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Nagy változás jön az egyik legforgalmasabb fővárosi felüljárónál: már látni a munkálatok végét
Ingatlan

Nagy változás jön az egyik legforgalmasabb fővárosi felüljárónál: már látni a munkálatok végét

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Nyár végére lezárulhatnak a Flórián téri felüljáró főbb rekonstrukciós munkálatai, így ősszel várhatóan újra megindulhat a forgalom az északi ágon. A beruházás műszaki készültsége már meghaladta a nyolcvan százalékot, a kivitelezés pedig a tartós kánikula ellenére is folyamatosan halad - számolt be a Magyar Építők.

A beruházás a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tervei alapján zajlik, a generálkivitelező KM Építő Kft. és a munkálatokban közreműködő HE-DO szakemberei az elmúlt időszakban több fontos munkafázissal végeztek.

Elkészült az előregyártott és a monolit hídszegélyek döntő többsége, a hídsaruk cseréje pedig várhatóan július első felében teljesen lezárul.

Jelenleg is folyamatos a hídfők átépítése: az Árpád híd felőli oldalon már épül az új vasbeton szerkezet, a Szentendrei út felőli hídfő újjáépítése pedig a következő hetekben veszi kezdetét.

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Forrás: BKK

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  • korszerűsítik a vízelvezető rendszert,
  • beépítik az új acél hídtartozékokat, és
  • már a végéhez közeledik a korrózióvédelmi bevonatok felvitele is.

A szakemberek most a hídpálya geometriájának helyreállítására fókuszálnak. A munkálatok során egy előre nem tervezett, de műszakilag elengedhetetlen lépést is beiktattak, így a meglévő pályalemezen egy kiegészítő betonréteget alakítanak ki. Ezt követi majd

  • a teljes hídpálya szigetelése,
  • az új aszfaltburkolat lefektetése,
  • a dilatációs szerkezetek beépítése, valamint
  • a kőburkolatok javítása és cseréje.

A tartós hőség megnehezíti az építkezést, ezért a kivitelezők a feladatok egy részét a hajnali és a késő délutáni órákra ütemezték át. A dolgozók a munkavédelmi előírások szerint váltott műszakban, rendszeres pihenőkkel és fokozott folyadékpótlás mellett dolgoznak.

Az ütemterv szerint az északi felüljáró őszi megnyitása után már csak kisebb javítási munkák, illetve a Flórián téri felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Mivel a felújítás jelenlegi szakasza továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár,

a BKK arra kéri az utazókat, hogy lehetőség szerint a közösségi közlekedést, azon belül is a kötött pályás járatokat válasszák.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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