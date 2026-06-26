Teljesen átalakul Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése

A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja, hogy olyan éjszakai közlekedési hálózat álljon az ügyfelek rendelkezésére, amely lépést tart a főváros és az agglomeráció életével, és éjjel is igazi alternatívát nyújt az egyéni közlekedéssel szemben.
A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok.
A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak.
A július elején induló új rendszer egyik alapelve, hogy egy, a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást
– írta a BKK.
Kiemelték, több új, közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket nemcsak a belvárossal, hanem egymással is, számos esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve.
A közlemény szerint a belváros és az Örs vezér tere között – a Füredi utcai lakótelep érintésével – éjszakai trolijárat indul 980-as jelzéssel, hétvégente pedig a 972-es troli is az ügyfelek rendelkezésére áll a Deák Ferenc tér és az Orczy tér között. Több vonalon csökken majd az utazási idő.
A BKK felhívta a figyelmet az agglomerációt érintő változásokra is: a pesti belvárosig közlekedik majd a 992-es busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait a pesti belváros és a Széll Kálmán tér érintésével egészen Törökbálintig közlekedő 922-es, 922B és 988-as járatok biztosítják. Szentendre felé is javul a közlekedés, a 943-as busz első járata szintén a belvárosból indul majd, a solymáriak sűrűbb eljutási lehetőségét pedig a Hűvösvölgyből óránként induló és Solymár vasútállomást is elérő 964-es járat biztosítja, de jelentősen javul Szigetszentmiklós és Gyál elérése is július 1-től – ismertették.
További részletek a BKK honlapján olvashatók.
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