beavatkozás nélkül stagnálás jöhet

A lakáspiacra nézve pozitívumnak nevezte, hogy idén a második negyedévben a fejlesztés és értékesítés alatt álló újlakások száma éves szinten 30 százalékkal emelkedett és meghaladta a 23 ezret.
Az MNB ügyvezető igazgatója úgy vélte, az Otthon Start program egyik eredménye, hogy a fejlesztők elkezdtek több lakást építeni. Banai Ádám rámutatott, hogy az újlakás-kínálat mellett a tranzakciókra, a lakások árára, elérhetőségére és a hitelpiacra is hatással volt az Otthon Start program (OSP).
Közölte, a programnak köszönhetően a fővárosban egy év alatt 25 százalékról 40 százalékra emelkedett az elsőlakás-vásárlók aránya, míg befektetési céllal kevesebben vásároltak a program indulása óta és a befektetők már a piac eladói oldalán voltak többségben.
Banai Ádám elmondta, az Otthon Start által megnyomott kereslet megmutatkozott az áremelkedésben is: az MNB lakásárindexe szerint 2025 negyedik negyedévében éves összevetésben országosan a lakásárak 23,5, Budapesten 26 százalékkal emelkedtek.
Idén az első negyedévben 2025 azonos időszakához képest pedig országosan 17,7, a fővárosban 16,5 százalékos növekedést mértek.
Az MNB ügyvezető igazgatója közölte: megvalósult az a várakozás, hogy az egyébként is emelkedő lakásárakat tovább fűti majd a program. A lakáspiaci túlértékeltség 2025 negyedik negyedévében 8,8 százalékponttal, 22,5 százalékra emelkedett - tette hozzá.
Ilyen szintű túlértékeltségnél lassulhat az adásvételek számának bővülése - értékelte a kialakult helyzetet Banai Ádám, hozzátéve, hogy az országban a lakáspiac dinamikáját a támogatási programok megléte határozza meg. Ezért az adatok alapján úgy vélte, van egyfajta feszültség, ami
beavatkozás nélkül stagnálás irányába lökheti a lakáspiacot.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 január és április között a lakáshitel-kibocsátás éves összevetésben a duplájára emelkedett. A hitel segítségével vásárolt lakások aránya a 2025 első negyedévi 36 százalékról, az idei első három hónapban 62 százalékra emelkedett.
A programban szerinte a ténylegesen első lakásvásárlók mellett sok olyan vásárló is volt, aki a kedvezményt nem első lakás megszerzésére fordította, vagyis annak célzottsága nem volt tökéletes. Az emberek főként használt lakást vettek, amelynek a gazdasági hozzáadott értéke marginális. E két szempontból van tér a javításra - fogalmazott a jegybanki szakember.
Koji László, az ÉVOSZ elnöke az ülésen kiemelte, a magyar építőipar jelenleg képes és alkalmas - van hozzá elegendő építőanyag és kivitelező kapacitás - arra, hogy éves szinten 25 ezer új lakást megépítsenek és 250 ezret felújítsanak.
Számításai szerint 2026-ban az építőipar négyzetméterenként 800 ezer forintos áron kész, komfortos, jó minőségű lakást építeni, az erre rakódó plusz, már valami más, egyebek mellett az ingatlanfejlesztő profitja - jegyezte meg.
Címlapkép forrása: Portfolio
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