JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára
Ingatlan

Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Június 30-án, holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 milliós vidéki otthonfelújítási támogatást, amelyet a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehettek igénybe az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti preferált kistelepüléseken, energetikai megkötés nélkül. Miután a másik, energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza-kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését.

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2026. június 30-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni

- mondja ki a vidéki otthonfelújítási támogatásról szóló 389/2024. (XII. 11.) Korm. rendelet, és ehhez nem nyúlt az új kormány sem, jelen állás szerint tehát

a pályázási lehetőség tehát megszűnik június 30-ával.

Február elejéig több mint 105 ezer háztartást érintettek az előző kormány lakóingatlan-felújítási programjai. Az MFB Pontokon elérhető, azóta szintén teljesen leállt energetikai otthonfelújítási program akkor 9 ezer igénylőnél (60 milliárd forint) járt, a vidéki otthonfelújítási program 46 ezer igénylőt (88 milliárd forint) számlált, az EKR rendszerben pedig mintegy 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg addig.

Még több Ingatlan

Felújítják a Széchenyi Fürdőt, első körben 3 milliárdot költenek rá

Katolikus templomokat nyitnak meg a hőség elől menekülőknek Magyarországon

Kerékpáros pihenőállomást adtak át a Balatonnál

Egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza-kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését.

Kapcsolódó cikkünk

Otthonfelújítási támogatás 2026: gyerekesek és nyugdíjasok is igényelhetik - feltételek, tudnivalók egy helyen!

vidéki

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon
Véres harcok árán haladnak az oroszok a fronton, Kijev mélyen az ellenséges területen vágott vissza – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility