Fordulat a Balatonnál: véget ért az eszeveszett ingatlandrágulás, visszatér a készpénzes luxus

A balatoni ingatlanpiacon sok szempontból jelentősek a különbségek. Az északi parton a tranzakciók mintegy 90 százaléka tiszta készpénzből valósul meg, így itt a hitelpiaci változások és az új Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja egyáltalán nem befolyásolják a keresletet. Ezzel szemben
a déli parton és a régió egyéb területein már 30-40 százalékos hitelarány érzékelhető,
ott az Otthon Start szigorú vételár- és négyzetméter-korlátai az új építésű ingatlanok jelentős részét kapásból kizárják a támogatásból.
Északi készpénzdominancia és déli stabilizáció: Mennyit ér most a Balaton?
„Az északi part kiemelt bástyáin, így Balatonfüreden és Tihanyban egyáltalán nem érzékelhető árcsökkenés, a tulajdonosok akkor is tartják a szintet, ha a kereslet átmenetileg visszafogottabb. Tihany továbbra is a legdrágább lokáció a maga 1,8-2,2 millió forint közötti átlagos négyzetméterárával, amelyet meglepő módon már nem Siófok, hanem Balatonszemes követ 1,55 millióval, valamint Szántód 1,53 millió forintos fajlagos átlagárral. A keleti medencében ugyanakkor a használt ingatlanoknál már érzékelhető némi lefelé mutató árkorrekció” – mutatott rá Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője.
Az árszinteket tekintve a használt nyaralók és lakóingatlanok a déli parton jellemzően 900 ezer és 1,3 millió forint közötti négyzetméteráron mozognak, ám a prémium településeken a használt piacon is megjelennek a 2 millió forint feletti árak. Az újépítésű projekteknél a déli parti alap sáv 1,4-2,4 millió forint közé tehető, de a közvetlen vízparti vagy prémium lakóparki lokációkban a 3 millió forintos négyzetméterár feletti ügyletek sem ritkák.
Már nem egyedi a 100 milliós kategória
A tényleges adásvételek többsége a balatoni átlagos kategóriában jelenleg a 70-120 millió forint közötti sávban realizálódik, míg a prémium szegmens kosárértéke 120-220 millió forint. A kiemelt, egyedi luxuslakásoknál és panorámás rezidenciáknál a 250-400 millió forintos vételár sem számít már rendkívülinek – számoltak be tapasztalataikról az OTP Ingatlanpont szakemberei. Az értékesítési idő a használt piacon reálisan 90-140 nap, miközben az északi és déli part között az alku mértékében is komoly különbségek mutatkoznak. A déli parton az ingatlan állapotától függően általában 2-10 százalék közötti engedményt tudnak elérni a vevők, míg az északi parton a használt ingatlanoknál szinte általánossá vált a 10 százalékos alku. Az elmúlt három hónapban az aktív balatoni megbízások 25-30 százalékánál kellett árat csökkenteni a tulajdonosoknak ahhoz, hogy érdemi számú érdeklődő érkezzen, és ez a nyomás szinte kizárólag a túlárazott, gyenge energetikájú ingatlanokat érintette.
A korábbi évek drasztikus áremelkedési üteme után a prémium vízparti piacokon már egyértelműen a stabilizáció látszik.
A kínálat érezhetően bővült a tavalyi évhez képest, de a piac kíméletlenül bünteti a korszerűtlen, szigetelés nélküli vagy elavult fűtésű régi nyaralókat. A szigetelést és a korszerű nyílászárókat szinte alapfeltételként várják el a vevők, rendkívül fontos lett az alacsony fenntartási költség. A prémium vevők körében látványosan felértékelődtek a kisebb lakásszámú, privát kertes, wellnesst és portaszolgálatot biztosító lakóparkok” – magyarázta Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője.
A legnépszerűbb kategóriát a déli parton így a 60-120 négyzetméter közötti, saját kerttel rendelkező, hőszivattyús, vízközeli, de nem feltétlenül közvetlen vízparti házak jelentik.
A főszezonra vonatkozó várakozások összességében kiegyensúlyozottak, robbanásszerű növekedésre nem számítanak a szakértők. A Balatonon a hagyományos nyári hónapokban a megkeresések száma megugrik, de a volumen várhatóan az átlagos szinten marad. Hosszú távon ugyanakkor visszafordíthatatlan folyamat, hogy a klasszikus második otthon funkció egyre inkább részben vagy egészen állandó lakhatássá alakul át. A déli parton Siófok és Zamárdi a legkeresettebbek, ahol a Budapestről érkező, távmunkában dolgozó harmincas-negyvenes generáció, valamint a végleg kiköltöző nyugdíjasok bázisa teremt folyamatos, négyévszakos jelenlétet.
A tóparti trendekkel szemben Veszprém teljesen eltérő, klasszikus lakáspiaci logikát követ. A városban a használt lakások átlagos négyzetméterára 850-950 ezer forint között mozog, az új építésűeké pedig 950 ezer és 1,5 millió forint között alakul, az árak növekedése az utóbbi hónapokban stagnálásba váltott. A városon belüli olló hatalmas, a Házgyári úti 18 milliós kislakástól az Óváros téri 277 milliós ingatlanig terjed a kínálat. Veszprémben az adásvételek átlagosan hat hónapot vesznek igénybe, és a finanszírozási szerkezet a Balaton tökéletes ellentéte: a tranzakciók 70 százaléka hitellel, ezen belül is többnyire támogatott konstrukciókkal, így Otthon Starttal vagy CSOK Plusz-szal valósul meg. A magas városi árak miatt a veszprémi vevők sokkal toleránsabbak a műszaki és energetikai kompromisszumokkal szemben, mint a tóparti nyaralóvásárlók, és az alkupozíciójuk is szűkebb, mindössze 3-7 százalék között mozog.
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