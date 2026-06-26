TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Döntött a kormány: nem az Alföldön, hanem Budapesten lesz az új Közlekedési Múzeum
Ingatlan

Döntött a kormány: nem az Alföldön, hanem Budapesten lesz az új Közlekedési Múzeum

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Döntött a kormány: az Északi Járműjavító területén épülhet meg az új Közlekedési Múzeum - jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid a Facebookon felidézte: az elmúlt években a Közlekedési Múzeum kulturális intézményként alig tudott működni, de a mindent átható politikai hangulatkeltésnek sajnos főszereplője lett.

Véleménye szerint Lázár János csak azért, hogy összeugrassza a vidéki és fővárosi embereket, egy Debrecentől is távol eső mezőn akarta megépíteni a múzeumot, miközben Budapesten már egy gyönyörű és alkalmas ipari műemlékben, kész tervekkel és engedélyekkel rendelkezett az új Közlekedési Múzeum.

Kapcsolódó cikkünk

Győztest hirdettek: nem úgy fog kinézni a Debrecenbe költöző közlekedési múzeum, mint eddig gondoltuk

A kormány kiírta a Magyar Közlekedési Múzeum új épületének tervpályázatát

Ennek most vége, a hangulatkeltést és a provokáció helyett az építkezés időszaka jön.

- jelentete be az új miniszter, hozzátéve: a kormány döntést hozott arról, hogy az új Közlekedési Múzeum az eredetileg tervezett helyén,

Még több Ingatlan

Egekben az ingatlanárak a Balatonnál, most egész jól lehet alkudni

Nyitott pesti rakpart: minden hétköznap 17 órától másnap 5 óráig a gyalogosoké és a bicikliseké

Új városnegyed születik Angyalföldön: ezért lehet a befektetők új kedvence

az Északi Járműjavító területén fog megvalósulni a kész, világszínvonalú tervek szerint.

A feladatunk most az, hogy minél inkább előkészítsük a beruházást, hogy amennyiben a költségvetés helyzete lehetővé teszi, az építkezés szinte azonnal el tudjon indulni - írja Vitézy.

A tervek és az engedélyek ehhez rendelkezésre állnak, hiszen azt már évekkel ezelőtt egy tervpályázat győzteseként elkészítette egy nemzetközileg is elismert építészstúdió. Most új erővel kell folytatni a gyűjtemény és a kiállítás szakmai előkészítését, illetve le kell folytatnunk az építkezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzéseket - tette hozzá a miniszter.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette a miniszter: végleg eldőlt, hol lesz a híres magyar múzeum

Szerinte az a normális, ha a Közlekedési Múzeumról nem a politika jut az emberek eszébe, hanem egy gyönyörű épület, egy kellemes családi program, csillogó szemű gyerekek, a Szellem gőzmozdony és az Árpád motorvonat.

Most ehhez kerültünk közelebb egy hatalmas lépéssel a kormány által meghozott elvi döntés nyomán.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Harmadszorra fut neki az ország az elszámoltatásnak, de úgy néz ki, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal ezúttal működhet
Új városnegyed születik Angyalföldön: ezért lehet a befektetők új kedvence
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility