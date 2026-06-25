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Fájdalmas hír jött a lakásépítésekről: Magyarországon mérték Európa második legdurvább drágulását
Ingatlan

Fájdalmas hír jött a lakásépítésekről: Magyarországon mérték Európa második legdurvább drágulását

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2015 óta több mint két és félszeresére nőtt a lakásépítések ára Magyarországon (+155,4%), miközben az EU egészében jóval enyhébb, alig 48,2%-os drágulást mértek – közölte az Eurostat. A magyarnál is gyorsabb ütemű drágulást csak egyetlen ország, Bulgária produkált, így Magyarország az "előkelő" második helyet szerezte meg az uniós rangsorban.

A ma közölt adatok az új lakóépületek – a közösségi lakóhelyek nélkül számított – építési termelőiár-indexét vizsgálják, amely a megrendelők által fizetett összegek alapján mutatja be az építési árak alakulását.

Az adatok szerint 2015 és 2025 között az ilyen típusú építési munkák árai 48,2 százalékkal emelkedtek az Európai Unióban. A növekedés jelentős része a közelmúltra koncentrálódott, hiszen a 2021-es 5,8 százalékos, a 2022-es 12,2 százalékos, valamint a 2023-as 6,9 százalékos éves drágulás egyaránt meghaladta az időszak többi évében mért ütemet.

A drágulás üteme ezt követően jelentősen lassult, így 2024-ben 2,3 százalékra, 2025-ben pedig mindössze 1,3 százalékra mérséklődött.

Az egyes tagállamok között igen nagy különbségek mutatkoznak. Az elmúlt évtizedben az árak Bulgáriában emelkedtek a leggyorsabban, 166,1 százalékkal, amelyet Magyarország követett 155,4 százalékkal, majd Románia következett 130,7 százalékos növekedéssel. A legmérsékeltebb áremelkedést Olaszországban regisztrálták 17,0 százalékkal, míg Görögországban 17,3 százalékos, Finnországban pedig 22,1 százalékos kumulált árnövekedést mértek 2015 óta.

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Kép forrása: Eurostat
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