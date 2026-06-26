Nyitott pesti rakpart: minden hétköznap 17 órától másnap 5 óráig a gyalogosoké és a bicikliseké
A rugalmassággal tervezett forgalmi rend várhatóan 2026. szeptember közepéig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lép érvénybe.
A rugalmas forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 ezernél több gyalogos, kerékpáros látogatta a rakpartot.
A Főváros célja, hogy a világörökségét képező Duna-part minél szélesebb körben váljon élhető, biztonságos és vonzó közösségi térré, miközben a közlekedési igények is kiszolgálhatóak maradnak
– írta a Főpolgármesteri Hivatal.
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