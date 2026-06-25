Fundamenta: már 10-ből 7 ingatlanközvetítő a lakáskereslet csökkenéséről számolt be

Stabilizálódó kereslet, kiegyensúlyozott kínálat és mérséklődő árdinamika jellemzi a magyarországi lakóingatlanpiacot a nyár elején - világított ár a Fundamenta cégcsoport InPulzus néven publikált kérdőíves felmérése, amelyet ingatlanközvetítő kollégáinak körében végzett.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Fundamenta InPulzus index

InPulzus néven indított negyedéves rendszerességű lakáspiaci konjunktúraindexet a Fundamenta Ingatlan, a cégcsoport ingatlanközvetítésre specializálódott leányvállalata, amely az ingatlanközvetítéssel is foglalkozó Személyi Bankárok helyzetértékelésére épül. A felmérés célja, hogy rendszeresen átfogó képet nyújtson a magyar lakóingatlanpiac legfontosabb folyamatairól – a kereslet és kínálat alakulásáról, az árak változásáról, valamint a főbb trendekről – a fővárosban, az agglomerációban és a vidéki régiókban egyaránt - közölte a társaság.

Mérséklődik a kereslet a lakóingatlanok piacán

Az első két negyedév adatainak összehasonlítása alapján az év eleji élénk keresletet mostanra egy kiegyensúlyozottabb piaci környezet váltotta fel. Míg a márciusi felmérésben az ingatlanközvetítők közel fele (48%) számolt be változatlan vagy növekvő keresletről, addig júniusban már csak 28 százalékuk érzékelt hasonló tendenciát. Ezzel párhuzamosan

a kereslet csökkenését tapasztalók aránya 52 százalékról 72 százalékra emelkedett.

Ugyanakkor az eredmények alapján továbbra is aktív piacról beszélhetünk: a kereslet mérséklődése elsősorban a tavaly meghirdetett támogatási programok által élénkített, kiemelkedően erős piaci aktivitás normalizálódását jelzi.

Változatlan kínálati viszonyok

A kínálati oldal a felmérések eredményei alapján stabil képet mutat: a válaszadók legnagyobb része úgy nyilatkozott, hogy régiójában nem változott érdemben az eladásra meghirdetett lakóingatlanok száma. Ez arra utal, hogy

a piac alkalmazkodása elsősorban a keresleti oldalon zajlik, miközben a kínálat továbbra is kiegyensúlyozott maradt.

Tavaly nagyon sokan döntöttek úgy, hogy belevágnak a lakásvásárlásba, kihasználva az Otthon Start Program keretében kínált kedvezményes hitelek nyújtotta lehetőségeket. A program sikeréhez nemcsak a kedvező feltételek járultak hozzá, hanem az is, hogy a pénzügyi szektor szereplői valós, kombinálható megoldásokkal léptek a piacra. Ennek köszönhetően az ingatlanpiac meglehetősen magas bázisról kezdte meg az idei évet.

Konszolidálódó árak

Az árak alakulásában szintén jól látható a piac lassuló dinamikája. Márciusban még a válaszadók 52 százaléka jelzett valamilyen szintű áremelkedést, júniusra azonban ez az arány 15 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan

az árak stagnálását érzékelők aránya 43 százalékra nőtt, miközben a válaszadók 42 százaléka már árcsökkenésről számolt be.

Az eredmények jól mutatják, hogy az év eleji áremelkedési dinamika fokozatosan mérséklődött, és a lakáspiac kiegyensúlyozottabb árszint felé mozdult el.

„Az első két mérési ciklus eredményei alapján úgy látjuk, hogy a lakóingatlan-piac fokozatosan kilép a rendkívüli keresleti impulzusok időszakából, és egy fenntarthatóbb növekedési pálya felé tart. A gyors emelkedések korszaka véget érni látszik, de az árak nem fognak egyik pillanatról a másikra visszaesni, inkább „oldalazásra”, lassúbb korrekcióra lehet számítani. Ebben a környezetben növekszik az alku tere, nőhet az átfutási idő és egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi adottságok, a reális árazás és a tudatos tervezés, illetve vevői döntések” – összegezte az eredményeket Pásztor András, a Fundamenta Értéklánc Kft. ügyvezetője.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ