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Katolikus templomokat nyitnak meg a hőség elől menekülőknek Magyarországon
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Katolikus templomokat nyitnak meg a hőség elől menekülőknek Magyarországon

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A kánikula okozta egészségügyi kockázatok enyhítése érdekében Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra kérte az egyházközségeket, hogy a legforróbb órákban nyissák meg a templomokat az embereknek, ezzel biztosítva menedéket a hőség elől - számolt be a Magyar Kurír.

A nyári hőhullámok leginkább az időseket, a kisgyermekeket, a krónikus betegeket és a hajléktalanokat veszélyeztetik. A felhívás szerint a templomok – különösen a forgalmasabb területeken elhelyezkedő, régebbi építésű templomépületek –

hűvös klímájuknak köszönhetően kiválóan alkalmasak

arra, hogy bárki megpihenhessen és felfrissülhessen bennük.

A püspöki konferencia arra biztatja a helyi közösségeket, hogy egy csendes paddal, nyugalommal és lehetőség szerint egy pohár ivóvízzel várják a betérőket. A templomkapuk kitárása a rendkívüli forróság idején nemcsak a fizikai jólétet és a lelki megnyugvást szolgálja, hanem a gyakorlatban is kifejezi a keresztény szeretetet, valamint az embertársaink iránti felelősségvállalást - vallják.

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