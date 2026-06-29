Vitézy Dávid: önálló vonatlízingcég segítségével újul meg a HÉV- és InterCity-flotta

Önálló vonatlízingcéggel indítanák el a HÉV- és IC-flotta cseréjét
Vitézy Dávid elmondása szerint a kormány a vasúti járműbeszerzések kezelésére önálló vonatlízingcéget hoz létre. Ez a konstrukció szolgálná az új HÉV-szerelvények és InterCity-vonatok beszerzését. A beszerzési tendereket vérhatóan a nyár végéig kiírják, ugyanakkor a járművek megérkezésére nem lehet rövid távon számítani: az európai vasúti járműgyártás kapacitáskorlátai miatt
az első új szerelvények leszállítása két-három évet vehet igénybe.
Kiderült, melyik InterCity-vonalakon cserélnék le a régi kocsikat
A miniszter részletesebben beszélt arról is, hogy az InterCity-hálózat mely részein jelenhetnek meg az új járművek: a csere a jelenleg jellemzően 40-50 éves kocsipark jelentős részét érintené. Az új InterCity-járművek elsősorban az alábbi vonalakon jelennének meg:
- a Kör-IC útvonalán, vagyis a Budapest–Debrecen–Miskolc–Nyíregyháza tengelyen,
- a pécsi vonalon,
- a szegedi vonalon,
- valamint a dél-balatoni vonalon.
Átmeneti megoldásként a kormány Ausztriából bérel kocsikat: ezek ugyan szintén körülbelül 40 éves járművek, de Vitézy szerint megfelelően karbantartottak, és működő légkondicionálóval rendelkezne és jelenleg a békéscsabai és a balatoni vonalakon közlekednek.
1024 milliárd forintot fizetett ki az állam az autópálya-koncessziós társaságnak
Vitézy Dávid az autópálya-koncesszió ügyében is új részleteket közölt. A miniszter szerint az elmúlt négy évben a magyar állam 1024 milliárd forintot fizetett ki a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek. A 35 évre megkötött autópálya-koncessziós szerződést az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárás keretében vizsgálja.
A miniszter elsősorban azt kifogásolja, hogy a konstrukcióban nincs valódi kockázatmegosztás: az útdíjakat az állam szedi, miközben a koncessziós partner fix rendelkezésre állási díjat kap. A miniszter szerint az ügy következő szakaszban akár az Európai Bíróság elé is kerülhet, de a szerződés felülvizsgálatát nehezítik a szigorú kártérítési záradékok.
Olyan autópálya-koncessziót még nem látott a világ, ahol az állam az első években nagyobb összeget fizet ki a partnernek, mint amilyen értékben az valójában építkezik.
Hőségriadós intézkedések a közlekedésben
Magyar Péter miniszterelnök átfogó kormányzati intézkedési tervet jelentett be a rendkívüli hőség miatt, amelynek a koordinációját a Védelmi Információs Hivatal végzi. A MÁV és a Volán területén több mint 10 ezer palack vizet osztottak ki az állomásokon, illetve a Magyar Közutat és az autópálya-üzemeltetőket is felkérték arra, hogy a torlódásokban rekedt autósokat szükség esetén vízzel lássák el.
A vasútnál elrendelték, hogy a
zokat a kocsikat, amelyekben nem nyithatóak az ablakok és meghibásodott a klíma, ki kell sorozni a forgalomból, vagy az utasoknak első osztályú helyet kell biztosítani.
A vágányok túlmelegedése miatt egyes szakaszokon 10-20 km/h-s óvatossági sebességkorlátozást vezettek be, mivel a sínek hőmérséklete meghaladhatja az 55 Celsius-fokot.
Kérdőív jön a közlekedésbiztonságról
A kormány növelni kívánja a társadalmi részvételt a döntéshozatalban. Vitézy szerint jelenleg is zajlik az alaptörvény 17. módosításának egyeztetése, és hamarosan részletes kérdőívet küldenek ki a lakosságnak a közlekedésbiztonságról. A kérdések között szerepelhet:
- a szakaszos sebességmérés bevezetése,
- a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetőjogi szankcionálása,
- valamint általában a közlekedésbiztonsági szabályok szigorítása.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton
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