Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2026. június 30-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni
- mondja ki a vidéki otthonfelújítási támogatásról szóló 389/2024. (XII. 11.) Korm. rendelet, és ehhez nem nyúlt az új kormány sem, jelen állás szerint tehát
a pályázási lehetőség tehát megszűnik június 30-ával.
Február elejéig több mint 105 ezer háztartást érintettek az előző kormány lakóingatlan-felújítási programjai. Az MFB Pontokon elérhető, azóta szintén teljesen leállt energetikai otthonfelújítási program akkor 9 ezer igénylőnél (60 milliárd forint) járt, a vidéki otthonfelújítási program 46 ezer igénylőt (88 milliárd forint) számlált, az EKR rendszerben pedig mintegy 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg addig.
Egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza-kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését.
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