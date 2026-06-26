Kerékpáros pihenőállomást adtak át a Balatonnál
Gál Lajos polgármester (független) a Gyenesdiási Lidóstrand mellett kialakított kerékpáros-pihenőpont és -töltőállomás avatásán felidézte, hogy három évvel ezelőtt Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök konzorciumban kezdett csaknem 700 millió forint értékű kerékpáros-fejlesztések megvalósításába. Az első elkészült elem a gyenesdiási, amelyhez 192 millió forint vissza nem térítendő támogatást használtak fel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretéből.
Az Aquatika elnevezésű pihenőállomást és élménykertet a balatoni bringakörút mellett alakították ki, része a kerékpáros-pihenő vizesblokkokkal, az elektromos kerékpárok számára alkalmas töltőállomás, valamint egy kilátóterasz, továbbá egy élménykert, vizes elemekkel gazdagított játszótérrel. A létesítmény különlegessége, hogy bemutatja a terület évmilliókkal ezelőtti történetét, és kiállítottak benne egy Balatonites balatonicus elnevezésű, triász korabeli ammoniteszkövületet felnagyított formában - közölte a polgármester.
Az egykori zagykazetták revitalizációjával kialakított területen 2022-ben épült meg a kerékpárút, amely most a pihenőhellyel egészült ki. Régóta dédelgetett terv, hogy további fejlesztésekkel kialakuljon a keszthelyi Festetics-kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenád, amely kerékpárral vagy hintóval is végigjárható a Balaton mellett - mondta Gál Lajos.
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