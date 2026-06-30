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Új parkkal bővül a CTP portfóliója: Pécsen indul a legújabb fejlesztés
Ingatlan

Új parkkal bővül a CTP portfóliója: Pécsen indul a legújabb fejlesztés

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Új ipari-logisztikai park fejlesztését indítja el a CTP Pécsett, ezzel egy új lokációval bővítve hazai portfólióját. A projekt első ütemében egy egyedi igényekre szabott, több tízezer négyzetméteres épület valósul meg, amely egy hosszabb távú fejlesztési koncepció része. A CTP Magyarország ügyvezető igazgatójával, Gondi Ferenccel két hete jelent meg interjú a Portfolión.
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Információ és jelentkezés

A CTP magyarország Pécsett indítja el legújabb ipari-logisztikai parkjának fejlesztését, amely teljesen új lokáció a vállalat portfóliójában, és stratégiai lépés dél-magyarországi jelenlétének erősítésében.

A fejlesztés első ütemében a park első épülete valósul meg, amely egyedi igényekre szabott, úgynevezett built-to-suit (BTS) konstrukcióban készül.

az épület átadása 2027 második negyedévének végén várható.

A projekt egy hosszabb távú fejlesztési koncepció része, amelynek további ütemei a jövőben, a piaci és bérlői igényekhez igazodva valósulnak meg.

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CTPark Pécs
CTPark Pécs

A CTPark Pécs létrejötte új ipari-logisztikai kapacitásokat hoz a régióba, és tovább erősíti a város gazdasági vonzerejét

– hangsúlyozta.

Dr. Gondi Ferenc
CTP Hungary, ügyvezető igazgató
Dr. Gondi Ferenc 2017-ben csatlakozott a CTP Magyarország csapatához jogi igazgatóként, az azt követő nyolc év során pedig folyamatosan bővülő üzleti felelősségi köröket kapott. Miközben a Corvinus és
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Az épület A+ energetikai besorolással készül, és a BREEAM „Excellent” minősítés megszerzése a cél. A korszerű műszaki megoldásoknak – többek között a hőszivattyús rendszernek – köszönhetően a működés hatékony és környezettudatos, az üzemeltetési költségek pedig alacsonyabbak.

A CTP Európa legnagyobb tőzsdén jegyzett logisztikai- és ipari ingatlan-fejlesztője, -tulajdonosa és -üzemeltetője a bérbeadható terület (GLA) alapján. A vállalat portfóliója 2026. március 31-én összesen 14,7 millió négyzetméter bérbe adható területet foglalt magában 11 országban, további 2 millió négyzetméter pedig fejlesztés alatt állt. Az azonnal használatba vehető gyártó- és raktárcsarnokok, valamint az egyedi igényekre szabott, build-to-suit fejlesztések több mint 1700 ügyfél működését támogatják, a globális multinacionális vállalatoktól a helyi kis- és középvállalkozásokig.

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