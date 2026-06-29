Barcelona és London a topon, komoly fellendülés előtt a budapesti szállodapiac

Az európai szállodapiac iránti befektetői bizalom töretlen, hiszen a beruházók több mint kilencven százaléka tervezi fenntartani vagy növelni a piaci jelenlétét. Miközben a nemzetközi rangsort immár Barcelona és London vezeti, közép- és kelet-Európában Budapest a kedvező árazásnak és a jelentős fejlesztési potenciálnak köszönhetően egyre vonzóbb célponttá válik - írja elemzésében a CBRE.

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A CBRE legfrissebb szállodapiaci felmérése, a European Hotel Investor Intentions Survey szerint az európai gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok ellenére a befektetők továbbra is erősen bíznak a szállodaszektorban. A legkedveltebb európai városok 2026-os rangsorát a korábban ötödik helyen álló Barcelona és London holtversenyben vezeti, őket Madrid, majd megosztott negyedik helyen Párizs és Milánó követi. A katalán főváros sikerét

a stabil üzleti és szabadidős turizmus,

a kiemelkedő konferenciaturizmus, valamint

a rövid távú lakáskiadások szigorítása magyarázza, ami a kereslet jelentős részét visszatereli a hagyományos szállodák felé, miközben az új kínálat bővülése korlátozott marad.

Az ágazat erős alapjait mutatja, hogy a beruházók közel harmada a tőkeallokáció jelentős növelését tervezi az előző évhez képest, miközben a kitettség csökkentésével szinte senki sem számol.

A döntéseket leginkább a kedvező hozamkilátások és a vonzó árazás ösztönzik. Az egyes országok közül Spanyolország, Olaszország és az Egyesült Királyság számít a legnépszerűbb célpontnak, így a dél-európai régió az összes tervezett európai befektetés több mint negyven százalékát vonzhatja. A befektetési stratégiák terén az értéknövelt megközelítés a leggyakoribb, de egy év alatt másfélszeresére nőtt azok aránya is, akik nyitottak a magasabb kockázatú, opportunista tranzakciókra. A kategóriák közül a luxusszegmens a legkeresettebb, ám egyre népszerűbbek a válságállóbb, hosszabb tartózkodásra épülő apartmanhotelek, az all-inclusive modellek, valamint a nemzetközileg ismert szállodamárkák is.

Duplájára nőtt a befektetési volumen a CEE régióban

A közép- és kelet-európai régió egyértelműen kilábalt a pandémia utáni mélypontról, a befektetési volumen a duplájára nőtt, a szektor részaránya pedig stabilizálódott a kereskedelmi ingatlanpiacon belül. Bár a térségben a tőke egyelőre az érettebb piacokra, főként Csehországra koncentrálódik, Budapest dinamikusan zárkózik fel. A magyar főváros szobafoglaltságban ugyan még elmarad Prágától, de az átlagos napi szobaárak tekintetében már megelőzi a cseh versenytársat. Ehhez nagyban hozzájárultak a kiemelt sportesemények, köztük a 2026 májusában megrendezett labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő, amelynek idején a foglaltság érdemi változása nélkül is negyven százalékkal ugrottak meg a szobaárak az előző év azonos időszakához képest.

Csörget Balázs, a CBRE Magyarország szállodapiaci részlegének vezetője szerint Budapest erős turisztikai alapjai és vonzó árazása kiváló belépési pontot kínálnak a befektetőknek.

A piac stabil fundamentumait jól mutatja, hogy 2030-ig közel háromezer új, jórészt nemzetközi láncokhoz tartozó szállodai szoba átadása várható.

Ez a jelentős fejlesztési hullám a kínálat minőségét és a választékot is növeli, aminek köszönhetően a magyar főváros egyre határozottabban jelenik meg azon nemzetközi beruházók térképén, akik a hagyományos célpiacokon túl keresnek új növekedési lehetőségeket.

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