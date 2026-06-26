Döntött a kormány: nem az Alföldön, hanem Budapesten lesz az új Közlekedési Múzeum

Vitézy Dávid a Facebookon felidézte: az elmúlt években a Közlekedési Múzeum kulturális intézményként alig tudott működni, de a mindent átható politikai hangulatkeltésnek sajnos főszereplője lett.
Véleménye szerint Lázár János csak azért, hogy összeugrassza a vidéki és fővárosi embereket, egy Debrecentől is távol eső mezőn akarta megépíteni a múzeumot, miközben Budapesten már egy gyönyörű és alkalmas ipari műemlékben, kész tervekkel és engedélyekkel rendelkezett az új Közlekedési Múzeum.
Ennek most vége, a hangulatkeltést és a provokáció helyett az építkezés időszaka jön.
- jelentete be az új miniszter, hozzátéve: a kormány döntést hozott arról, hogy az új Közlekedési Múzeum az eredetileg tervezett helyén,
az Északi Járműjavító területén fog megvalósulni a kész, világszínvonalú tervek szerint.
A feladatunk most az, hogy minél inkább előkészítsük a beruházást, hogy amennyiben a költségvetés helyzete lehetővé teszi, az építkezés szinte azonnal el tudjon indulni - írja Vitézy.
A tervek és az engedélyek ehhez rendelkezésre állnak, hiszen azt már évekkel ezelőtt egy tervpályázat győzteseként elkészítette egy nemzetközileg is elismert építészstúdió. Most új erővel kell folytatni a gyűjtemény és a kiállítás szakmai előkészítését, illetve le kell folytatnunk az építkezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzéseket - tette hozzá a miniszter.
Szerinte az a normális, ha a Közlekedési Múzeumról nem a politika jut az emberek eszébe, hanem egy gyönyörű épület, egy kellemes családi program, csillogó szemű gyerekek, a Szellem gőzmozdony és az Árpád motorvonat.
Most ehhez kerültünk közelebb egy hatalmas lépéssel a kormány által meghozott elvi döntés nyomán.
Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala
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