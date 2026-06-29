Súlyos milliárdokat hagynak az asztalon az ingatlanbefektetők: itt a módszer, amivel dőlhet a plusz pénz

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A befektetők többsége ma is hosszú távú eszközallokációs eszközként tekint a kereskedelmi ingatlanokra, amelyek stabil hozamot, diverzifikációt és infláció elleni védelmet nyújtanak. Az Egyesült Államokban a befektetők átlagosan 54 százaléka tartja meg eszközeit öt évnél hosszabb ideig, míg a világ más részein ez az arány még magasabb. A globálisan befektetett tőke mintegy 60 százaléka alacsony kockázatú, úgynevezett core, vagy core plus stratégiát követ, amely kiszámítható, hosszú távú jövedelemszerzést céloz meg.

A környezet azonban folyamatosan változik. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás jelentősen olcsóbbá tette az arbitrázslehetőségeket azonosító rendszerek fejlesztését, így a piaci adatok kulcsfontosságú versenyelőnnyé válnak. A magántőke-befektetők térnyerése szintén átalakítja a piacot. Egy, mintegy 500 vezető megkérdezésével készült BCG-felmérés szerint kereskedelmiingatlan-szektorban rejlik a legnagyobb értékteremtési potenciál a rövid- és középtávú optimalizálás terén.

A szerzők ezt a potenciált nevezik dark value-nek, utalva a csillagászatból és a fizikából ismert sötét anyagra, amely közvetlenül ugyan nem mérhető, de a hatása az elszalasztott lehetőségek formájában jól látható. A piacot számos piaci tökéletlenség jellemzi, mint például

a magas tranzakciós költségek,

a bonyolult szabályozási környezet,

az eszközök egyedisége, valamint

az információs aszimmetria.

Ezek a tényezők lassítják az adásvételeket és csökkentik a piac likviditását. Ugyanakkor éppen ezek a korlátok teremtenek lehetőséget arra, hogy a gyorsabban reagáló piaci szereplők profitáljanak az árkülönbségekből, vagy az időzítési előnyökből.

A legtöbb szereplő jelenleg még a képzeletbeli létra alsó fokán áll, azaz hosszú távra allokálja a tőkét, és évente mindössze egyszer értékeli át eszközeit. Ezzel szemben

a piacvezetők havi rendszerességű átértékelést émesterségesintelligenciaia-alapú elemzéseket alkalmaznak, és a rendszerszintű értékkiaknázás felé haladnak.

Egyes kereskedelmi ingatlan-befektetők azonban már ma is alkalmaznak olyan optimalizálási stratégiákat, amelyek a nyersanyag-kereskedők vagy hedge fundok módszereihez hasonlítanak: a gyors haszonszerzés céljából például a felújítás után rövid időn belül továbbértékesíthetnek egy ingatlant. A legtöbben azonban csak alkalomszerűen élnek ezekkel a stratégiákkal, és nem rendelkeznek azzal a működési modellel, amely lehetővé tenné azok következetes, rendszerszintű alkalmazását.

A felmérés rámutat, hogy kereskedelmiingatlan-szektor döntéshozóinak 67 százaléka csak alkalmanként vagy egyáltalán nem él optimalizálási stratégiákkal. Az összes lehetőség kihasználásával az eszközarányos megtérülés évente 3-5 százalékponttal lenne javítható, ami nagyjából megegyezik egy nyersanyag-kereskedő cég tipikus profitmarzsával.

Milyen mértékben használja ki szervezete a kereskedelmi/piaci optimalizációs lehetőségeket? (%) Kihasználtság mértéke Arány Alkalmanként 40% Egyáltalán nem 27% Rendszeresen 20% Nagy mértékben 7% Gyakran 7% ForrásDarkrValueuSenioroExecutivevSurveyey 2025; BCG elemzés. Megjegyzés: A felmérésben 500 különböző iparágban dolgozó vezető vett részt, ebből 15 a kereskedelmi ingatlanpiacot képviselte. A kerekítések miatt az összegek nem feltétlenül adják ki a 100%-ot.

A BCG hat olyan területet azonosított, ahol a dark value megragadható. Ezek

a földrajzi különbségek, az eszközök minősége, az időzítés a rugalmasabb bérleti szerződések révén, az iparág lassú alkalmazkodóképessége, a tartalékok – azaz a szabad kapacitás vagy a leértékelt eszközök felvásárlására fordítható, úgynevezett száraz puskapor tőke –, valamint a tőkeáramlás.

A sikerhez mindazonáltal megfelelő eszközökre és működési modellre van szükség, amely magában foglalja a valós idejű piaci elemzést, a kockázatkerülés helyett a proaktív kockázatkezelési szemléletet, az új teljesítménymutatókat, valamint a döntési jogkörök decentralizációját, ahol minden csapat önálló profitcentrumként tevékenykedik.

A fejlettebb befektetők a kereskedők gyakorlatát követve akár külön szervezeti egységet is létrehozhatnak, amely az anyavállalattól elkülönülve, kifejezetten a rövid és középtávú optimalizálásra szabott folyamatok szerint működik. A kevésbé felkészült piaci szereplőknek viszont célszerűbb csupán a saját képességeikhez illeszkedő elemeket átvenniük.

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