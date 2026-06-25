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Vitézy Dávid nekiment Karácsony Gergelynek: a Hősök tere is lehet zöld!
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Vitézy Dávid nekiment Karácsony Gergelynek: a Hősök tere is lehet zöld!

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon reagált arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott interjújában elutasítottta a Hősök tere zöldítését. Vitézy szerint a tér két oldalán húzódó forgalmi sávok helyén zöldfelületet és közösségi teret lehetne kialakítani, míg az emlékmű előtti díszköves részt úgy hagyná, ahogy van.

A tárcavezető meglepőnek nevezte a főpolgármester elutasító hozzáállását, hiszen véleménye szerint eddig közös álláspontjuknak számított, hogy

a városban mindenütt törjük fel a betont, ahol lehet - akkor itt miért ne tennénk?

Hangsúlyozta, hogy

szó sincs az emlékmű előtti díszkő beültetéséről,

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a cél ugyanis kizárólag az, hogy a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok előtti, kétoldali háromsávos útszakaszok helyén jöjjön létre zöldfelület.

Vitézy úgy érvel, hogy a Kós Károly sétány gyalogosövezetté alakítása után ezekre az utakra már nem lesz szükség.

Ha a forgalomcsillapítást követően ezeket a felületeket is lekövezzük, akkor egy árnyék nélküli kőtenger lesz a Városliget bejárata. Sokkal egészségesebb köztér jönne létre, ha a feleslegessé váló forgalmi sávokat parkosítanánk

- írta a tárcavezető a közösségi oldalán.

Mint hozzátette,

ez a történeti előkép is.

A fenti képen látható, 100 évvel ezelőtt hogy nézett ki a Hősök tere.

Vitézy elmondta, miniszterként is ugyanazt az elvet képviseli, mint korábban fővárosi képviselőként, azaz hogy a kormány és Budapest között szoros együttműködésre van szükség. Emiatt egyeztetni kíván a főpolgármesterrel és az érintett kerületi polgármesterekkel a tervekről, abban bízva, hogy végül Karácsony Gergelyt is sikerül meggyőznie arról, hogy "a Hősök tere zöldítése úgy teszi majd élhetőbbé a területet, hogy közben a jelenlegi köztéri funkcióit sem veszélyezteti".

A Népszavának Karácsony úgy nyilatkozott: bonyolultnak látja a zöldítést és ő inkább "megőrizné a mostani burkolt felületet", mivel ez fontos szabadtéri rendezvényhelyszín. A főpolgármester inkább úgy alakítaná át a teret, hogy az igazi panteonként szolgáljon.

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