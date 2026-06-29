Nagy változás jön az egyik legforgalmasabb fővárosi felüljárónál: már látni a munkálatok végét

A beruházás a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tervei alapján zajlik, a generálkivitelező KM Építő Kft. és a munkálatokban közreműködő HE-DO szakemberei az elmúlt időszakban több fontos munkafázissal végeztek.

Elkészült az előregyártott és a monolit hídszegélyek döntő többsége, a hídsaruk cseréje pedig várhatóan július első felében teljesen lezárul.

Jelenleg is folyamatos a hídfők átépítése: az Árpád híd felőli oldalon már épül az új vasbeton szerkezet, a Szentendrei út felőli hídfő újjáépítése pedig a következő hetekben veszi kezdetét.

Forrás: BKK

Ezzel párhuzamosan

korszerűsítik a vízelvezető rendszert,

beépítik az új acél hídtartozékokat, és

már a végéhez közeledik a korrózióvédelmi bevonatok felvitele is.

A szakemberek most a hídpálya geometriájának helyreállítására fókuszálnak. A munkálatok során egy előre nem tervezett, de műszakilag elengedhetetlen lépést is beiktattak, így a meglévő pályalemezen egy kiegészítő betonréteget alakítanak ki. Ezt követi majd

a teljes hídpálya szigetelése ,

, az új aszfaltburkolat lefektetése,

lefektetése, a dilatációs szerkezetek beépítése, valamint

beépítése, valamint a kőburkolatok javítása és cseréje.

A tartós hőség megnehezíti az építkezést, ezért a kivitelezők a feladatok egy részét a hajnali és a késő délutáni órákra ütemezték át. A dolgozók a munkavédelmi előírások szerint váltott műszakban, rendszeres pihenőkkel és fokozott folyadékpótlás mellett dolgoznak.

Az ütemterv szerint az északi felüljáró őszi megnyitása után már csak kisebb javítási munkák, illetve a Flórián téri felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Mivel a felújítás jelenlegi szakasza továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár,

a BKK arra kéri az utazókat, hogy lehetőség szerint a közösségi közlekedést, azon belül is a kötött pályás járatokat válasszák.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán