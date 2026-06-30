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Országos BKK-t és járműbeszerző vállalatot hoz létre a kormány az EU-források hasznosítására
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Országos BKK-t és járműbeszerző vállalatot hoz létre a kormány az EU-források hasznosítására

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A kormány országos közlekedésszervezőt és egy állami járműbeszerző társaságot hoz létre az európai uniós forrásokból finanszírozott vasúti fejlesztések felgyorsítására. Az intézkedéseknek köszönhetően nemcsak több tucat új HÉV- és InterCity-szerelvény érkezik a hazai vonalakra, hanem a 2033-as uniós piacnyitásra felkészülve a közösségi közlekedés teljes működési modellje is átalakul az utasok érdekeinek hatékonyabb érvényesítése érdekében.

Az Európai Unióval kötött megállapodás értelmében Magyarország a 16,4 milliárd euró egy részét a közlekedés korszerűsítésére fordíthatja. A források hatékony gyakorlati felhasználása érdekében a kormány két új intézmény létrehozásáról döntött, az erről szóló törvényjavaslatok pedig hamarosan az Országgyűlés elé kerülnek. Ennek keretében felállítanak

  • egy országos közlekedésszervezőt, valamint
  • egy olyan társaságot, amely a járműbeszerzésekre elkülönített 1,8 milliárd euró felhasználásáért felel.

Az új országos közlekedésszervező a már bevált fővárosi (a Budapesti Közlekedési Központ által is alkalmazott) és kecskeméti mintára épül. A modell lényege egy olyan független szereplő belépése a rendszerbe, amely

nem maga nyújtja a szolgáltatást, hanem kizárólag az utasok érdekeit képviselve megrendeli, megszervezi és ellenőrzi azt.

A jogszabály alapján felálló országos közlekedésszervező veszi át a regionális, elővárosi és országos közösségi közlekedés állami megrendelői feladatait: felel majd

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  • az egységes, ütemes menetrendek kialakításáért,
  • a tarifarendszerért,
  • az utastájékoztatásért,
  • hosszabb távon pedig a jegyértékesítésért és a díjbevételek kezeléséért is.

A feladatok átvétele ütemezetten zajlik majd. A szervezet 2026. augusztus 31-ig átveszi a minisztériumtól a már megkötött közszolgáltatási szerződéseket, valamint bizonyos feladatokat, vagyonelemeket és erőforrásokat a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.-től, illetve a MÁV-csoport különböző leányvállalataitól, köztük a személyszállítási és a pályaműködtető társaságoktól. A legfontosabb cél az, hogy a szervezet 2026 végéig megkezdje a vasúti személyszállítási piac nyílt versenyeztetésének előkészítését.

Az országos szintre kiterjesztett működés nemcsak hatékonyabb közösségi közlekedést eredményezhet, hanem szorosabb együttműködést is biztosít a települések és az állam között az elővárosi közlekedésben.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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Az új struktúra kialakítását az is indokolja, hogy 2033-tól

az Európai Unió összes tagállamában megszűnnek a vasúti személyszállítási monopóliumok,

így a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat kötelező lesz versenyeztetni. A budapesti autóbusz-közlekedés mintájára a jövőben a vasúton is több piaci szolgáltató jelenhet meg, ebből azonban az utasok semmit sem érzékelnek majd, mivel a menetrendek és a tarifák meghatározása továbbra is kizárólagos állami hatáskörben marad.

Ezt a piaci versenyt támogatja majd az újonnan felálló, száz százalékig állami tulajdonú járműbeszerző társaság is. A vállalat egyfajta állami járműlízing-modell alapján működik majd, így a beszerzett szerelvények nem az egyes vasúttársaságok, hanem ezen állami cég tulajdonába kerülnek. A társaság ezt követően minden, a szolgáltatásra pályázó szolgáltató számára azonos feltételekkel biztosítja majd a járműveket.

Az összehangolt intézkedések közvetlen eredményeként 42 új HÉV-szerelvényt szereznek be az észak-déli agglomerációs vonalakra (H5, H6, H7), emellett legalább 35 új InterCity motorvonat is forgalomba áll, ami a tervek szerint növeli a távolsági utazás színvonalát.

A két új szervezet szorosan együttműködik majd a jövőben: a járműkezelő társaság az újonnan beszerzett vonatokat az országos közlekedésszervező rendelkezésére bocsátja, amely azokat továbbadja a nyílt tendereken nyertes személyszállító vasúti társaságoknak. Ez a modell csökkenti a szolgáltatók pénzügyi kockázatait, és esélyegyenlőséget teremt a piacon. A tisztességes verseny garantálása érdekében a jogszabály szigorú összeférhetetlenségi szabályokat is rögzít, amelyek értelmében

a gördülőállomány-kezelő társaság vezetői és munkavállalói nem állhatnak kapcsolatban más vasúti társaságokkal, a vállalat pedig nem szerezhet tulajdonrészt a közlekedési szolgáltatókban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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