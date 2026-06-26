Egekben az ingatlanárak a Balatonnál, most egész jól lehet alkudni

A balatoni ingatlanok négyzetméterára idén az év első öt hónapjában mintegy 18 százalékkal haladta meg az országos szintet, miközben egy itteni ingatlan eladása másfélszer annyi ideig tartott, és nagyobb alkuval is járt – közölte a Duna House. A tó körüli piac szinte minden lényeges mutatójában elválik az ország többi részétől: nem az első lakásvásárlók, hanem a befektetők és a második otthont keresők mozgatják.

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A Balaton-parti és Balaton környéki ingatlanok medián négyzetméterára 890 ezer forint körül alakult, szemben az országos 750 ezer forinttal. A különbség tehát közel 18 százalék a tó javára. A drágulás üteme ugyanakkor itt valamivel visszafogottabb volt: a balatoni négyzetméterár egy év alatt 16,8 százalékkal emelkedett, miközben országosan 18,7 százalékos volt a növekedés.

A Balaton körüli piac így továbbra is jóval az országos átlag felett árazódik, de az árelőnye az elmúlt egy évben kissé csökkent.

A legfeltűnőbb eltérés nem is az árban, hanem a piac tempójában van. Egy balatoni ingatlan eladása idén a januártól májusig tartó időszakban jellemzően 144 napot vett igénybe, szemben az országos 95 nappal.

A vevők alkupozíciója is erősebb: a Balatonnál az irányárhoz képest jellemzően 5,6 százalékos engedménnyel zárultak az ügyletek, országosan ez 3,5 százalék volt.

„A Balaton nem lakáspiac, hanem nyaralópiac, és ez minden számban tükröződik" – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Aki itt vásárol, ritkán szorítja az idő: nem költözni akar, hanem befektetni vagy második otthont szerezni. Ezért a vevő türelmesen kivár, az eladónak pedig reálisan kell áraznia, különben hónapokig állhat a hirdetés. Éppen emiatt a hosszabb értékesítési idő és a nagyobb alku itt teljesen természetes."

A vevői kör összetétele is élesen elválik az országos képtől. A balatoni vásárlók 62 százaléka befektetési céllal vett ingatlant, miközben országosan ez az arány 20 százalék. Fordítva igaz az első lakásukat vásárlókra: a tónál a vevők 8 százaléka tartozott ebbe a körbe, országosan viszont 34 százalékuk. Az itteni vásárlók jellemzően idősebbek - a negyvenes és ötvenes korosztály dominál -, és az átlagosnál gyakrabban vállalkozók. Az eladói oldalon szintén a befektetést értékesítők és az örökölt nyaralótól megválók a meghatározók.

A kínálatban a tó körül a házak és a nyaralók viszik a főszerepet: idén az értékesítések 60 százaléka ház volt, szemben az országos 50 százalékkal, új építésű ingatlan pedig alig fordult elő. A piacon belül is markáns a megosztottság. A parti társasházi lakások négyzetméterre vetítve drágábbak és gyorsabban gazdára találnak, míg a kerttel, telekkel kínált nyaralóházak lassabban, nagyobb alku mellett kelnek el.

Településszinten a megszokott rangsor él tovább.

A prémiumszegmenst továbbra is Tihany, Balatonfüred és a déli parton Zamárdi húzza, ahol a négyzetméterár jellemzően egymillió forint felett, a legjobb fekvésű ingatlanoknál azt többszörösen meghaladva alakult.

húzza, ahol a négyzetméterár jellemzően egymillió forint felett, a legjobb fekvésű ingatlanoknál azt többszörösen meghaladva alakult. A középmezőnyt a klasszikus üdülővárosok - Siófok, Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle - adják, ahol a kereslet idén érezhetően gyorsította a forgalmat.

- adják, ahol a kereslet idén érezhetően gyorsította a forgalmat. A belépő szintet pedig nemcsak Keszthely, hanem a kevésbé reflektorfényben lévő háttértelepülések jelentik: Tapolca, Balatonakali vagy a déli part csendesebb falvai, ahol a négyzetméterár jellemzően a régiós medián alatt maradt.

vagy a déli part csendesebb falvai, ahol a négyzetméterár jellemzően a régiós medián alatt maradt. Az északi part drágának számító települései - Csopak, Alsóörs, Paloznak - ugyanakkor árszintben már a prémiumzónához közelítenek.

„A szezon közeledtével élénkül a kereslet, a kínálat azonban bőséges" – tette hozzá Szegő Péter. „Idén a megszokottnál több eladó táblát látni a tó körül. Ez a vevőnek kedvez: bő a választék, és nincs az a versenyhelyzet, ami felfelé hajtaná az árakat. A leginkább valószínű forgatókönyv ezért nem újabb drágulás, hanem az, hogy a megélénkülő kereslet a reálisan árazott ingatlanoknál oldja a mostani hosszú értékesítési időt. Tartani az árát igazán csak a szűk, kiváló fekvésű parti kínálat tudja majd. A túlárazott hirdetések viszont bő kínálat mellett még tovább állhatnak. Az eladóknál a tanulság világos: idén a reális irányár vagy a türelem a sikeres értékesítés kulcsa.”

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