Évtizedes adósságot törleszt a kormány a megújuló éjszakai közlekedéssel a főváros környékén élőknek

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Az elmúlt időszakban százezrek költöztek az agglomerációba, de az éjszakai közlekedés nem követte le ezt a társadalmi változást. Az új intézkedés ezen az évtizedes lemaradáson hivatott változtatni - írja Facebook-posztjában Vitézy Dávid közleledési és beruházási miniszter.

A június elején bevezetett, a Budapesti Közlekedési Központ kék autóbuszait érintő fejlesztések után most az állami fenntartású, sárga Volánbusz-járatok menetrendjét is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbusz-hálózat átalakításával Budapest és az agglomeráció a jövőben egységes közlekedési rendszerként működhet, módosításoknak köszönhetően az új járatok több irányba

már közvetlenül a belvárosból indulnak, zökkenőmentes csatlakozást biztosítva az utasoknak.

Az átalakítás fő célja, hogy a főváros éjszaka is könnyen elérhető maradjon a környéken élők számára. A fejlesztéssel egy olyan biztonságos, kiszámítható és megfizethető hálózat jön létre, amely

a nap huszonnégy órájában valós alternatívát nyújt az egyéni gépjármű-használattal szemben.

Ez a lépés azt a kormányzati szándékot is tükrözi, amely a nagyberuházások mellett a százezrek mindennapi életét megkönnyítő, gyakorlati kihívások megoldására is kiemelt figyelmet fordít.

Címlapkép forrása: Portfolio