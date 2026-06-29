JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Évtizedes adósságot törleszt a kormány a megújuló éjszakai közlekedéssel a főváros környékén élőknek
Ingatlan

Évtizedes adósságot törleszt a kormány a megújuló éjszakai közlekedéssel a főváros környékén élőknek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Július elsejétől jelentősen kibővül és a fővárosi hálózathoz igazodik a Budapest környéki éjszakai közösségi közlekedés. Első körben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térségébe indulnak sűrűbb, az utolsó metrókhoz csatlakozó járatok, a nyár második felétől pedig további települések is bekapcsolódnak az új rendszerbe. Az új menetrendekről itt lehet tájékozódni.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Az elmúlt időszakban százezrek költöztek az agglomerációba, de az éjszakai közlekedés nem követte le ezt a társadalmi változást. Az új intézkedés ezen az évtizedes lemaradáson hivatott változtatni - írja Facebook-posztjában Vitézy Dávid közleledési és beruházási miniszter.

A június elején bevezetett, a Budapesti Közlekedési Központ kék autóbuszait érintő fejlesztések után most az állami fenntartású, sárga Volánbusz-járatok menetrendjét is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbusz-hálózat átalakításával Budapest és az agglomeráció a jövőben egységes közlekedési rendszerként működhet, módosításoknak köszönhetően az új járatok több irányba

már közvetlenül a belvárosból indulnak, zökkenőmentes csatlakozást biztosítva az utasoknak.

Az átalakítás fő célja, hogy a főváros éjszaka is könnyen elérhető maradjon a környéken élők számára. A fejlesztéssel egy olyan biztonságos, kiszámítható és megfizethető hálózat jön létre, amely

Még több Ingatlan

Vitézy Dávid: önálló vonatlízingcég segítségével újul meg a HÉV- és InterCity-flotta

Nagy változás kapujában a régió: ezekben az országokban indulhatnak be hatalmas építkezések a következő években

Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára

a nap huszonnégy órájában valós alternatívát nyújt az egyéni gépjármű-használattal szemben.

Ez a lépés azt a kormányzati szándékot is tükrözi, amely a nagyberuházások mellett a százezrek mindennapi életét megkönnyítő, gyakorlati kihívások megoldására is kiemelt figyelmet fordít.

Kapcsolódó cikkünk

Vitézy Dávid bejelentette: teljesen felforgatják Budapest közlekedését

Vitézy Dávid óriási bejelentést tett a repülőtér jövőjéről

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Döntött Magyarország szomszédja: újra jön a kötelező sorkatonai szolgálat
Bemondta Magyar Péter: még rosszabb állapotban van a költségvetés, mint amit eddig tudtunk
Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility