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Kiderült, melyik lakások érnek milliókkal többet Magyarországon: most jött a friss elemzés
Ingatlan

Kiderült, melyik lakások érnek milliókkal többet Magyarországon: most jött a friss elemzés

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A klímával felszerelt ingatlanok átlagos négyzetméterára szinte minden településtípuson számottevően meghaladta a légkondi nélküli otthonokét – ezt mutatja egy közel 10 ezer, 2026-ban értékesített – vagyis a tulajdonosok által eladottként megjelölt – lakóingatlan adatain alapuló friss elemzés. A klíma megléte vagy hiánya önmagában nem magyarázza a teljes árkülönbséget, hiszen jellemzően eleve a jobb állapotú, korszerűbb ingatlanok rendelkeznek légkondicionáló berendezéssel, de a nyári hőség és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárás miatt a vevők számára egyre fontosabb szempont.
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Az ingatlan.com legfrissebb, extrém kánikula apropóján készített elemzése szerint a fővárosi társasházi lakások esetében okozza a legkisebb árkülönbséget a klíma megléte vagy hiánya. A budapesti klímás lakások átlagos négyzetméterára közel 8 százalékkal, mintegy 105 ezer forinttal haladta meg a légkondi nélküli ingatlanokét. Ez egy 50 négyzetméteres lakásnál átlagosan 5,3 millió forintos különbséget jelentett.

A településtípusonkénti bontás arra világít rá, hogy a megyei jogú városokban, megyeszékhelyeken található klímás lakások négyzetméterenként átlagosan 124 ezer forinttal magasabb áron találtak gazdára, ami 6,2 milliós tételt jelentett egy 50 négyzetméteres otthon esetében.

A kisebb városok vagy községek lakásainál még látványosabb az árkülönbség, amely egy 50 négyzetméteres ingatlan esetében meghaladja a 10 millió forintot is.

klíma

A klíma megléte vagy hiánya önmagában nem magyarázza a teljes árkülönbséget, hiszen jellemzően eleve a jobb állapotú, korszerűbb ingatlanok rendelkeznek légkondicionáló berendezéssel. Szintén jelentős különbségek vannak a felkapott és kevéssé keresett települések árszintjei között ugyanazon településtípuson belül. Ugyanakkor

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a nyári hőség és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárás miatt a vevők számára érezhetően egyre fontosabb szempont a klíma

– idézi az elemzés Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét. Egy korszerű klímaberendezés nemcsak hűtésre, hanem fűtésre vagy annak rásegítésére is alkalmas, ami a korábbi évek energiapiaci bizonytalanságai fényében szintén tovább növeli az értéket – tette hozzá.

Minden negyedik otthonban van klíma

A következő években várhatóan tovább nő a klímás ingatlanok aránya. A kínálat bővülésére szükség is lehet, mivel jelenleg csupán minden negyedik otthonban van klíma: a KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint a 4 millió lakott háztartásból csupán 1,1 millió rendelkezik légkondicionálóval, míg 2,9 millió otthonban továbbra sincs ilyen berendezés. Felszerelése munkadíjjal együtt jellemzően több százezres beruházás, ha pedig egy ingatlanon belül több szobába is légkondicionálót telepítenek, az milliós ráfordítást is jelenthet.

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