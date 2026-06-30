Országos BKK-t és járműbeszerző vállalatot hoz létre a kormány az EU-források hasznosítására

Az Európai Unióval kötött megállapodás értelmében Magyarország a 16,4 milliárd euró egy részét a közlekedés korszerűsítésére fordíthatja. A források hatékony gyakorlati felhasználása érdekében a kormány két új intézmény létrehozásáról döntött, az erről szóló törvényjavaslatok pedig hamarosan az Országgyűlés elé kerülnek. Ennek keretében felállítanak
- egy országos közlekedésszervezőt, valamint
- egy olyan társaságot, amely a járműbeszerzésekre elkülönített 1,8 milliárd euró felhasználásáért felel.
Az új országos közlekedésszervező a már bevált fővárosi (a Budapesti Közlekedési Központ által is alkalmazott) és kecskeméti mintára épül. A modell lényege egy olyan független szereplő belépése a rendszerbe, amely
nem maga nyújtja a szolgáltatást, hanem kizárólag az utasok érdekeit képviselve megrendeli, megszervezi és ellenőrzi azt.
A jogszabály alapján felálló országos közlekedésszervező veszi át a regionális, elővárosi és országos közösségi közlekedés állami megrendelői feladatait: felel majd
- az egységes, ütemes menetrendek kialakításáért,
- a tarifarendszerért,
- az utastájékoztatásért,
- hosszabb távon pedig a jegyértékesítésért és a díjbevételek kezeléséért is.
A feladatok átvétele ütemezetten zajlik majd. A szervezet 2026. augusztus 31-ig átveszi a minisztériumtól a már megkötött közszolgáltatási szerződéseket, valamint bizonyos feladatokat, vagyonelemeket és erőforrásokat a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.-től, illetve a MÁV-csoport különböző leányvállalataitól, köztük a személyszállítási és a pályaműködtető társaságoktól. A legfontosabb cél az, hogy a szervezet 2026 végéig megkezdje a vasúti személyszállítási piac nyílt versenyeztetésének előkészítését.
Az országos szintre kiterjesztett működés nemcsak hatékonyabb közösségi közlekedést eredményezhet, hanem szorosabb együttműködést is biztosít a települések és az állam között az elővárosi közlekedésben.
Az új struktúra kialakítását az is indokolja, hogy 2033-tól
az Európai Unió összes tagállamában megszűnnek a vasúti személyszállítási monopóliumok,
így a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat kötelező lesz versenyeztetni. A budapesti autóbusz-közlekedés mintájára a jövőben a vasúton is több piaci szolgáltató jelenhet meg, ebből azonban az utasok semmit sem érzékelnek majd, mivel a menetrendek és a tarifák meghatározása továbbra is kizárólagos állami hatáskörben marad.
Ezt a piaci versenyt támogatja majd az újonnan felálló, száz százalékig állami tulajdonú járműbeszerző társaság is. A vállalat egyfajta állami járműlízing-modell alapján működik majd, így a beszerzett szerelvények nem az egyes vasúttársaságok, hanem ezen állami cég tulajdonába kerülnek. A társaság ezt követően minden, a szolgáltatásra pályázó szolgáltató számára azonos feltételekkel biztosítja majd a járműveket.
Az összehangolt intézkedések közvetlen eredményeként 42 új HÉV-szerelvényt szereznek be az észak-déli agglomerációs vonalakra (H5, H6, H7), emellett legalább 35 új InterCity motorvonat is forgalomba áll, ami a tervek szerint növeli a távolsági utazás színvonalát.
A két új szervezet szorosan együttműködik majd a jövőben: a járműkezelő társaság az újonnan beszerzett vonatokat az országos közlekedésszervező rendelkezésére bocsátja, amely azokat továbbadja a nyílt tendereken nyertes személyszállító vasúti társaságoknak. Ez a modell csökkenti a szolgáltatók pénzügyi kockázatait, és esélyegyenlőséget teremt a piacon. A tisztességes verseny garantálása érdekében a jogszabály szigorú összeférhetetlenségi szabályokat is rögzít, amelyek értelmében
a gördülőállomány-kezelő társaság vezetői és munkavállalói nem állhatnak kapcsolatban más vasúti társaságokkal, a vállalat pedig nem szerezhet tulajdonrészt a közlekedési szolgáltatókban.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Kiszámíthatóság és az uniós források pörgethetik fel a hazai cégeket - Mi vár a kkv-szektorra?
Interjúban kérdeztük az OTP kelet-magyarországi régióvezetőjét.
Időzített bombák a SpaceX-nél? - Ez vár most a befektetőkre
Jön még néhány próbatétel.
Nagyot esett a német infláció
A francia és olasz kilátások is javultak.
Betelt a pohár Ukrajna szomszédjánál: tömegesen adják vissza a kitüntetéseket Zelenszkij lépése után
Morawiecki páros lábbal szállt bele az ukrán kormányba.
Több fronton támadja a forróság az áramhálózatot: van rá megoldás?
A végén mindent ki kell fizetni.
Bemondták a profik, hogy hova kell most fektetni a pénzt, és mit kell messze elkerülni
Közzétette globális befektetési kitekintését a BlackRock kutatórészlege.
Megszólaltak az EKB döntéshozói: új korszakba lépett az infláció kezelése
Természetesen a 2022-es hibák és tanulságaik is szóba kerültek.
Nagyon magas szinten kongatják a vészharangot: súlyos összeomlás fenyeget
Azonnal lépni kell.
Így kaphatsz személyi kölcsönt lakásfelújításra akár néhány napon belül
A nyár sok családnál nem csak a pihenésről szól, hanem a felújításról is. Ilyenkor könnyebb festeni, burkolni, nyílászárót cserélni, tetőt javítani vagy végre belevágni abba a munkába,
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.