Felújítják a Széchenyi Fürdőt, első körben 3 milliárdot költenek rá

Közlése szerint az első ütemben a komplett termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével, a munkálatok 12 hónapig tartanak. A Széchenyi fürdőben a medencék jelenleg töltő-ürítős technológiával működnek, az új pilot projektben ezeket szűrő-forgatóssá alakítják át, részben jogszabályi előírások miatt - ismertette.
A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása,
előbbi három, utóbbi két hónapig tart majd a tervek szerint ősszel. A belső udvari kabinsori műkőlépcsők, műkő felületek, és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója szintén az idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával, ez utóbbi hat hónap lesz közlése szerint. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési rekonstrukciójának kivitelezése három hónap alatt megvalósul majd a terveik szerint.
Szűts Ildikó elmondta, hogy a több mint 3 milliárd forint, amit most a fürdőre költenek, csak az első része a felújításnak.
A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben, több mindent kell megcsinálni
annak érdekében, hogy a fürdő régi patinája mellett visszaadja azt a "négy- vagy ötcsillagos élményt, amit egy ilyen fürdőnek adnia kell".
A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, becenevén a "Szecska", Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. A fürdő építését 1909-ben kezdték meg, és 1913. június 13-án nyitották meg. Tavaly 1,3 millió vendéget fogadott, az előző évihez hasonlóan, napi átlagos vendégforgalma 3500, összesen 18 medencével üzemel.
A Fővárosi Közgyűlésről itt számoltunk be:
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