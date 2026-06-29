Nagy változás kapujában a régió: ezekben az országokban indulhatnak be hatalmas építkezések a következő években

Bulgária hullámzó lesz, Horvátország EU-s forrásokat vár
- Bár Bulgária idén huszonegyedik tagként belépett az euróövezetbe,
a belpolitikai bizonytalanság visszavetette az építőipart, különösen ami az állami finanszírozású beruházásokat illeti.Az Economic Policy Institute szakértője rámutatott, hogy a lakó- és nem lakóépületek piacán az erős tavalyi év után 2026 és 2028 között hullámzó teljesítmény várható, átlagosan évi 2 százalékos növekedés mellett.
- Horvátországban az Európai Unió katonai mobilitási csomagja nyújthat pénzügyi forrást több projekt megvalósításához. A katonai és kettős rendeltetésű közlekedési fejlesztések lendületet adhatnak a mélyépítés egyes területeinek, míg az ilyen jellegű gyárak és logisztikai központok építése az egyéb magasépítési szektort is élénkítheti. Ez a hatás ráadásul ellensúlyozhatja a 2022-es földrengés utáni újjáépítési programok és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásainak szűkülését.
A lakásépítési piac ugyanakkor a növekvő árak, a lassuló gazdasági növekedés és az állami beavatkozások miatt van nehezített pályán.
- Románia nehéz gazdasági helyzetben van, hiszen 2026-ban stagnáló bruttó hazai termékre, csökkenő reálbérekre és az Európai Unió legmagasabb inflációjára számíthat, amit jelentős költségvetési hiány, magas adóterhek és megszorítások kísérnek. Az építési költségek a növekvő energia- és bérköltségek miatt újra emelkedőben vannak, miközben az uniós infrastruktúra-fejlesztési programok csak korlátozott támogatást nyújtanak, mivel a helyreállítási alap forrásai 2026 közepén kifutnak. Az EECFA elemzői szerint ugyanakkor
a nehézségek átmenetiek, és az ágazat 2028-ra ismét növekedési pályára állhat.
- Szerbiában az építőipari kibocsátás 2026-ban a mélyépítési piac korrekciója miatt konszolidálódik, miközben a magasépítés tovább bővül.
A nem lakóépületek szegmensét a 2027-es világkiállításhoz kapcsolódó beruházások lendítik fel,amelyek két számjegyű növekedést mutathatnak, de az irodaházak, a kereskedelmi és szállodaipari ingatlanok, valamint az egészségügyi fejlesztések is látványosan bővülnek. A mélyépítés stabilizációja várhatóan 2027-ben zárul le, majd 2028-ban nagyszabású infrastrukturális projektek indítanak el új növekedési ciklust.
- Szlovéniában az építőipari kibocsátás 2024-ben és 2025-ben is megközelítette a 6 milliárd eurót, a következő időszakban pedig elsősorban a közkiadások fenntartásával mérsékelt növekedés várható.
Oroszországban jelentős a visszaesés, Ukrajna reziliens
- A kelet-európai régió kilátásait Oroszország teljesítménye rontja le leginkább, mivel ott várható a legjelentősebb visszaesés. A 2025-ben elkezdődött csökkenő trend 2026-ban és 2027-ben tovább erősödhet a lassuló gazdasági növekedés és a tartósan magas kamatkörnyezet miatt, ami jelentősen megdrágítja a finanszírozást. A legnagyobb nyomás alatt a lakásépítési ágazat áll, a lakáscélú hitelezés visszaesése miatt. A legellenállóbbnak pedig a mélyépítési piac bizonyul, a nagyszabású közlekedési és energetikai beruházásoknak köszönhetően.
Az orosz építőipar várhatóan 2028-ban térhet vissza a növekedési pályára.
- Törökországban az állam aktívabb szerepet vállal a lakásépítésben, és az EECFA előrejelzése szerint az ország teljes építőipari kibocsátása 2028-ra elérheti a 2025-ös változatlan áron számított 5 billió török lírát, ami mintegy 93 milliárd eurónak felel meg.
- Ukrajna építőipara a háborús körülmények ellenére is figyelemreméltó ellenállóképességről tett tanúbizonyságot 2025-ben, hiszen névleges értéken elérte a konfliktus előtti szintet, bár reálértéken még mindig mintegy 40 százalékkal maradt el a 2021-es kibocsátástól. A növekedést elsősorban a kereskedelmi, ipari és logisztikai célú fejlesztések, a biztonságosabb régiókban folyó lakásépítések, valamint a közmű- és közlekedési infrastruktúra helyreállítása ösztönözte.
Az ukrán piac a következő években az újjáépítési feladatoknak, az állami lakásprogramoknak és a nemzetközi pénzügyi támogatásoknak köszönhetően tovább bővülhet.
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