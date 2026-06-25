Gazdát cserél a Váci út egyik meghatározó irodaépülete

A Wing megvásárolta a Váci úti irodafolyosó egyik meghatározó, modern irodaépületét, a Capital Square-t a CA Immótól.

A tranzakció illeszkedik a Wing hosszú távú befektetési stratégiájába, amely a magas minőségű, stabil hozamot biztosító és jó lokációjú ingatlanokra fókuszál - közölték. A Váci úti irodafolyosón már számos meghatározó fejlesztés fűződik a vállalat nevéhez – többek között a V17, az Átrium Park, a Danubius Házak, valamint a legutóbb indított Greenway.

A Capital Square a budapesti irodapiac egyik kiemelt csomópontjában, a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésében,

közvetlenül az M3-as metró megállója felett helyezkedik el.

A modern, „A” kategóriás irodaház összesen mintegy 34 000 négyzetméternyi bérbeadható területtel rendelkezik. Az épület hatékony és rugalmasan alakítható tereinek, valamint kiváló megközelíthetőségének köszönhetően hosszú távon magas kihasználtsággal működik. Az épületben a House of Business szolgáltatott irodái, egy étterem, bankfiók és teraszos kávézó biztosítanak magas színvonalú szolgáltatásokat. Az irodaház fenntartható és inkluzív működését BREEAM In-Use és Access4You minősítések igazolják.

A Wing a tranzakció sikeres lezárása érdekében neves szakmai partnerekkel működött együtt: a folyamat során a jogi tanácsadást a Taylor Wessing, a műszaki átvilágítást a Sentient, az adó- és pénzügyi tanácsadást a Becher és Torma, míg az üzleti tanácsadói feladatokat a Cushman & Wakefield látta el.

Az akvizíció finanszírozásában pedig a K&H Bank vett részt.

A tranzakció méretét jelzi, hogy az elmúlt három évben ez az egyik legnagyobb volumenű irodapiaci adásvétel a Váci úti irodafolyosón.

Címlapkép forrása: Wing