Súlyos milliárdokat hagynak az asztalon az ingatlanbefektetők: itt a módszer, amivel dőlhet a plusz pénz

A befektetők többsége ma is hosszú távú eszközallokációs eszközként tekint a kereskedelmi ingatlanokra, amelyek stabil hozamot, diverzifikációt és infláció elleni védelmet nyújtanak. Az Egyesült Államokban a befektetők átlagosan 54 százaléka tartja meg eszközeit öt évnél hosszabb ideig, míg a világ más részein ez az arány még magasabb. A globálisan befektetett tőke mintegy 60 százaléka alacsony kockázatú, úgynevezett core, vagy core plus stratégiát követ, amely kiszámítható, hosszú távú jövedelemszerzést céloz meg.
A környezet azonban folyamatosan változik. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás jelentősen olcsóbbá tette az arbitrázslehetőségeket azonosító rendszerek fejlesztését, így a piaci adatok kulcsfontosságú versenyelőnnyé válnak. A magántőke-befektetők térnyerése szintén átalakítja a piacot. Egy, mintegy 500 vezető megkérdezésével készült BCG-felmérés szerint kereskedelmiingatlan-szektorban rejlik a legnagyobb értékteremtési potenciál a rövid- és középtávú optimalizálás terén.
A szerzők ezt a potenciált nevezik dark value-nek, utalva a csillagászatból és a fizikából ismert sötét anyagra, amely közvetlenül ugyan nem mérhető, de a hatása az elszalasztott lehetőségek formájában jól látható. A piacot számos piaci tökéletlenség jellemzi, mint például
- a magas tranzakciós költségek,
- a bonyolult szabályozási környezet,
- az eszközök egyedisége, valamint
- az információs aszimmetria.
Ezek a tényezők lassítják az adásvételeket és csökkentik a piac likviditását. Ugyanakkor éppen ezek a korlátok teremtenek lehetőséget arra, hogy a gyorsabban reagáló piaci szereplők profitáljanak az árkülönbségekből, vagy az időzítési előnyökből.
A legtöbb szereplő jelenleg még a képzeletbeli létra alsó fokán áll, azaz hosszú távra allokálja a tőkét, és évente mindössze egyszer értékeli át eszközeit. Ezzel szemben
a piacvezetők havi rendszerességű átértékelést émesterségesintelligenciaia-alapú elemzéseket alkalmaznak, és a rendszerszintű értékkiaknázás felé haladnak.
Egyes kereskedelmi ingatlan-befektetők azonban már ma is alkalmaznak olyan optimalizálási stratégiákat, amelyek a nyersanyag-kereskedők vagy hedge fundok módszereihez hasonlítanak: a gyors haszonszerzés céljából például a felújítás után rövid időn belül továbbértékesíthetnek egy ingatlant. A legtöbben azonban csak alkalomszerűen élnek ezekkel a stratégiákkal, és nem rendelkeznek azzal a működési modellel, amely lehetővé tenné azok következetes, rendszerszintű alkalmazását.
A felmérés rámutat, hogy kereskedelmiingatlan-szektor döntéshozóinak 67 százaléka csak alkalmanként vagy egyáltalán nem él optimalizálási stratégiákkal. Az összes lehetőség kihasználásával az eszközarányos megtérülés évente 3-5 százalékponttal lenne javítható, ami nagyjából megegyezik egy nyersanyag-kereskedő cég tipikus profitmarzsával.
|Milyen mértékben használja ki szervezete a kereskedelmi/piaci optimalizációs lehetőségeket? (%)
|Kihasználtság mértéke
|Arány
|Alkalmanként
|40%
|Egyáltalán nem
|27%
|Rendszeresen
|20%
|Nagy mértékben
|7%
|Gyakran
|7%
|ForrásDarkrValueuSenioroExecutivevSurveyey 2025; BCG elemzés.
|Megjegyzés: A felmérésben 500 különböző iparágban dolgozó vezető vett részt, ebből 15 a kereskedelmi ingatlanpiacot képviselte. A kerekítések miatt az összegek nem feltétlenül adják ki a 100%-ot.
A BCG hat olyan területet azonosított, ahol a dark value megragadható. Ezek
- a földrajzi különbségek,
- az eszközök minősége,
- az időzítés a rugalmasabb bérleti szerződések révén,
- az iparág lassú alkalmazkodóképessége,
- a tartalékok – azaz a szabad kapacitás vagy a leértékelt eszközök felvásárlására fordítható, úgynevezett száraz puskapor tőke –, valamint
- a tőkeáramlás.
A sikerhez mindazonáltal megfelelő eszközökre és működési modellre van szükség, amely magában foglalja a valós idejű piaci elemzést, a kockázatkerülés helyett a proaktív kockázatkezelési szemléletet, az új teljesítménymutatókat, valamint a döntési jogkörök decentralizációját, ahol minden csapat önálló profitcentrumként tevékenykedik.
A fejlettebb befektetők a kereskedők gyakorlatát követve akár külön szervezeti egységet is létrehozhatnak, amely az anyavállalattól elkülönülve, kifejezetten a rövid és középtávú optimalizálásra szabott folyamatok szerint működik. A kevésbé felkészült piaci szereplőknek viszont célszerűbb csupán a saját képességeikhez illeszkedő elemeket átvenniük.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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