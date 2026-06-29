JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Nagy változás kapujában a régió: ezekben az országokban indulhatnak be hatalmas építkezések a következő években
Ingatlan

Nagy változás kapujában a régió: ezekben az országokban indulhatnak be hatalmas építkezések a következő években

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kelet-európai építőiparban lassulás és bizonytalanabb időszak várható, miközben délkelet-Európa a stabilizáció jeleit mutatja a Kelet-európai Építőipari Előrejelző Szövetség, vagyis az EECFA június 22-én közzétett nyári prognózisa szerint. Az elemzés fő tanulsága az, hogy a borúsabb hangulat ellenére mindkét régió képes lehet 2028-ig megőrizni a 2025-ben elért rekordmagas kibocsátási szintet - írta meg a Property Forum.

Bulgária hullámzó lesz, Horvátország EU-s forrásokat vár

  • Bár Bulgária idén huszonegyedik tagként belépett az euróövezetbe,

    a belpolitikai bizonytalanság visszavetette az építőipart, különösen ami az állami finanszírozású beruházásokat illeti.

    Az Economic Policy Institute szakértője rámutatott, hogy a lakó- és nem lakóépületek piacán az erős tavalyi év után 2026 és 2028 között hullámzó teljesítmény várható, átlagosan évi 2 százalékos növekedés mellett.
  • Horvátországban az Európai Unió katonai mobilitási csomagja nyújthat pénzügyi forrást több projekt megvalósításához. A katonai és kettős rendeltetésű közlekedési fejlesztések lendületet adhatnak a mélyépítés egyes területeinek, míg az ilyen jellegű gyárak és logisztikai központok építése az egyéb magasépítési szektort is élénkítheti. Ez a hatás ráadásul ellensúlyozhatja a 2022-es földrengés utáni újjáépítési programok és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásainak szűkülését.

    A lakásépítési piac ugyanakkor a növekvő árak, a lassuló gazdasági növekedés és az állami beavatkozások miatt van nehezített pályán.

  • Románia nehéz gazdasági helyzetben van, hiszen 2026-ban stagnáló bruttó hazai termékre, csökkenő reálbérekre és az Európai Unió legmagasabb inflációjára számíthat, amit jelentős költségvetési hiány, magas adóterhek és megszorítások kísérnek. Az építési költségek a növekvő energia- és bérköltségek miatt újra emelkedőben vannak, miközben az uniós infrastruktúra-fejlesztési programok csak korlátozott támogatást nyújtanak, mivel a helyreállítási alap forrásai 2026 közepén kifutnak. Az EECFA elemzői szerint ugyanakkor

    a nehézségek átmenetiek, és az ágazat 2028-ra ismét növekedési pályára állhat.

  • Szerbiában az építőipari kibocsátás 2026-ban a mélyépítési piac korrekciója miatt konszolidálódik, miközben a magasépítés tovább bővül.

    A nem lakóépületek szegmensét a 2027-es világkiállításhoz kapcsolódó beruházások lendítik fel,

    Még több Ingatlan

    Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára

    Felújítják a Széchenyi Fürdőt, első körben 3 milliárdot költenek rá

    Katolikus templomokat nyitnak meg a hőség elől menekülőknek Magyarországon

    amelyek két számjegyű növekedést mutathatnak, de az irodaházak, a kereskedelmi és szállodaipari ingatlanok, valamint az egészségügyi fejlesztések is látványosan bővülnek. A mélyépítés stabilizációja várhatóan 2027-ben zárul le, majd 2028-ban nagyszabású infrastrukturális projektek indítanak el új növekedési ciklust.
  • Szlovéniában az építőipari kibocsátás 2024-ben és 2025-ben is megközelítette a 6 milliárd eurót, a következő időszakban pedig elsősorban a közkiadások fenntartásával mérsékelt növekedés várható.

Oroszországban jelentős a visszaesés, Ukrajna reziliens

  • A kelet-európai régió kilátásait Oroszország teljesítménye rontja le leginkább, mivel ott várható a legjelentősebb visszaesés. A 2025-ben elkezdődött csökkenő trend 2026-ban és 2027-ben tovább erősödhet a lassuló gazdasági növekedés és a tartósan magas kamatkörnyezet miatt, ami jelentősen megdrágítja a finanszírozást. A legnagyobb nyomás alatt a lakásépítési ágazat áll, a lakáscélú hitelezés visszaesése miatt. A legellenállóbbnak pedig a mélyépítési piac bizonyul, a nagyszabású közlekedési és energetikai beruházásoknak köszönhetően.

    Az orosz építőipar várhatóan 2028-ban térhet vissza a növekedési pályára.

  • Törökországban az állam aktívabb szerepet vállal a lakásépítésben, és az EECFA előrejelzése szerint az ország teljes építőipari kibocsátása 2028-ra elérheti a 2025-ös változatlan áron számított 5 billió török lírát, ami mintegy 93 milliárd eurónak felel meg.
  • Ukrajna építőipara a háborús körülmények ellenére is figyelemreméltó ellenállóképességről tett tanúbizonyságot 2025-ben, hiszen névleges értéken elérte a konfliktus előtti szintet, bár reálértéken még mindig mintegy 40 százalékkal maradt el a 2021-es kibocsátástól. A növekedést elsősorban a kereskedelmi, ipari és logisztikai célú fejlesztések, a biztonságosabb régiókban folyó lakásépítések, valamint a közmű- és közlekedési infrastruktúra helyreállítása ösztönözte.

    Az ukrán piac a következő években az újjáépítési feladatoknak, az állami lakásprogramoknak és a nemzetközi pénzügyi támogatásoknak köszönhetően tovább bővülhet.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Döntött Magyarország szomszédja: újra jön a kötelező sorkatonai szolgálat
Megőrülnek Magyarországért, a világ egyik legjobb üzlete minket hitelezni
Megszűnik az otthonfelújítási program, holnap lehet pályázni utoljára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility